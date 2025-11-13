Rendkívüli bejelentést tett a Heineken: sokak kedvenc italának főzete változik - ennyivel csökken az alkoholtartalom

Az év vége az áruházlánc legforgalmasabb időszaka, ilyenkor a játéktermékek választéka jelentősen bővül az évközi kínálathoz képest.
A Heineken UK csökkenti a Foster's sör alkoholtartalmát 3,7%-ról 3,4%-ra, hogy alacsonyabb adókulcs alá essen, ami versenyképesebb árazást tesz lehetővé - írja a BBC.
A változtatás februárban lép életbe, és ez már a második alkoholtartalom-csökkentés az elmúlt három évben a Foster's esetében. A Heineken UK közleménye szerint a módosítás válasz a brit kormány politikájára, amely az alacsonyabb alkoholtartalmú italok kínálatát ösztönzi.
A brit kormány 2023 augusztusában vezetett be egy új, alkoholerősségen alapuló jövedéki adórendszert, amely relatíve olcsóbbá tette az alacsonyabb alkoholtartalmú söröket és almaborokat az erősebb alternatívákhoz képest.
A változtatás óta több rivális márka, köztük a Carlsberg Pilsner, Sol, Coors Light és Grolsch is átformálta receptúráját, hogy 3,4% alatti alkoholtartalommal az alacsonyabb adókulcs alá essen az Egyesült Királyságban.
A Heineken biztosította a fogyasztókat, hogy "kiterjedt" fogyasztói tesztelés után a különbség nem lesz észrevehető. "Főzőmestereink hónapokat töltöttek a recept finomításával, hogy biztosítsák, az íz továbbra is félreismerhetetlenül Foster's maradjon – ropogós, kiegyensúlyozott és frissítő" – közölte a sörgyártó óriás.
A vállalat szerint folyamatos elmozdulás tapasztalható az alacsonyabb alkoholtartalmú sörök irányába, ami "a kiegyensúlyozott és egészségtudatos életmód részét képezi".
A Heineken múlt hónapban jelezte, hogy globális söreladásai várhatóan csökkennek jövőre, mivel a fogyasztók visszafogják kiadásaikat a háztartási költségvetésükre nehezedő nyomás miatt. A harmadik negyedéves eredményeiben a cég megjegyezte, hogy az Egyesült Királyság kivételt képezett a globális csökkenő tendencia alól.
A Heineken a saját márkája mellett olyan söröket gyárt, mint a Birra Moretti, Sol, Strongbow cider, valamint Star Group leányvállalata révén közel 2400 pubot üzemeltet az Egyesült Királyságban.
A távol-keleti rendelések átfutási ideje jellemzően 1,5-2 hét, így aki ilyen webáruházból rendelne karácsonyi ajándékot, legkésőbb november 30-ig tegye meg.
