2026. április 9. csütörtök Erhard
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
Vásárlás

Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)

PR
2026. április 9. 05:00

A hat nagy, nemzetközi háttérrel működő élelmiszer kiskereskedelmi lánc 2024-ben több mint 12 ezer tonna élelmiszert, azaz mintegy 30 millió adag ételt mentett meg a kidobástól, és juttatott el olyan helyekre, ahol arra nagy szükség van. Mindent azonban a legnagyobb odafigyeléssel sem lehet emberi fogyasztásra alkalmas állapotban megmenteni, így az élelmiszerekből jut a házi kedvenceknek is.

A Magyarországon működő hat nagy, nemzetközi hátterű élelmiszer kiskereskedelmi lánc (Aldi, Auchan, Lidl, PENNY, SPAR, Tesco) élen jár az élelmiszermentésben, ami a felelős üzletvitel egyik legfontosabb mutatószáma a szektorban. Ezek a cégek évente akár 12 ezer tonna élelmiszert mentenek meg attól, hogy azok hulladéklerakóba kerüljenek. Ez a mennyiség a 40dkg/adag módszertan alapján 30 millió adag ételre elegendő, amiből 82 ezer ember juthat az év minden egyes napján legalább egy tányér ételhez.

Az élelmiszermentés azonban nem egyszerű feladat, pontos protokollokat, és jól felépített logisztikai rendszereket kell fenntartani ahhoz, hogy a lejárathoz közeledő élelmiszerek, különösen a friss pékáruk, illetve zöldség-gyümölcsök, még fogyasztható állapotban és jó minőségben eljussanak a rászorulókhoz. A hat nagy kiskereskedelmi vállalat legfontosabb partnere ebben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és annak sok száz helyi partnere, többek között önkormányzatok, iskolák, óvodák, idősellátó intézmények.

Rajtuk kívül a kiskereskedelmi láncok szoros partneri együttműködésben állnak például az Ökumenikus Segélyszervezettel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Magyar Vöröskereszttel, amelyek – hála a nagy láncoktól származó tételeknek – szintén nagy mennyiségű élelmiszert tudnak szétosztani a rászorulók között.

A hat nagy lánc élelmiszermentő tevékenységének boldog nyertesei a házi kedvencek is, mivel az emberi fogyasztásra már nem alkalmas, vagy időben ki nem osztható élelmiszerek egy része állatmenhelyekre és vadasparkokba kerül.

Mindezek mellett szinte az összes kereskedelmi lánc részt vesz az Élelmiszerbank által évente kétszer megszervezett tartósélelmiszer-gyűjtésben. 2025-ben a láncok összesen 723 tonna élelmiszert gyűjtöttek ebben a formában.

(x)
#vásárlás #lidl
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
21:26
21:00
20:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamlebegtetés
Adott valuta árfolyamának a piaci kereslet-kínálat által történő meghatározása. A központi bank ekkor nem él intervenciós eszközökkel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
