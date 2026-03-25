Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 24,2 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint eseménytelen napot zárt a BÉT, az árfolyamokat főképp hangulati hatások mozgatták. A pénzügyi és egészségügyi cégek Európa-szerte erősödtek, a telekommunikáció gyengélkedett.

A nagyok közül csak a Mol ment szembe a nemzetközi trendekkel, miután az amerikai engedélyt megkapva közelebb került a szerb Nis többségi részesedésének megszerzéséhez - mondta Czibere Ákos, aki a visszaesést azzal magyarázta, hogy ilyen jelentős felvásárlások előtt gyakran kerülnek eladói nyomás alá a kibocsátók.

A Mol 6 forinttal, 0,15 százalékkal 4000 forintra csökkent 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 760 forinttal, 2,11 százalékkal 36 720 forintra erősödött, forgalmuk 16,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama megállt 2055 forinton, forgalma 1,5 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 320 forinttal, 2,75 százalékkal 11 950 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9170,05 ponton zárt szerdán, ez 82,28 pontos, 0,89 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.