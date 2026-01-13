Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás

Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.

Sulyok Tamás köztársasági elnök kitűzte a rendszerváltás utáni tizedik országgyűlési választás időpontját.

A jogszabályi keretek szerint az első lehetséges dátumot jelölte ki: a voksolást 2026. április 12-én tartják, ahogy arra már jó ideje számítottak a hazai politikai szereplők.

A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!

- írta a Facebookon az államfő.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA