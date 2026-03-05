2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
8 °C Budapest
Olajfinomítóból származó acél olajcsövek.
Gazdaság

Itt a bejelentés, miniszterhelyettest küldene a kormány a Barátság kőolajvezetékhez

Pénzcentrum
2026. március 5. 08:44

Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.

A kormány tényfeltáró küldöttséget állít fel a Barátság kőolajvezeték műszaki állapotának vizsgálatára. A határozatot Orbán Viktor miniszterelnök írta alá, és már megjelent a Magyar Közlönyben.

A delegáció elindulása azonban bizonytalan, mivel az ukrán fél egyelőre nem járul hozzá a helyszíni vizsgálathoz - vélhetően azért, mert a hírekben legtöbbször emlegetett Brody állomás környékén nagy esély van újabb az támadásra.

A döntés értelmében a küldöttséget Czepek Gábor miniszterhelyettes vezeti, feladata pedig a vezeték műszaki állapotának helyszíni felmérése lenne.
Címlapkép: Getty Images
#kormány #energia #gazdaság #ukrajna #orbán viktor #szíjjártó péter #kormányhatározat #barátság kőolajvezeték #külpolitika #kőolaj

