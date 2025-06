Fejlemények a Dunaferr ügyében: megvannak a jelöltek, ők vehetik meg a legendás gyárat

A Dunaferr egykori kohóját birtokló Duna Furnace Kft. felszámolója ismét nyilvános részvételi felhívást tett közzé, miután az első körben nem érkezett ajánlat a fizetésképtelenné vált vállalatra.

A Dunai Vasmű évek óta küzdött a fennmaradásért, míg végül áprilisban felszámolás alá is került a vállalat. A tavaly ősszel csődbe ment Duna Furnace Kft. életképes eszközeire áprilisban már meghirdettek egy pályázatot, de akkor egyetlen befektető sem jelentkezett. A keddi cégközlönyben megjelent információk szerint most újabb lehetőséget kapnak az érdeklődők.

Ezzel szemben a hengerművel rendelkező testvércég, a Dunarolling Kft. felhívására két jelentkező is akadt: a cseh hadiipari vállalathoz, a CSG-hez köthető Dunaferr Steel Rolling a.s., valamint a kínai állami tulajdonú Hangzhou CIEC Group, amely több kontinensen is jelen van üzleti érdekeltségeivel.

Szakértők szerint a kohó újraindítása alapanyag hiányában gazdaságilag nem tűnik észszerűnek, de elképzelhető, hogy az említett cégek együtt vásárolnák meg mindkét Dunaferr-utódvállalatot, amennyiben kedvező áron juthatnak hozzá. A HVG szerint kevés az esély arra, hogy más befektető is érdeklődni kezdjen a kohó iránt.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Dunarolling és a Duna Furnace csoportos létszámleépítést jelentett be, amely több száz munkavállalót érint. A felmondásokat május második felében kezdték kézbesíteni az érintetteknek.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA