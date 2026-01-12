2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Választás 2026: sorsdöntő lépésre készül Sulyok Tamás, ketyeg az óra, lépnie kell az államfőnek
Ha tényleg április 12-én lesznek a választások, ahogy arra a hazai politikai szereplők számítanak, akkor Sulyok Tamásnak mától van lehetősége kiírni a voksolás időpontját. Az Alaptörvény szerint ugyanis erre 70-90 nappal a szavazás előtt kell sort kerítenie az államfőnek. Viszont amennyiben az utolsó lehetséges vasárnap, május 31-én lesznek a választások, akkor Sulyok egészen március 22-éig elhúzhatja a kiírást.
70-90 nappal az országgyűlési választás előtt kell kiírnia a voksolás időpontját a köztársasági elnöknek. A legelső lehetséges időpont április 12-e, ezzel számolnak a politikai szereplők is. Amennyiben tényleg ekkor lesz a szavazás, Sulyok Tamás államfő előtt január 12-én nyílik meg a lehetőség, hogy kiírja azt - emlékeztet a 24.hu.
Az alaptörvény szerint a parlamenti választásokat áprilisban vagy májusban, valamelyik vasárnapi napon kell megtartani, a munkaszüneti nap azonban kizáró ok, így esik ki idén április első vasárnapja a húsvét miatt, ezért az első lehetséges időpont az április 12-én.
Az utolsó lehetséges időpont, amikor választásokat lehet tartani május 31-e, ha ez lenne a dátum, akkor Sulyok ráér legkésőbb március 22-én is kiírni a választásokat.
