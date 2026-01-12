Választás 2026: sorsdöntő lépésre készül Sulyok Tamás, ketyeg az óra, lépnie kell az államfőnek

Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, ahogy arra a hazai politikai szereplők számítanak, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját. Az Alaptörvény szerint ugyanis erre 70-90 nappal a szavazás előtt kell sort kerítenie az államfőnek. Viszont amennyiben az utolsó lehetséges vasárnap, május 31-én lesznek a választások, akkor Sulyok egészen március 22-éig elhúzhatja a kiírást.

Az alaptörvény szerint a parlamenti választásokat áprilisban vagy májusban, valamelyik vasárnapi napon kell megtartani, a munkaszüneti nap azonban kizáró ok, így esik ki idén április első vasárnapja a húsvét miatt, ezért az első lehetséges időpont az április 12-én.

Az utolsó lehetséges időpont, amikor választásokat lehet tartani május 31-e, ha ez lenne a dátum, akkor Sulyok ráér legkésőbb március 22-én is kiírni a választásokat.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA