Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilatkozik a sajtónak a NATO koszovói missziójában (KFOR) szolgáló magyar katonáknál tett látogatásán a Novo Selo-i táborban 2025. december 8-án.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Sorsdöntő bejelentést tett a közelgő parlamenti választásról Sulyok Tamás: eldőlt, mikor lesz a voksolás

Pénzcentrum
2026. január 13. 11:37

Sulyok Tamás kitűzte az időpontot: április 12-én lesz az országgyűlési választás.

Sulyok Tamás köztársasági elnök kitűzte a rendszerváltás utáni tizedik országgyűlési választás időpontját.

A jogszabályi keretek szerint az első lehetséges dátumot jelölte ki: a voksolást 2026. április 12-én tartják, ahogy arra már jó ideje számítottak a hazai politikai szereplők.

A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga. Biztatok mindenkit, hogy éljen vele!

- írta a Facebookon az államfő.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
