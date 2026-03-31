A magyar háztartások jelentős része még nem rendelkezik napelemes vagy energiatároló rendszerrel.
Sokkoló, ami kiderült a szombati 6,5 milliárdos lottónyereményről: erre nagyon kevesen számítottak
Ha szombaton valaki egyedül eltalálja az ötöslottó számait, már 6,25 milliárd forintot vihet haza. Egy friss összeállítás szerint ebből az összegből már Magyarország legdrágább eladó otthonát is meg lehetne venni, sőt, egyes balatoni vagy agglomerációs kisvárosok teljes ingatlanpiacát fel lehetne vásárolni.
A jelenlegi kínálat legdrágább tétele egy Pest vármegyei kastély Acsán: a közel 60 ezer négyzetméteres birtok 1910-ben épült, majd 2012-ben Herrer Y Ceasar Ybl-díjas építész tervei szerint újult meg. A 3133 négyzetméteres lakóterületen 13 hálószoba, 2 fogadóterem és 7 fürdőszoba található, a parkban pedig száz évnél is idősebb, a Felvidékről telepített fák sorakoznak. A tulajdonos 12 millió euróért, közel 4,7 milliárd forintért hirdeti. Ez a 6,25 milliárdos főnyereményből kényelmesen kijönne, sőt, még közel 1,5-2 milliárd forint meg is maradna - derült ki az ingatlan.com összeállításából.
A kastély mögött fővárosi luxusvillák következnek a rangsorban: a II. és XII. kerületi, okosotthon-rendszerekkel, wellnessrészlegekkel és parkkal felszerelt, panorámás ingatlanok jellemzően 3–3,5 milliárd forint közötti áron keresnek gazdát. A pesti oldalon sem ritka az ilyen ár: a XIV. kerületben például 3,8 milliárd forintért hirdet valaki egy 2400 négyzetméteres, kastélyszerű ingatlant, amelyhez medencék és több mint 5000 négyzetméteres kert is tartozik.
A főnyeremény azonban nem csupán egyetlen prémium ingatlan megvásárlására lenne elég, hanem bizonyos kisebb településeken az összes eladó lakóingatlanra is fedezetet nyújtana. A Balaton közelében Balatonakali, Balatonszepezd, Ábrahámhegy vagy Révfülöp teljes eladó ingatlanállománya beleférne a keretbe. A Velencei-tó környékén pedig némi alkuval Kápolnásnyék vagy Pákozd valamennyi eladó ingatlana szóba jöhetne.
Ha a szerencsés nyertes a fővárosi agglomerációt részesítené előnyben, Herceghalom, Zsámbék vagy Bugyi összes gazdára váró lakásából és házából is összehozhatná egyedülálló ingatlanvagyonát. De városok is szóba jönnek: Komlón, Kalocsán vagy Szentesen egyenként több mint 100 eladó ingatlan szerepel a kínálatban, amelyek összértéke 5,6–5,7 milliárd forint között mozog.
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az összeállítás egy érdekes ingatlanpiaci kontrasztot is megmutat: míg a Balaton környékén és az agglomeráció egyes települései esetében legfeljebb 30–40 ingatlan fér bele a hatmilliárdos keretbe, addig a kisebb vidéki városokban 130–170 eladó lakás vagy ház is kijöhet ugyanabból az összegből. A számok tehát nem csupán egy lottóálomról szólnak – hanem a magyar ingatlanpiac belső egyenlőtlenségeiről is sokat elárulnak.
