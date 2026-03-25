A GVH 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben.
Lesújtó adat jött Brüsszelből: egy helyben toporog Magyarország, fájó helyen állunk az uniós listán
Nem javult Magyarország helyzete az uniós fejlettségi rangsorban: az ország továbbra is az EU-átlag 76%-án áll. Bár a pozíció nem romlott, a régiós versenytársak gyorsabb felzárkózása miatt a lemaradás érezhető maradt, írja a Portfolio.
Az Eurostat előzetes adatai szerint Magyarország 2025-ben az Európai Unió fejlettségi szintjének 76%-án állt, ami megegyezik az előző évi értékkel. Az ország ezzel a 27 tagállam közül a 23. helyet foglalja el, vagyis érdemi előrelépés nem történt az elmúlt időszakban.
A rangsor élén továbbra is Írország és Luxemburg áll, bár sajátos gazdasági szerkezetük miatt ezek az adatok kevésbé összehasonlíthatók. Mögöttük Hollandia és Dánia következik, jelentősen az uniós átlag felett.
Magyarország mögött több felzárkózó ország is található, köztük Bulgária, Lettország és Görögország, miközben Szlovákia fejlettsége már csak minimálisan marad el a magyartól. Eközben Románia és Horvátország már korábban megelőzte hazánkat, és továbbra is előrébb helyezkedik el a listán.
A hosszabb távú trendek alapján a régió egésze közelebb került az uniós átlaghoz, azonban Magyarország felzárkózása lassabb volt az átlagnál. Míg több ország jelentős előrelépést tett, a magyar mutató jóval kisebb mértékben javult.
Különösen látványos Lengyelország fejlődése, amely az elmúlt évtizedben jelentősen csökkentette lemaradását, és mára elérte Portugália szintjét. Emellett Litvánia, Csehország és Szlovénia is az uniós átlaghoz közeli fejlettségi szintet mutat.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Összességében Magyarország ugyan abszolút értelemben felzárkózó pályán maradt, de a relatív pozíció romlását az okozza, hogy más országok gyorsabban fejlődnek. Ez a tendencia hosszabb távon is meghatározhatja az ország helyét az uniós gazdasági térképen.
