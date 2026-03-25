Lesújtó adat jött Brüsszelből: egy helyben toporog Magyarország, fájó helyen állunk az uniós listán

Nem javult Magyarország helyzete az uniós fejlettségi rangsorban: az ország továbbra is az EU-átlag 76%-án áll. Bár a pozíció nem romlott, a régiós versenytársak gyorsabb felzárkózása miatt a lemaradás érezhető maradt, írja a Portfolio.

Az Eurostat előzetes adatai szerint Magyarország 2025-ben az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt, ami megegyezik az előző évi értékkel. Az ország ezzel a 27 tagállam közül a 23. helyet foglalja el, vagyis érdemi előrelépés nem történt az elmúlt időszakban.

A rangsor élén továbbra is Írország és Luxemburg áll, bár sajátos gazdasági szerkezetük miatt ezek az adatok kevésbé összehasonlíthatók. Mögöttük Hollandia és Dánia következik, jelentősen az uniós átlag felett.

Magyarország mögött több felzárkózó ország is található, köztük Bulgária, Lettország és Görögország, miközben Szlovákia fejlettsége már csak minimálisan marad el a magyartól. Eközben Románia és Horvátország már korábban megelőzte hazánkat, és továbbra is előrébb helyezkedik el a listán.

A hosszabb távú trendek alapján a régió egésze közelebb került az uniós átlaghoz, azonban Magyarország felzárkózása lassabb volt az átlagnál. Míg több ország jelentős előrelépést tett, a magyar mutató jóval kisebb mértékben javult.

Különösen látványos Lengyelország fejlődése, amely az elmúlt évtizedben jelentősen csökkentette lemaradását, és mára elérte Portugália szintjét. Emellett Litvánia, Csehország és Szlovénia is az uniós átlaghoz közeli fejlettségi szintet mutat.

Összességében Magyarország ugyan abszolút értelemben felzárkózó pályán maradt, de a relatív pozíció romlását az okozza, hogy más országok gyorsabban fejlődnek. Ez a tendencia hosszabb távon is meghatározhatja az ország helyét az uniós gazdasági térképen.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.