Téli káosz a kukásoknál: harminc településen állt le a hulladékszállítás a havazás miatt

A rendkívüli téli időjárás akadályozza a hulladékszállítást az ország több pontján. A MOHU az operatív törzzsel együtt dolgozik a szolgáltatás mielőbbi helyreállításán, miközben gyakorlati útmutatóval segíti a lakosságot.

A MOHU pénteki tájékoztatása szerint az országot sújtó havazás és extrém hideg miatt az elmúlt napokban mintegy harminc településen maradt el a szemétszállítás. A közlemény kiemeli, hogy a hulladékgyűjtő járművek a járhatatlan utak miatt nem tudták megközelíteni a helyszíneket.

A vállalat szorosan együttműködik az operatív törzzsel, hogy az illetékes hatóságok a lehető legrövidebb időn belül járhatóvá tegyék az érintett településekhez vezető utakat. A cél, hogy a MOHU alvállalkozóinak járművei minél hamarabb újraindíthassák a szolgáltatást.

A közlemény szerint a tartósan mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedő hőmérséklet drasztikusan csökkenti a síkosságmentesítésre használt ipari só hatékonyságát, ami tovább rontja a közúti viszonyokat. Ilyen körülmények között a speciális hulladékszállító járművek működése jelentősen korlátozódik, szélsőséges esetben teljesen ellehetetlenül.

„Továbbra is kérjük a lakosság megértését és türelmét, és amint az útviszonyok engedik, célgépeink mindenhonnan el fogják szállítani a hulladékot” – áll a MOHU közleményében. Az elmaradt járatok pótlását a vállalat a lehető leggyorsabban megszervezi.

A lakosság számára a MOHU gyakorlati útmutatást is adott: a gyűjtőedényeket az ütemterv szerinti napokon helyezzék ki, és ürítésükig ne vigyék vissza. Felhívják a figyelmet, hogy a fagypont alatti hőmérséklet a folyékony hulladék megfagyását és a tartály falának repedését okozhatja.

Javasolják továbbá a gyűjtőedények peremének és fedelének tisztán tartását a jegesedés elkerülésére. A zsákos hulladékot könnyen betakarhatja a hó vagy a hókotró, ezért kiemelten fontos a jól látható, könnyen megközelíthető elhelyezés.

Az elmaradt szállítások pótlásának pontos időpontjairól az adott területen működő szolgáltatók adnak felvilágosítást, elérhetőségeik megtalálhatók a hulladékszállítási számlákon és a MOHU honlapján, irányítószám alapján kereshető formában.