A magyar választás eredményére is komoly összegekkel fogadtak ezen a portálon - most betiltották itthon
A Szabályozott Tevékenységek Ellenőrzési Hatósága (SZTEH) átmenetileg kitiltotta Magyarországról a Polymarket nevű blokkláncalapú előrejelzési platformot tiltott szerencsejáték szervezése miatt.
A Bitcoinbázis beszámolója szerint a SZTEH eljárást indított a Polymarket üzemeltetőjével szemben, és a kitiltás az ügyben hozott érdemi döntés véglegessé válásáig marad érvényben. A korlátozás elsősorban a magyar IP-címről internetezőket érinti, bár VPN-szolgáltatással továbbra is elérhető az oldal, amely időnként hagyományos módon is hozzáférhető.
A nemzetközi előrejelzési platformon naponta több milliárd dollár értékben fogadnak a felhasználók különböző események kimenetelére, legyen szó sportmérkőzésekről, politikai eseményekről vagy pénzpiaci döntésekről.
A Polymarket volt az a felület, ahol december elején egy nagy összegű fogadás átmenetileg megfordította az Orbán Viktor és Magyar Péter közötti, következő miniszterelnökre vonatkozó fogadási sorrendet.
A YouTube új szülői felügyeleti funkciókat vezet be, amelyek lehetővé teszik a Shorts-videók napi időlimitjének beállítását, akár teljes tiltását is.
Sőt! ez a lehetőség 2026-ban már a szülőknek is rendelkezésre áll, csak kérni kell.
A TikTok új, mesterséges intelligencián alapuló életkor-azonosító technológiát vezet be Európában, hogy hatékonyabban kiszűrje a 13 év alatti felhasználókat.
Ausztráliában egy hónap alatt közel 4,7 millió, 16 év alattiakhoz köthető közösségimédia-profilt töröltek.
A Spotify csütörtökön közölte, hogy egy dollárral, 12,99 dollárra emeli a prémium előfizetés havi díját.
Miután a ChatGPT 2022-es megjelenése új irányt szabott a mesterséges intelligencia fejlesztésének, az Amazon 2025-ben végre elindította az Alexa+ szolgáltatást.
Figyelmeztetést adott ki a Windows: azonnal frissíteni kell a rendszert, több biztonsági rést is támadnak most a hackerek
A januári frissítőcsomag összesen 114 sebezhetőség javítását tartalmazza
A telefonos csalások az egyik leggyakoribb pénzügyi visszaélési formát jelentik.
17,5 millió felhasználó adatai jelentek meg a dark weben a Malwarebytes szerint, miközben az Instagram tagadja az incidenst.
Soha nem áramlott még ennyi tőke egyetlen, ennyire korai fázisban lévő technológiába, miközben a várakozások sokszor megelőzik a kézzelfogható eredményeket.
A Samsung memóriarészlege egyetlen negyedév alatt 34%-ot nőtt, miközben a cég már a telefonok árának emelését készíti elő.
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban az egyik szolgáltató adatai szerint.
Újra vörös kódot hirdetett az Apple: ha iPhone-od van, szörnyű veszélyben vagy most a hackerek miatt
Eredetileg azt várták a felhasználók, hogy az iOS 18-at használók számára is elérhetővé válik egy biztonsági frissítés.
Ha erről a számról kapsz SMS-t, kezdj gyanakodni: a Yettel nevével élnek vissza a csalók, így nyúlják le a pénzed
Egy újabb, megtévesztő SMS-kampány terjed a magyar mobilhasználók körében.
A Grok mögött álló xAI csütörtökön bejelentette, hogy a képgenerálást és -szerkesztést csak előfizetők számára teszi elérhetővé
Idén a mesterséges intelligencia uralta a kiállítást, füstérzékelőktől kezdve a zuhanyzókon át a cipősszekrényekig mindenhol megjelent.
Gyorsabban merülnek a mobiltelefonok, a folyamatos fűtés kiszárítja a lakások levegőjét, az elektromos hálózat pedig nagyobb terhelés alatt működik.
Gigabírságot kapott a One Magyarország, amely a közlemény szerint végig együttműködött a GVH-val.