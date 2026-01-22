Elképesztő bejelentés: befüvezett kamionost fogtak az M7-esen, ebből még tragédia is lehetett volna

Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr, aki saját bevallása szerint több mint száz kilométeren át vezetett bódult állapotban.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei éjfél körül intézkedtek egy magyar rendszámú tehergépjármű vezetőjével szemben az M7-es autópályán - írják a közleményükben. Az ellenőrzés során a vezetőfülke környékén erős, marihuánára emlékeztető szagot éreztek, ami azonnal felkeltette a gyanújukat.

A 42 éves sofőrt a jellegzetes szag eredetéről kérdezték. A férfi eleinte azzal próbálta magyarázni a helyzetet, hogy elektromos cigarettát használ, amely szerinte hasonló aromát bocsát ki. A további kérdésekre kezdetben kitérő válaszokat adott, majd végül beismerte, hogy kábítószert fogyasztott, és marihuána hatása alatt vezette a járművet.

A pénzügyőrök ezt követően alaposan átvizsgálták a kamion vezetőfülkéjét. Egy táskában kisebb mennyiségű, néhány grammnyi, növényi eredetű, feltehetően marihuánát tartalmazó anyagot találtak. Az intézkedés során az is kiderült, hogy a sofőr saját elmondása szerint legalább száz kilométert tett meg a tehergépkocsival kábítószer hatása alatt.

A helyzet súlyossága miatt a NAV munkatársai bilincset alkalmaztak, és haladéktalanul értesítették az illetékes rendőri szerveket. Az ügyet a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vette át, amely büntetőeljárást kezdeményezett a férfi ellen járművezetés bódult állapotban, valamint kábítószer birtoklása megalapozott gyanúja miatt.