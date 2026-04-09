A close-up view of some Hungarian forints.
Gazdaság

Újra lejtmenetben a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. április 9. 08:16

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 376,96 forinton jegyezték, magasabban az előző délután hat órai 376,10 forintnál. A dollár jegyzése 323,20 forintra emelkedett 321,71 forintról, a svájci franké pedig 408,45 forintra 407,55-ről.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint erősebben áll mindhárom devizával szemben a hét eleji kezdésnél, 2,0 százalékkal az euró, 3,3 százalékkal a dollár és 2,1 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleji jegyzéshez képest a forint 2 százalékkal erősödött az euróval, 1,3 százalékkal a dollárral és 1,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

