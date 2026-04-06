Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban

Az április 12-i választáson a részvételhez elengedhetetlen egy érvényes, fizikai formátumú fényképes igazolvány bemutatása. A lakcímkártya megléte azonban már nem feltétele a szavazásnak.

A szavazókörökben a választópolgároknak érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel kell igazolniuk a személyazonosságukat. Alapvető szabály, hogy lejárt okmányokkal nem lehet voksolni. Emellett a digitális eszközökön, például a DÁP-applikációban felmutatott igazolványokat sem fogadják el az azonosítás során - írta a 24.hu.

Jelentős változás a korábbiakhoz képest, hogy a lakcímkártya bemutatása már nem kötelező. Ha valaki magával viszi az érvényes fényképes okmányát, de a lakcímkártyáját otthon hagyja, az nem jelent akadályt. A szavazatszámláló bizottságok ugyanis kizárólag a fényképes igazolvány adatai alapján is zökkenőmentesen el tudják végezni a választópolgárok azonosítását.

