2026. január 9. péntek Marcell
-6 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kültéri túlcsorduló, vegyes hulladékkal teli szemetes.
Gazdaság

Téli káosz a kukásoknál: harminc településen állt le a hulladékszállítás a havazás miatt

Pénzcentrum
2026. január 9. 17:47

A rendkívüli téli időjárás akadályozza a hulladékszállítást az ország több pontján. A MOHU az operatív törzzsel együtt dolgozik a szolgáltatás mielőbbi helyreállításán, miközben gyakorlati útmutatóval segíti a lakosságot.

A MOHU pénteki tájékoztatása szerint az országot sújtó havazás és extrém hideg miatt az elmúlt napokban mintegy harminc településen maradt el a szemétszállítás. A közlemény kiemeli, hogy a hulladékgyűjtő járművek a járhatatlan utak miatt nem tudták megközelíteni a helyszíneket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vállalat szorosan együttműködik az operatív törzzsel, hogy az illetékes hatóságok a lehető legrövidebb időn belül járhatóvá tegyék az érintett településekhez vezető utakat. A cél, hogy a MOHU alvállalkozóinak járművei minél hamarabb újraindíthassák a szolgáltatást.

A közlemény szerint a tartósan mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedő hőmérséklet drasztikusan csökkenti a síkosságmentesítésre használt ipari só hatékonyságát, ami tovább rontja a közúti viszonyokat. Ilyen körülmények között a speciális hulladékszállító járművek működése jelentősen korlátozódik, szélsőséges esetben teljesen ellehetetlenül.

Kapcsolódó cikkeink:

„Továbbra is kérjük a lakosság megértését és türelmét, és amint az útviszonyok engedik, célgépeink mindenhonnan el fogják szállítani a hulladékot” – áll a MOHU közleményében. Az elmaradt járatok pótlását a vállalat a lehető leggyorsabban megszervezi.

A lakosság számára a MOHU gyakorlati útmutatást is adott: a gyűjtőedényeket az ütemterv szerinti napokon helyezzék ki, és ürítésükig ne vigyék vissza. Felhívják a figyelmet, hogy a fagypont alatti hőmérséklet a folyékony hulladék megfagyását és a tartály falának repedését okozhatja.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Javasolják továbbá a gyűjtőedények peremének és fedelének tisztán tartását a jegesedés elkerülésére. A zsákos hulladékot könnyen betakarhatja a hó vagy a hókotró, ezért kiemelten fontos a jól látható, könnyen megközelíthető elhelyezés.

Az elmaradt szállítások pótlásának pontos időpontjairól az adott területen működő szolgáltatók adnak felvilágosítást, elérhetőségeik megtalálhatók a hulladékszállítási számlákon és a MOHU honlapján, irányítószám alapján kereshető formában.
Címlapkép: Getty Images
#havazás #időjárás #hulladék #gazdaság #hideg #hulladékgyűjtés #mohu #hulladékgazdálkodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:16
18:02
17:47
17:33
17:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 9. 16:50
Irán súlyos válságba került - Jöhet a háború?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 9. 16:29
Elhunyt Kolosi Tamás, a Líra Kiadó és a Tárki alapítója, az RTL-es Kolosi Péter édesapja
Hosszan tartó betegség után, január 9-én elhunyt Kolosi Tamás Széchenyi-díjas szociológus, üzletembe...
Bankmonitor  |  2026. január 9. 16:26
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban az...
Holdblog  |  2026. január 9. 10:12
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist ven...
ChikansPlanet  |  2026. január 9. 08:00
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése let...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 9.
Nagy változás élesedett 2026-ban: búcsúzhatnak a filléres tengerparti nyaralástól a magyarok?
2026. január 8.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
2026. január 9.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2026. január 9.
Figyelem, új világ jön a magyar hitelesekre: erről mindenki tudjon, akinek valamilyen kölcsöne fut a bankokban
2026. január 9.
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 9. péntek
Marcell
2. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
2 hete
Vége a német csodának? Egyszerre dőlt be minden, ami működtette Európa legnagyobb gazdaságát
3
3 hete
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
4
2 hete
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
5
1 hete
Visszatérhet itthon a többkulcsos adórendszer? Kiderült, annak fájna nagyon, aki ennyit keres
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 18:02
Kvíz: Úgy ismered a zászlókat, mint a tenyered? Derítsd ki, ismersz-e minden piros-fehér-zöld zászlót!
Pénzcentrum  |  2026. január 9. 16:04
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
Agrárszektor  |  2026. január 9. 17:31
Durva változások történtek: így alakultak az élelmiszerárak világszerte