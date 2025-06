Bedurvult a magyar sörháború: brutális bevétellel hasít a Dreher, két gyártó kegyetlen kiütést kapott

Toronymagasan veri versenytársait a Dreher a belföldi sörpiacon: több mint 100 milliárd forintos nettó árbevételt értek el 2024-es évben, miközben a Borsodi, a Carlsberg és a Heineken is jócskán lemaradt mögöttük. Azonban ha az adózott eredményeket nézzük, már egészen mást mutatnak a számok, itt a Heineken viszi a prímet, akik több mint egy milliárdot vertek rá a Dreherre, és csaknem 7 milliárdos nyereséggel zárták a tavalyi évet.

Ismét górcső alá vettük, hogy hogyan alakult a magyar sörgyárak előző üzleti éve. A számok ezúttal is vegyes képet mutatnak, ugyanis a 2023-as üzleti évhez hasonlóan most is mind a négy gyártónak, tehát a Borsodinak, a Carlsbergnek, a Drehernek és a Heinekennek is nőtt a nettó árbevétel, ugyanakkor az adózott eredmények tekintetében már közel sem ilyen rózsás a helyzet.

Ami a belföldi értékesítésből származó nettó árbevételt illeti a 2024-es üzleti évre vonatkozóan, a Dreher itt több mint 100,5 milliárd forintot könyvelhetett el, a Heineken 89,9 milliárdot, ezzel szemben a Borsodi már csak 54,9 milliárdot, míg a sor végén a Carlsberg csupán 19,9 milliárdot.

Látszik tehát, hogy a dobogó legfelső fokán álló Dreher csaknem ötször annyi bevételt termelt, mint a sereghajtó Carlsberg.

Döbbenetes számok a sörgyáraknál

Ugyanakkor a 2024-es üzleti évben az adózott eredmények terén a Heineken ugrott az élre: 6,9 milliárd forintos nyereséggel zárták a 2024-es évet, csaknem 1 milliárd forinttal előzve ezzel a Drehert, amely szintén meglehetősen erősen teljesített az 5,7 milliárd forintos profittal. A Borsodi és a Carlsberg ugyanakkor 2023-hoz hasonlóan ismét veszteséggel zárt, az előbbi több mint 3,2 milliárd, utóbbi pedig valamivel kevesebb mint 160 millió forinttal, melyek nagyon hasonlóak az egy évvel korábbi számokhoz, amelyek a Borsodi esetében szintén körülbelül 3 milliárd, a Carlsbergnél pedig 196 millió forint volt.

A Dreher 2024-es adózott eredménye szintén hasonlóan alakult az egy évvel korábbihoz képest, szinte stagnálnak a számok, ugyanakkor a Heineken esetében a 2023-as 4,4 milliárdos bevételből lett 2024-re csaknem 7 milliárd, ami több mint 54 százalékos növekedést jelent.

Komoly különbségek a bérekben is

A Dreher a foglalkoztatásban és a bérekre szánt büdzsében is vezető szerepet töltött be 2024-ben. A kőbányai székhelyű sörgyár 611 főt alkalmazott, ami valamivel több a 2023-ban foglalkoztatott 586 főnél. A Borsodinál 461, a Heinekennél 394, a Carlsbergnél pedig alig 50 ember dolgozott a 2024-es üzleti beszámolók tanúsága szerint. A BAZ vármegyei sörgyárnál és a Heinekennél volt némi leépítés, a Carlsbergnél pedig körülbelül 10 fővel többen dolgoztak 2024-ben mint egy évvel korábban.

A fentebbi számokból természetesen adódik, hogy Dreher szánt a legtöbbet a bérköltségre is, több mint 7,1 milliárd forintot fizettek ki az alkalmazottaiknak. Ezzel szemben a Borsodi 4,4 milliárdot, a Heineken 3,9 milliárdot, a Carlsberg pedig 718 milliót költött bérekre. Ugyan, mind a négy sörgyártónál növekedtek a bérek, viszont egészen más mértékben:

a Heinekennél 3,6 milliárdról 3,9 milliárdra, ami 8,3 %-os növekedést jelent, a Dreher esetében 6,4-ről 7,1 milliárdra, ez 10,9 %-os emelkedés, a Borsodinál 3,9-ről 4,4 milliárdra, ami 12,8 %-os növekedés, a Carlsbergnél pedig 417 millióról ugrott 718 millióra a bérekre szánt összeg, ami százalékos mértékben bőven túlszárnyalja a többi gyártó számait: 72,2%-os a növekedés.

Nem fogynak a magyar sörök

Korábban írtunk arról, hogy idén a sörértékesítés 15%-kal maradt el a tavalyi szinttől. Kántor Sándor, a Magyar Sörszövetség elnöke a Pénzcentrum kérdéseire válaszolva elmondta, ennek fő oka a tavalyi első félév erős bázisa, amit a visszaváltási rendszer bevezetése körüli kereskedői készletezés torzított. Emellett az iparágat komolyan sújtják az emelkedő energia- és alapanyagárak, miközben az export lefeleződött, az import pedig 20%-kal nőtt. Emellett ráadásul idén a jelentős sportesemények sem járulnak hozzá a sörfogyasztáshoz, továbbá az időjárás sem kedvezett a sörnek.

Ugyanakkor optimizmusra ad okot a sok új termék, amivel elsőként idén jelentek meg a magyar gyártók. Erős az innováció az alkoholmentes ízesített termékek területén, ahol új kategóriák is megjelentek a választékban.