nádtetős házikó és szőlőskert Magyarországon a Balatonnál
Gazdaság

Sokkoló, ami kiderült a szombati 6,5 milliárdos lottónyereményről: erre nagyon kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. március 31. 12:31

Ha szombaton valaki egyedül eltalálja az ötöslottó számait, már 6,25 milliárd forintot vihet haza. Egy friss összeállítás szerint ebből az összegből már Magyarország legdrágább eladó otthonát is meg lehetne venni, sőt, egyes balatoni vagy agglomerációs kisvárosok teljes ingatlanpiacát fel lehetne vásárolni.

A jelenlegi kínálat legdrágább tétele egy Pest vármegyei kastély Acsán: a közel 60 ezer négyzetméteres birtok 1910-ben épült, majd 2012-ben Herrer Y Ceasar Ybl-díjas építész tervei szerint újult meg. A 3133 négyzetméteres lakóterületen 13 hálószoba, 2 fogadóterem és 7 fürdőszoba található, a parkban pedig száz évnél is idősebb, a Felvidékről telepített fák sorakoznak. A tulajdonos 12 millió euróért, közel 4,7 milliárd forintért hirdeti. Ez a 6,25 milliárdos főnyereményből kényelmesen kijönne, sőt, még közel 1,5-2 milliárd forint meg is maradna - derült ki az ingatlan.com összeállításából.

A kastély mögött fővárosi luxusvillák következnek a rangsorban: a II. és XII. kerületi, okosotthon-rendszerekkel, wellnessrészlegekkel és parkkal felszerelt, panorámás ingatlanok jellemzően 3–3,5 milliárd forint közötti áron keresnek gazdát. A pesti oldalon sem ritka az ilyen ár: a XIV. kerületben például 3,8 milliárd forintért hirdet valaki egy 2400 négyzetméteres, kastélyszerű ingatlant, amelyhez medencék és több mint 5000 négyzetméteres kert is tartozik.

A főnyeremény azonban nem csupán egyetlen prémium ingatlan megvásárlására lenne elég, hanem bizonyos kisebb településeken az összes eladó lakóingatlanra is fedezetet nyújtana. A Balaton közelében Balatonakali, Balatonszepezd, Ábrahámhegy vagy Révfülöp teljes eladó ingatlanállománya beleférne a keretbe. A Velencei-tó környékén pedig némi alkuval Kápolnásnyék vagy Pákozd valamennyi eladó ingatlana szóba jöhetne.

Ha a szerencsés nyertes a fővárosi agglomerációt részesítené előnyben, Herceghalom, Zsámbék vagy Bugyi összes gazdára váró lakásából és házából is összehozhatná egyedülálló ingatlanvagyonát. De városok is szóba jönnek: Komlón, Kalocsán vagy Szentesen egyenként több mint 100 eladó ingatlan szerepel a kínálatban, amelyek összértéke 5,6–5,7 milliárd forint között mozog.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Az összeállítás egy érdekes ingatlanpiaci kontrasztot is megmutat: míg a Balaton környékén és az agglomeráció egyes települései esetében legfeljebb 30–40 ingatlan fér bele a hatmilliárdos keretbe, addig a kisebb vidéki városokban 130–170 eladó lakás vagy ház is kijöhet ugyanabból az összegből. A számok tehát nem csupán egy lottóálomról szólnak – hanem a magyar ingatlanpiac belső egyenlőtlenségeiről is sokat elárulnak.

Címlapkép: Getty Images
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
2026. március 30. 16:50
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 31. 11:10
Friderikusz visszatér az RTL-re, jön a Friderikusz TalkShow
6 nappal a választások után indul a Friderikusz Talkshow.
Holdblog  |  2026. március 31. 10:23
Majdhogynem jobban fáj az iráni háború Trumpnak, mint Teheránnak
Majdnem minden idei előrejelzés borul Donald Trump iráni háborúja miatt, ami egyre zavarosabb, és eg...
iO Charts  |  2026. március 30. 20:21
Volkswagen részvény: az autóipari kolosszus a lejtőn vagy értékcsapda?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Volkswagen részvény nyeletlen baltaként zuhan a mélybe már több...
Összkép  |  2026. március 28. 16:48
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az á...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 31.
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
2026. március 31.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
1
2 hete
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
2
6 napja
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
3
1 hete
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
4
1 napja
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
5
6 napja
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
Visszkereset
a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 13:05
Súlyos, ami kiderült a magyar húsvéti sonkákról: erről minden vásárlónak tudnia kell 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 11:30
Brutális eladási hullám rázta meg a magyar tőzsdét: rengeteg pénz forog kockán, üzent a 4iG és az Opus
Agrárszektor  |  2026. március 31. 13:31
Fájó átalakulás jön a hazai borpiacon: erről nem sokan mernek beszélni