Az viszont nem valószínú, hogy egymás után sok katonai akciót fognak végrehajtani, mert azzal szemben nem annyira toleráns az amerikai közvélemény.
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
Megkezdődött a fiatalok behívása sorkatonai szolgálatra Horvátországban: január első napjaiban 1200 sorköteles kapta meg a behívólevelét. A levelek szerint az érintetteknek két hónapos katonai szolgálaton kell részt venniük.
Ivan Anusic horvát védelmi miniszter a döntést azzal indokolta, hogy az utóbbi időszakban különféle fenyegetések erősödtek, amelyek indokolttá tették a sorkatonaság visszaállítását. Véleménye szerint a katonai szolgálat nemcsak a védelem megerősítését szolgálja, hanem hozzájárulhat a fiatal férfiak „rossz szokásainak” megváltoztatásához, valamint felkészítheti őket bármilyen komoly veszélyhelyzetre.
A horvát parlament már tavaly októberben döntött a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséről. A jogszabály elfogadását jelentős többség támogatta: 84 képviselő szavazott mellette, míg mindössze 11-en ellene. A közvélemény-kutatások szerint a döntés mögött erős társadalmi támogatás áll, tízből hét horvát válaszadó támogatta a sorkatonaság visszaállítását.
Horvátország lépése egy szélesebb regionális trendbe illeszkedik. A volt jugoszláv államok közül Szlovéniában 2020-ban került napirendre a sorkatonaság visszaállítása Janez Jansa programjában, ám a gyakorlatban erre kormányzása idején nem került sor. A jelenlegi baloldali szlovén kormány elutasította a javaslatot, ugyanakkor az idei márciusban esedékes horvátországi választásokon Jansa pártja a közvélemény-kutatások szerint ismét esélyes lehet.
Szerbiában szintén évek óta napirenden van a kötelező katonai szolgálat visszaállításának kérdése, ami tovább erősíti a térségben megfigyelhető katonapolitikai fordulatot.
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
A bázis alagútrendszere kanyarog és elágazik a jég alatt, ami megnehezíti a teljes feltérképezést.
Putyin hallgatása stratégiai megfontolásokat is tükrözhet.
Gigantikus tüntetések zajlanak ezen a helyen: az egész ország lángol, a hatóságok az internetet is lekapcsolták
A kormány válaszul blokkolta az internetet és a nemzetközi telefonhívásokat, hogy elvágja a 85 milliós országot a külső befolyástól.
Elszólta magát Donald Trump unokája? Sejtelmes választ adott azzal kapcsolatban, hogy Trump harmadszorra is elnök lenne-e
Bár családi kötelékei egyértelműek, Kai hangsúlyozta politikai semlegességét.
Érik a katasztrófa Grönlandon: kimondták a szakértők - ha ez a forgatókönyv valósul meg, óriási fordulat jöhet a világban
Az elmúlt hónapokban az USA Grönland iránti érdeklődése NATO-válsággá szélesedett.
A hidegháború alatt Grönland stratégiai elhelyezkedése rendkívüli befolyást biztosított Dániának Washingtonban.
Egy évvel korábban, 2023 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek.
Ezzel együtt hangsúlyozta Maduro iránti hűségét, és azt, hogy az intézkedés nem külső diktátum eredménye.
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere pénteken arra kérte az ukrán főváros lakóit, hogy akik tehetik, ideiglenesen hagyják el a várost, és olyan helyre utazzanak, ahol rendelkezésre...
Az Egyesült Államok fenyegetései komoly feszültséget okoznak Latin-Amerikában, miután Donald Trump katonai beavatkozást helyezett kilátásba.
Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem hajtja végre a Venezuela ellen tervezett további katonai csapásokat.
500 százalékos vámok, másodlagos szankciók és globális nyomás: Washington minden eddiginél keményebb lépésre készül Moszkvával szemben.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.
Magyarországra jön Donald Trump? Egyértelműen üzent az amerikai elnök: ezért találkozna Orbán Viktorral
Jelezte, hogy a két ország együttműködését a jövőben is erősítené, valamint sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz.
Egy ukrán támadás után mintegy 556 ezer ember maradt áram, további 200 ezer pedig ivóvíz nélkül a határ menti Belgorod megyében.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette.
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,