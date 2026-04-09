A Pénzcentrum 2026. április 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Újra lejtmenetben a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hat órakor 376,96 forinton jegyezték, magasabban az előző délután hat órai 376,10 forintnál. A dollár jegyzése 323,20 forintra emelkedett 321,71 forintról, a svájci franké pedig 408,45 forintra 407,55-ről.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint erősebben áll mindhárom devizával szemben a hét eleji kezdésnél, 2,0 százalékkal az euró, 3,3 százalékkal a dollár és 2,1 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleji jegyzéshez képest a forint 2 százalékkal erősödött az euróval, 1,3 százalékkal a dollárral és 1,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Megállíthatatlannak tűnik a zuhanás a kontinensen: kiderült, minek köszönhető a hónapok óta tartó áresés
Februárban havi és éves összevetésben egyaránt csökkentek az ipari termelői árak az euróövezetben és az Európai Unióban.
Az elemzők egy részét meglepte, hogy az infláció még mindig 2 százalék alatti eredményt produkált, ám az okok ennek ellenére is világosak.
Percek alatt árazta ki a legrosszabb forgatókönyvet a piac: megmenekült a legfontosabb tengeri útvonal, beszakadt az olaj ára
A Portfolio beszámolója szerint hirtelen fordulat történt az olajpiacon, és jelentős eséssel reagáltak az árak a közel-keleti fejleményekre.
Országgyűlési választások 2026: a szavazók többsége nem tud erről az új szabályról, pedig a végeredmény is múlhat rajta
A szavazás módja nem változott: a szavazat kizárólag tollal kitöltve érvényes, ehhez saját eszközt is lehet használni.
Nagyobb a deficit hónapról hónapra nézve, mint az előző évi adathoz képest: a legtöbb alágazatban alulmúlta a tavalyi szintet a teljesítmény.
Csaknem négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához mérten.
1,8 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest. A legnagyobb drágulást a húskonzerv szenvedte el, de a szolgáltatások is komolyat drágultak.
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggelre a nemzetközi devizapiacon.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek a legutóbbi, múlt hét csütörtöki záráshoz képest.
A nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgárok legkésőbb április 9-én, csütörtök 16 óráig kérhetik törlését a nemzetiségi névjegyzékből.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 382,01 forintról 381,84 forintra csökkent 18 órakor.
Közeleg az elképesztő energiasokk Magyarországra: ez a két berendezés mentheti meg a családokat a brutális rezsitől
A nemzetközi konfliktusok kirobbanása drasztikusan megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát.
Az amerikai kőolaj behozatala fontos lépés lehet a beszerzési források diverzifikációjában.
A fokozódó feszültség hatására az irányadó holland gáztőzsdén a jegyzés átlépte a megawattóránkénti 50 eurós szintet.
A háború nélkül az IMF globális gazdasági előrejelzésében 2026-ra 3,3 százalékos, 2027-re pedig 3,2 százalékos növekedéssel számolt.
A zökkenőmentes átállásnak köszönhetően gyorsan növekszik a közös fizetőeszköz társadalmi és vállalati támogatottsága.
Komoly figyelmeztetés futott be a jegybankból: kíméletlen szigorítás jöhet, ha tovább durvul a keleti konfliktus
Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagja szerint az euróövezet monetáris politikáját nagymértékben meghatározza az iráni konfliktus.
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
Az április 12-i választáson a részvételhez elengedhetetlen egy érvényes, fizikai formátumú fényképes igazolvány bemutatása.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
