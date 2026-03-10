2026. március 12. csütörtök Gergely
Gazdaság

Reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség az inflációra: "a kormány túllőtt a célon, a káros hatások viszont most élesednek"

Pénzcentrum
2026. március 10. 12:04

Az árrésstop hosszú fenntartásával a kormány túllőt a célon, a káros hatások viszont most élesednek - állítja az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményében.

A februári infláció a jegybanki célsáv (2-4 százalék) alsó széle alá süllyedt, a kiskereskedelmi élelmiszer árindex pedig negatív. Ezzel végképp beigazolódott, hogy az árrésstop hosszú fenntartásával a kormány túllőtt a célon, az intézkedést legkésőbb novemberben ki kellett volna vezetni a rendszerből, hiszen minden egyéb hatása káros a fogyasztókra nézve.

Az árrésstop eleve nem volt alkalmas az élelmiszerárak kordában tartására. A valódi probléma ugyanis nem a kereskedelmi árrés, hanem az élelmiszer termelők és beszállítók felől érkező költség alapú árnyomás. Emiatt az árrésstopnak tartós pozitív hatása nem is lehetett, káros hatásai viszont a vásárlókra ütnek vissza.

A nagy élelmiszer láncok a veszteségeik miatt nem tudnak igazán jó akciókat indítani és fejlesztéseket végrehajtani, a kisebbek boltok forgalma pedig visszaesik, mert a mesterségesen nyomott árak miatt a vevők inkább a nagy láncokba járnak vásárolni.

A közeli jövőben megtapasztalhatjuk annak következményeit is, hogy az árrésstop miatt kiskereskedelem elvesztette az eszközeit a piaci feszültségek tompítására. A szektor egy eleve torzított árszerkezettel, és emiatt a rendszerbe beépített rugalmatlansággal néz szembe az előtte tornyosuló kihívásokkal, például a tej- és tejtermék lánc feszültségeivel, vagy a készülődő energiaválsággal.
Címlapkép: Getty Images
