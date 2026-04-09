Bár a figyelem az utóbbi időben főleg az államilag támogatott lakáshitelekre összpontosult, a háttérben nagyot mennek a személyi kölcsönök.
Kezd bezuhanni az EU támogatottsága a magyarok körében: ennyien szavaznának most vasárnap a Huxitra
Bár a magyarok többsége továbbra is támogatja hazánk európai uniós tagságát, az elmúlt időszakban érezhetően megnőtt a bizonytalanok aránya. Egy friss felmérés szerint a lakosság 62 százaléka szavazna az unióban maradásra. Ugyanakkor a kormánypárti szavazók több mint harmada már a kilépést választaná.
Jelentősen megváltozott a társadalom hozzáállása az Európai Unióhoz és az euró bevezetéséhez - derül ki a 21 kutatóközpont kutatásából, amelyet a 24.hu közölt.
Arra a kérdésre, hogyan döntenének egy most vasárnapi, az EU-ból való kilépésről szóló népszavazáson, a válaszadók 62 százaléka a bent maradás mellett foglalt állást. A megkérdezettek 16 százaléka a távozásra voksolna, 17 százalékuk pedig nem tudott egyértelmű választ adni.
A bizonytalanság növekedése egyértelmű a korábbi adatokhoz viszonyítva.
Akkor még a megkérdezettek 65 százaléka állt ki határozottan a tagság mellett, és mindössze 10 százalékuk volt tanácstalan. Bár a lakosság nagyobb része továbbra is az unióban képzeli el a jövőt, a statisztikák a határozott támogatói bázis enyhe csökkenését mutatják.
Ezzel párhuzamosan a bizonytalanok aránya 7 százalékponttal nőtt. Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a 2003-as csatlakozási népszavazáson az érvényesen voksolók közel 84 százaléka támogatta a belépést.
Mi lenne, ha Magyarország kilépne az Európai Unióból?
A távozás lehetőségével nemrég egy hosszabb cikkben foglalkoztunk a Pénzcentrumon Ziegler Dezső Tamással, az ELTE Nemzetközi Tanulmányok oktatójával. Mint a szakértő akkori kérdésünkre hangsúlyozta:
A GDP 40–50 százalékát külföldi cégek termelik, az exportárbevételnek pedig 80 százaléka kötődik hozzájuk. Ezek a vállalatok döntően azért működnek Magyarországon, mert az ország az EU része: vámmentes kereskedelem, kiszámítható jogi környezet és hozzáférés az egységes piachoz. Még az akkumulátorgyárak is azért jönnek ide, mert Magyarország uniós tagállam.
A kilépés ráadásul nemcsak gazdasági, hanem külpolitikai értelemben is szűkítené Magyarország mozgásterét. Az EU, mint blokk, jóval erősebb tárgyalópartner a globális gazdasági és politikai színtéren, mint egy önálló, közepes méretű állam.
Az ország érdekérvényesítő képessége bezuhanna, és a globalizált világ kölcsönös függőségei között Magyarország még kiszolgáltatottabbá válna – derült ki interjúnkból. A teljes cikk IDE kattintva olvasható el!
Így alakult az EU-támogatottsága más európai országokban
A legfrissebb felmérések alapján Közép–Kelet-Európában továbbra is erős az Európai Unió támogatottsága:
- Lengyelország esetében a Eurobarometer és a CBOS adatai szerint kb. 90 százalék támogatja a tagságot, miközben 5–10 százalék ellenezné, és néhány százalék bizonytalan;
- Románia esetében a lakosság kb. 75 százalék áll az EU mellett, 15–20 százalék EU-ellenes, és kisebb arány nem tud állást foglalni;
- Csehország jóval megosztottabb, itt megközelítőleg 60 százalék támogatja a tagságot, 25–30 százalék ellenezi, és 10 százalék körüli a bizonytalanok aránya a STEM felmérése szerint;
- Ausztriában az Eurobarometer alapján a teljes népesség 70 százalék támogatja az EU-tagságot, kb. 20–25 százalék ellenzi, és néhány százalék nem tud vagy nem akar egyértelmű választ adni.
Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3768,85 pontos, 2,99 százalékos emelkedéssel, 129 730,83 ponton zárt szerdán.
Eladó az Itt érzem magam otthon hírhedt pesti lakása: ennyiért élhetsz a magyar sikerfilm helyszínén
Nem mindennapi ingatlan került piacra: eladó az Itt érzem magam otthon című film forgatási helyszíneként szolgáló pesti lakás.
Megállíthatatlannak tűnik a zuhanás a kontinensen: kiderült, minek köszönhető a hónapok óta tartó áresés
Februárban havi és éves összevetésben egyaránt csökkentek az ipari termelői árak az euróövezetben és az Európai Unióban.
Az elemzők egy részét meglepte, hogy az infláció még mindig 2 százalék alatti eredményt produkált, ám az okok ennek ellenére is világosak.
Percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet a piac: megmenekült a legfontosabb tengeri útvonal, beszakadt az olaj ára
A Portfolio beszámolója szerint hirtelen fordulat történt az olajpiacon, és jelentős eséssel reagáltak az árak a közel-keleti fejleményekre.
Országgyűlési választások 2026: a szavazók többsége nem tud erről az új szabályról, pedig a végeredmény is múlhat rajta
A szavazás módja nem változott: a szavazat kizárólag tollal kitöltve érvényes, ehhez saját eszközt is lehet használni.
Nagyobb a deficit hónapról hónapra nézve, mint az előző évi adathoz képest: a legtöbb alágazatban alulmúlta a tavalyi szintet a teljesítmény.
Csaknem négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához mérten.
1,8 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest. A legnagyobb drágulást a húskonzerv szenvedte el, de a szolgáltatások is komolyat drágultak.
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre a nemzetközi devizapiacon.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek a legutóbbi, múlt hét csütörtöki záráshoz képest.
A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlését a nemzetiségi névjegyzékből.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 382,01 forintról 381,84 forintra csökkent 18 órakor.
Közeleg az elképesztő energiasokk Magyarországra: ez a két berendezés mentheti meg a családokat a brutális rezsitől
A nemzetközi konfliktusok kirobbanása drasztikusan megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát.
Az amerikai kőolaj behozatala fontos lépés lehet a beszerzési források diverzifikációjában.
A fokozódó feszültség hatására az irányadó holland gáztőzsdén a jegyzés átlépte a megawattóránkénti 50 eurós szintet.
A háború nélkül az IMF globális gazdasági előrejelzésében 2026-ra 3,3 százalékos, 2027-re pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolt.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
