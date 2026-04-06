2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy férfi Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án. Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosul
Gazdaság

Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban

Pénzcentrum
2026. április 6. 14:33

Az április 12-i választáson a részvételhez elengedhetetlen egy érvényes, fizikai formátumú fényképes igazolvány bemutatása. A lakcímkártya megléte azonban már nem feltétele a szavazásnak.

A szavazókörökben a választópolgároknak érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kell igazolniuk a személyazonosságukat. Alapvető szabály, hogy lejárt okmányokkal nem lehet voksolni. Emellett a digitális eszközökön, például a DÁP-applikációban felmutatott igazolványokat sem fogadják el az azonosítás során - írta a 24.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy a lakcímkártya bemutatása már nem kötelező. Ha valaki magával viszi az érvényes fényképes okmányát, de a lakcímkártyáját otthon hagyja, az nem jelent akadályt. A szavazatszámláló bizottságok ugyanis kizárólag a fényképes igazolvány adatai alapján is zökkenőmentesen el tudják végezni a választópolgárok azonosítását.

#digitális #adminisztráció #app #gazdaság #szavazás #szabály #jog #szabályok #alkalmazás #választás #politika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
14:33
14:01
13:46
13:33
13:02
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
