2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország - 2018. december 28: Ronald Reagan budapesti és a szovjet Vörös Hadsereg emlékműve a Szabadság téren.
Gazdaság

Lecsapott az MNB: tiltott piaci manipuláció miatt büntették 35 millióra a magyar céget

Pénzcentrum
2026. január 16. 15:33

A Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti intézkedéseket hozott és 35 millió forintos bírságot szabott ki a FuturAqua Nyrt.-vel szemben a piaci manipulációról szóló szabályok és a közzétételi előírások megsértése miatt. A kibocsátó több közzétételével, illetve a későbbi negatív információk közreadásának elmulasztásával hamis, félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság felé. A befektetőkben így a valósnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a kibocsátóról.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatos felügyelési tevékenysége keretében, előzetes értesítés nélküli – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – célvizsgálatot folytatott a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.-nél (FuturAqua). A célvizsgálat a tőzsdei kibocsátó közzétételi gyakorlatát, a rendszeres és rendkívüli tájékoztatással kapcsolatos információk megalapozottságát, a tőkepiaci törvénynek, illetve a piaci manipuláció tilalmáról rendelkező európai uniós rendeletnek (MAR) való megfelelést tekintette át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az MNB feltárta, hogy a kibocsátó rendszeresen hozott nyilvánosságra olyan közzétételeket, amelyekkel hamis vagy félrevezető információkat közvetített a nyilvánosság, a befektetői felé. Ezek nyomán a befektetőkben a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb kép alakulhatott ki a FuturAquáról.

A kibocsátó több ízben hozott nyilvánosságra olyan információkat hivatalos közzétételi felületén (pl. egy szerződéses partnerrel folytatott tárgyalások megtörténtéről), amelyeket az MNB felé nem tudott – többszöri felhívás ellenére sem – megfelelő okiratokkal alátámasztani. Emellett számos pozitív „beharangozó” tájékoztatást tett közzé, pl. tanúsítvány megszerzéséről, pályázaton való indulásról, az azokkal kapcsolatos sikeres mérföldkövekről, vagy új kereskedési rendszer kialakításának előkészületeiről. Ezután ugyanakkor elmulasztotta haladéktalanul tájékoztatni a nyilvánosságot a korábbi közzétételekkel kapcsolatos negatív fejleményekről, változásokról (pl. pályázattal kapcsolatos elutasító döntésről, vagy egy konkrét vállalásának meghiúsulásáról).

A befektetők ugyanakkor alapvetően a kibocsátó által közzétett információk és a kibocsátóról így kialakult kép alapján hozzák meg befektetési döntéseiket, így ezek ténylegesen alakítják a kibocsátó részvényeinek árfolyamát, keresleti-kínálati viszonyait. A befektetők releváns információk hiányában, vagy pedig már nem aktuális információk alapján hozzák meg döntéseiket, ha egy kibocsátó a közzétételeivel a valóságnál megalapozatlanul pozitívabb képet fest magáról és elmulasztja a rá nézve kevésbé előnyös információk közzétételét. A korábbi pozitív közzétételek haladéktalan korrekciójának elmaradása, az azokkal ellentétes információk visszatartása alkalmas arra, hogy manipulálja a tőkepiacot.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A feltárt jogsértések miatt az MNB megtiltotta a kibocsátónak a piaci manipulációról szóló rendelkezések ismételt megsértését és 30 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta. Emellett figyelmeztette a kibocsátót a rendkívüli közzétételre vonatkozó előírások mindenkori betartására, azok megsértése miatt pedig további 5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki. A bírságösszegek meghatározása során a felügyelet figyelembe vette a kibocsátó tőzsdei értékpapírjainak magas közkézhányadát, a jogsértéssel érintett időtartam hosszát, és azok tartós jellegét.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#mnb #cég #bírság #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #részvény #jog #részvénypiac #magyar nemzeti bank #befektetők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:03
15:54
15:47
15:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 15. 16:50
NATO katonák tartanak Grönlandra - Mi jöhet most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. január 16. 09:18
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az...
ChikansPlanet  |  2026. január 16. 08:00
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigén...
KonyhaKontrolling  |  2026. január 16. 07:45
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is...
MEDIA1  |  2026. január 15. 20:13
A TV2 megmutatta, hova kell húzni az ikszet a választásokon
A TV2 Tények Plusz műsorának Facebook-oldalára posztolták ki, hová kell tenni az X-et.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Ebben az országban tényleg milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: elképesztő árak!
2026. január 16.
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
2026. január 16.
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
6 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
4 napja
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
5
1 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 16:03
Ebben az országban tényleg milliomosnak érezheted magad a magyar fizetéssel is: elképesztő árak!
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 15:54
Meglepő döntést hozott az Alkotmánybíróság: nem fog kiderülni, mennyit kaptak a bankok az MNB-től
Agrárszektor  |  2026. január 16. 15:32
Itt az új szabályozás, ami már idén élesedik: ez rengeteg gazdát érint