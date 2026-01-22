Elképesztő bejelentés: befüvezett kamionost fogtak az M7-esen, ebből még tragédia is lehetett volna

Hiába a családtámogatások, a termékenységi mutatók tovább zuhannak: egyes becslések szerint már pár év múlva kritikus szint alá eshet a népesség.
Az M7-es autópályán végzett rutinellenőrzés során marihuána fogyasztása miatt került rendőrkézre egy 42 éves kamionsofőr, aki saját bevallása szerint több mint száz kilométeren át vezetett bódult állapotban.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei éjfél körül intézkedtek egy magyar rendszámú tehergépjármű vezetőjével szemben az M7-es autópályán - írják a közleményükben. Az ellenőrzés során a vezetőfülke környékén erős, marihuánára emlékeztető szagot éreztek, ami azonnal felkeltette a gyanújukat.
A 42 éves sofőrt a jellegzetes szag eredetéről kérdezték. A férfi eleinte azzal próbálta magyarázni a helyzetet, hogy elektromos cigarettát használ, amely szerinte hasonló aromát bocsát ki. A további kérdésekre kezdetben kitérő válaszokat adott, majd végül beismerte, hogy kábítószert fogyasztott, és marihuána hatása alatt vezette a járművet.
A pénzügyőrök ezt követően alaposan átvizsgálták a kamion vezetőfülkéjét. Egy táskában kisebb mennyiségű, néhány grammnyi, növényi eredetű, feltehetően marihuánát tartalmazó anyagot találtak. Az intézkedés során az is kiderült, hogy a sofőr saját elmondása szerint legalább száz kilométert tett meg a tehergépkocsival kábítószer hatása alatt.
A helyzet súlyossága miatt a NAV munkatársai bilincset alkalmaztak, és haladéktalanul értesítették az illetékes rendőri szerveket. Az ügyet a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vette át, amely büntetőeljárást kezdeményezett a férfi ellen járművezetés bódult állapotban, valamint kábítószer birtoklása megalapozott gyanúja miatt.
A diskurzus középpontjában az áll, hogyan lehetne igazságosabbá tenni az adórendszert, és milyen eszközökkel ösztönözhetőek jobban a hazai beruházások.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön 10:00 órakor sajtótájékoztatót tart.
Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
A tanulmány figyelmeztet: ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, Európa tartósan egy évi körülbelül 1 százalékos GDP-növekedési pályán ragadhat.
Az európai és a magyar gázrendszer is jelentős nyomás alatt áll a 2026 januárjában tapasztalt rendkívüli hideg miatt.
Gyengüléssel kezdte a szerda reggelt a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.
Az euró és a dollár picit gyengült, a frank viszont erősödött a forinttal szemben kedd estére.
Már csak éjfélig igényelhetik a közszférában dolgozók meglévő lakáshitelük 1 millió forintos elengedést.
A globális makrogazdasági környezet összességében kedvező, világszinten nincs recesszió az amerikai vámintézkedések ellenére sem.
Egyszerűsödik a kisebb összegű állami támogatások elszámolása, miután módosították az államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendeletét.
A nettó tőkejövedelem a megtakarításokból és befektetésekből származó adózás utáni jövedelmet jelenti.
A Barcika Szolg Kft. munkatársai már végzik a terület kiszakaszolását, ha ez megtörtént, akkor feltöltik a rendszert melegvízzel és visszaindítják a távfűtést a városban.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,35 forintról 385,32 forintra változott 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 18,8 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.