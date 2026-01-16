Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Lecsapott az MNB: tiltott piaci manipuláció miatt büntették 35 millióra a magyar céget
A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben a piaci manipulációról szóló szabályok és a közzétételi előírások megsértése miatt. A kibocsátó több közzétételével, illetve a későbbi negatív információk közreadásának elmulasztásával hamis, félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság felé. A befektetőkben így a valósnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a kibocsátóról.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelési tevékenysége keretében, előzetes értesítés nélküli – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – célvizsgálatot folytatott a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.-nél (FuturAqua). A célvizsgálat a tőzsdei kibocsátó közzétételi gyakorlatát, a rendszeres és rendkívüli tájékoztatással kapcsolatos információk megalapozottságát, a tőkepiaci törvénynek, illetve a piaci manipuláció tilalmáról rendelkező európai uniós rendeletnek (MAR) való megfelelést tekintette át.
Az MNB feltárta, hogy a kibocsátó rendszeresen hozott nyilvánosságra olyan közzétételeket, amelyekkel hamis vagy félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság, a befektetői felé. Ezek nyomán a befektetőkben a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a FuturAquáról.
A kibocsátó több ízben hozott nyilvánosságra olyan információkat hivatalos közzétételi felületén (pl. egy szerződéses partnerrel folytatott tárgyalások megtörténtéről), amelyeket az MNB felé nem tudott – többszöri felhívás ellenére sem – megfelelő okiratokkal alátámasztani. Emellett számos pozitív „beharangozó” tájékoztatást tett közzé, pl. tanúsítvány megszerzéséről, pályázaton való indulásról, az azokkal kapcsolatos sikeres mérföldkövekről, vagy új kereskedési rendszer kialakításának előkészületeiről. Ezután ugyanakkor elmulasztotta haladéktalanul tájékoztatni a nyilvánosságot a korábbi közzétételekkel kapcsolatos negatív fejleményekről, változásokról (pl. pályázattal kapcsolatos elutasító döntésről, vagy egy konkrét vállalásának meghiúsulásáról).
A befektetők ugyanakkor alapvetően a kibocsátó által közzétett információk és a kibocsátóról így kialakult kép alapján hozzák meg befektetési döntéseiket, így ezek ténylegesen alakítják a kibocsátó részvényeinek árfolyamát, keresleti-kínálati viszonyait. A befektetők releváns információk hiányában, vagy pedig már nem aktuális információk alapján hozzák meg döntéseiket, ha egy kibocsátó a közzétételeivel a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb képet fest magáról és elmulasztja a rá nézve kevésbé előnyös információk közzétételét. A korábbi pozitív közzétételek haladéktalan korrekciójának elmaradása, az azokkal ellentétes információk visszatartása alkalmas arra, hogy manipulálja a tőkepiacot.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A feltárt jogsértések miatt az MNB megtiltotta a kibocsátónak a piaci manipulációról szóló rendelkezések ismételt megsértését és 30 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta. Emellett figyelmeztette a kibocsátót a rendkívüli közzétételre vonatkozó előírások mindenkori betartására, azok megsértése miatt pedig további 5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki. A bírságösszegek meghatározása során a felügyelet figyelembe vette a kibocsátó tőzsdei értékpapírjainak magas közkézhányadát, a jogsértéssel érintett időtartam hosszát, és azok tartós jellegét.
