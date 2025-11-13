2025. november 13. csütörtök Szilvia
Bucharest, Romania - July 26, 2011: Close-up shot of a Heineken beer bottle caps. Heineken is a Dutch beer which has been brewed by Heineken International since 1873.
Vásárlás

Rendkívüli bejelentést tett a Heineken: sokak kedvenc italának főzete változik - ennyivel csökken az alkoholtartalom

Pénzcentrum
2025. november 13. 12:15

A Heineken UK csökkenti a Foster's sör alkoholtartalmát 3,7%-ról 3,4%-ra, hogy alacsonyabb adókulcs alá essen, ami versenyképesebb árazást tesz lehetővé - írja a BBC.

A változtatás februárban lép életbe, és ez már a második alkoholtartalom-csökkentés az elmúlt három évben a Foster's esetében. A Heineken UK közleménye szerint a módosítás válasz a brit kormány politikájára, amely az alacsonyabb alkoholtartalmú italok kínálatát ösztönzi.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A brit kormány 2023 augusztusában vezetett be egy új, alkoholerősségen alapuló jövedéki adórendszert, amely relatíve olcsóbbá tette az alacsonyabb alkoholtartalmú söröket és almaborokat az erősebb alternatívákhoz képest.

A változtatás óta több rivális márka, köztük a Carlsberg Pilsner, Sol, Coors Light és Grolsch is átformálta receptúráját, hogy 3,4% alatti alkoholtartalommal az alacsonyabb adókulcs alá essen az Egyesült Királyságban.

A Heineken biztosította a fogyasztókat, hogy "kiterjedt" fogyasztói tesztelés után a különbség nem lesz észrevehető. "Főzőmestereink hónapokat töltöttek a recept finomításával, hogy biztosítsák, az íz továbbra is félreismerhetetlenül Foster's maradjon – ropogós, kiegyensúlyozott és frissítő" – közölte a sörgyártó óriás.

A vállalat szerint folyamatos elmozdulás tapasztalható az alacsonyabb alkoholtartalmú sörök irányába, ami "a kiegyensúlyozott és egészségtudatos életmód részét képezi".

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Heineken múlt hónapban jelezte, hogy globális söreladásai várhatóan csökkennek jövőre, mivel a fogyasztók visszafogják kiadásaikat a háztartási költségvetésükre nehezedő nyomás miatt. A harmadik negyedéves eredményeiben a cég megjegyezte, hogy az Egyesült Királyság kivételt képezett a globális csökkenő tendencia alól.

A Heineken a saját márkája mellett olyan söröket gyárt, mint a Birra Moretti, Sol, Strongbow cider, valamint Star Group leányvállalata révén közel 2400 pubot üzemeltet az Egyesült Királyságban.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #adó #adócsalás #alkohol #változás #márka #sör #fogyasztás #heineken #nagy-britannia #sörpiac #brit #sörgyártás

