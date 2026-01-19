A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon

A Szabályozott Tevékenységek Ellenőrzési Hatósága (SZTEH) átmenetileg kitiltotta Magyarországról a Polymarket nevű blokkláncalapú előrejelzési platformot tiltott szerencsejáték szervezése miatt.

A Bitcoinbázis beszámolója szerint a SZTEH eljárást indított a Polymarket üzemeltetőjével szemben, és a kitiltás az ügyben hozott érdemi döntés véglegessé válásáig marad érvényben. A korlátozás elsősorban a magyar IP-címről internetezőket érinti, bár VPN-szolgáltatással továbbra is elérhető az oldal, amely időnként hagyományos módon is hozzáférhető.

A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére, legyen szó sportmérkőzésekről, politikai eseményekről vagy pénzpiaci döntésekről.

A Polymarket volt az a felület, ahol december elején egy nagy összegű fogadás átmenetileg megfordította az Orbán Viktor és Magyar Péter közötti, következő miniszterelnökre vonatkozó fogadási sorrendet.