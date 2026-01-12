2026. január 12. hétfő Ernő
Két terepszínű egyenruhás katona áll egy esőszünetben egy páncélozott harckocsi lánctalpai mellett, csak a nadrág és a csizma látható.
Világ

Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra

Pénzcentrum
2026. január 12. 19:31

Január elején megkezdődött a kötelező sorkatonai szolgálatra való behívás Horvátországban: első körben 1200 fiatal kapta meg a behívólevelét, írja a Deutsche Welle.

Megkezdődött a fiatalok behívása sorkatonai szolgálatra Horvátországban: január első napjaiban 1200 sorköteles kapta meg a behívólevelét. A levelek szerint az érintetteknek két hónapos katonai szolgálaton kell részt venniük.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ivan Anusic horvát védelmi miniszter a döntést azzal indokolta, hogy az utóbbi időszakban különféle fenyegetések erősödtek, amelyek indokolttá tették a sorkatonaság visszaállítását. Véleménye szerint a katonai szolgálat nemcsak a védelem megerősítését szolgálja, hanem hozzájárulhat a fiatal férfiak „rossz szokásainak” megváltoztatásához, valamint felkészítheti őket bármilyen komoly veszélyhelyzetre.

A horvát parlament már tavaly októberben döntött a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetéséről. A jogszabály elfogadását jelentős többség támogatta: 84 képviselő szavazott mellette, míg mindössze 11-en ellene. A közvélemény-kutatások szerint a döntés mögött erős társadalmi támogatás áll, tízből hét horvát válaszadó támogatta a sorkatonaság visszaállítását.

Kapcsolódó cikkeink:

Horvátország lépése egy szélesebb regionális trendbe illeszkedik. A volt jugoszláv államok közül Szlovéniában 2020-ban került napirendre a sorkatonaság visszaállítása Janez Jansa programjában, ám a gyakorlatban erre kormányzása idején nem került sor. A jelenlegi baloldali szlovén kormány elutasította a javaslatot, ugyanakkor az idei márciusban esedékes horvátországi választásokon Jansa pártja a közvélemény-kutatások szerint ismét esélyes lehet.

Szerbiában szintén évek óta napirenden van a kötelező katonai szolgálat visszaállításának kérdése, ami tovább erősíti a térségben megfigyelhető katonapolitikai fordulatot.
Címlapkép: Getty Images
