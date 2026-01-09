Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi trafiboxok decemberben; volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott.
Kezdődik a fenyő elszállítás Budapesten: ide lehet kitenni a karácsonyfákat kerületenként a MOHU térkép szerint
A MOHU nyilvánosságra hozta a fenyőfa gyűjtőhelyek címjegyzékét és térképet is mellékelt kerületenként azokról a helyekről, ahová ki lehet helyezni a karácsonyfákat. A lakosság több lehetőség közül is választhat: a kukák mellé, vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére teheti ki a fákat - írja honlapján a MOHU. A kuka mellé tett fenyők esetében azonban figyelni kell arra, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.
Már sok helyen találkozhatott az ember az elmúlt héten is kidobott karácsonyfákkal Budapest utcáin. A fák kihelyezése kapcsán lapunkkal azt közölte a MOHU: a fenyő elszállítás már meg is kezdődött, hiszen a legtöbben akár már szilveszer után röviddel megszabadulnak a lecsupaszított fától. "A fővárosban a lebontott karácsonyfák elszállítása hagyományosan január első hetében kezdődik és egészen február közepéig tart" - írták. Azt is elárulták, hogy lehet szabályosan megszabadulni a fenyőktől.
"A fákat a társasházi gyűjtőedények mellé, vagy a kijelölt gyűjtőpontokra kell kitenni úgy, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos- vagy gépjárműforgalmat. fővárosban több mint 250 erre a célra kijelölt gyűjtőhely van, ahova a lakosság elviheti a lebontott fát. Ezek a pontok jellemzően társasházi tömbök közelében, jól megközelíthető közterületeken helyezkednek el" - tájékoztatta lapunkat a hulladékgazdálkodási társaság. Fontos, hogy a kihelyezett fenyőkön ne maradjanak díszek, gyertyák, csillagszóró-maradványok, fényfüzérek. A MOHU kéri a lakosságot, hogy segítsék a fákat elszállító kollégák munkáját: a kijelölt gyűjtőhelyekre vigyék a feleslegessé vált fenyőket, így az utcák is hamarabb megtisztulnak.
Kijelölt fenyőfa gyűjtőhelyek Budapesten kerületenként
A MOHU honlapján elérhető kerületenként a kijelölt fenyőfa gyűjtőhelyek címjegyzéke térképpel. Ezeket közöljük. Az információk tájékoztató jellegűek és cikkünk megjelenésének pillanatában aktuális közlésen alapulnak. Az esetleges változásokról a MOHU honlapján lehet tájékozódni.
1. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek az I. kerület területén
- Attila út - Alagút u. sarok
- Fehérvári kapu - Palota út (parkoló)
- Czakó u. - Naphegy u. sarok
- Várkert rkp.- Fátyol u. sarok
- Szilágyi Dezső tér (parkoló)
- Hunfalvy u. parkolóban
- Zsolt u. – Aladár u. sarok
- Orom u. – Antal lépcső sarok
2. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a II. kerület területén
- Ganz u. - Medve u. sarok
- Zsigmond tér 5-7. szám
- Rét lépcső (alsó vége)
- Hidász u. - Pasaréti út sarok (parkoló)
- Csatárka u. parkoló (gyógyszertár alatt)
- Nagybányai út - Kapy u. sarok
- Torockó tér 1.
- Radna u.1.
- Cserje u. - Fajd u. sarok
- Bólyai u. 2.
- Kuruclesi út 11.
- Nagyrét u. – Villám u. sarok
- Hidegkúti út – Kővári sarok
- Mária Remete – Hímes sarok
- Kossuth u. – Szomorodni sarok
3. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a III. kerület területén
- Búza u. - Köles u. (parkoló)
- Lajos u. - Perc u. sarok
- Hollós Korvin L. u. (parkoló)
- Huszti út - Zab u. (parkoló)
- Laktanya u. - Vöröskereszt u. sarok (parkoló)
- Madzsar József u. 1. sz. (parkoló)
- Hévízi út – Cserepes u. (parkoló)
- Pünkösdfürdő u. - Hatvany Lajos (parkoló)
- Római tér - Torma Károly u. (Pók presszó mögött)
- Tímár utca - San Marco utca – Bécsi út sarok (parkoló)
- Zápor u. - Gyenes u. sarok
- Hévízi út- Meggyfa u. sarok
- Zápor u. - Föld u. sarok
- Orbán Balázs u. – Gyógyszergyár u. sarok
- Kerék u. - Raktár u. sarok
4. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a IV. kerület területén
- Szigeti József u. (parkoló, Árpád úti víztorony mögött)
- Erzsébet u.- Tél u. (parkoló sarka)
- Rózsa u. – Elemi u. (parkoló vége)
- Ványoló u. – Lakkozó u. sarok
- Kordován tér – Bőröndös u. parkoló
- Hajló u. – Nádasdy u. parkoló
- Sárpatak u. – Hargita u. parkoló
- Csíkszentiván u. - Homoktövis parkoló
- Hajló u. – Pácoló utcával szemben parkoló
5. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek az V. kerület területén
- Honvéd u. 28-cal szemben
6. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VI. kerület területén
- Bulcsú utcai aluljáró Váci út felőli része
7. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VII. kerület területén
- Rózsák tere (1100 l-es konténer mellett)
- Bethlen Gábor tér (WC- vel szemben)
8. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VIII. kerület területén
- Baross utcai lakótelep (iskola mellett)
- Százados út – Ciprus u. sarok
- Rákóczi tér
- Szenes Iván tér (Delej utcai oldal)
9. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a IX. kerület területén
- Csarnok tér
- Vaskapu u.- Tóth K. u. sarok (rendőrség mögött)
- Gyáli út. (Abc mögött, Aszódi ltp.)
- Könyves K. krt. - Gyáli út sarok
- Epreserdő u. 12-vel szemben
- Ifjúmunkás u.6. (gyógyszertár mellett)
- Napfény u. vége (benzinkúttal szemben)
- Ifjúmunkás u. 29-cel szemben
- Üllői út 153. (toronyház mögött)
- Soroksári út - Hentes u. sarok
- Gubacsi út - Szabadkai u. sarok
- Határ út - Jókai M. utcával szemben
- Határ út - Mártírok útjával szemben
10. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a X. kerület területén
- Előd u. - Bebek u. sarok
- Kőrösi Csoma sétány (játszótér)
- Halom u. (Öregek Otthona)
- Cserkesz u. - Román u. sarok
- Cserkesz u. - Kőér u. sarok
- Harmat u. - Gitár u. sarok
- Mádi u.- Gitár u. sarok
- Gépmadár u. (hirdető oszlopnál)
- Csilla u. - Gyöngyike u. sarok
- Sibrik Miklós út. - Harmat u. sarok
- Sibrik Miklós út - Bányató u. sarok
- Csombor u. - Száraz u. sarok
- Harmat u. - Tavas u. sarok
- Noszlopy u. - Petrőczy u. sarok /parkoló/
- Sörgyár u. - Bodza u sarok
- Jászberényi út - Legényrózsa u. sarok
- Jászberényi u. - Dombhát u. sarok
11. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XI. kerület területén
- Egri J. u. – CBA mögötti parkoló
- Hamzsabégi út - Szerémi sor
- Feneketlen tó
- Somlói út - Kelenhegyi út sarok
- Karinthy út -Siroki u. sarok
- Fadrusz u. - Kanizsa u. sarok
- Kökörcsin u. - Karolina út sarok
- Tétényi köz
- Fraknó u. (piros trafónál)
- Fejér Lipót u. 26. számmal szemben
- Etele út (szerviz út) SPAR-ral szemben
- Szombathelyi tér- Puskás T. u. sarok
- Rozsnyó tér (Hadak útjával szemben)
- Allende park (szemétlerakást tiltó táblához)
- Fehérvári út - Kondorosi út (Aldi parkoló)
- Kisköre tér - Kisköre u. sarok (Iskola felöli oldal)
- Péterhegyi út - Mikes Kelemen u. sarok
- Költők parkja.
- Cirmos u. - Boldizsár u. sarok
- Frankhegy u. - Torbágy u. (Regős úti parkoló)
- Rétköz u. (Csíkihegyek u.- Kaptárkő u. között)
- Rétköz u. (Frankhegy u. és a Torbágy u. között)
- Szerémi út - Hengermalom út sarok
- Vegyész u. - Fegyvernek u. sarok
- 7 BUSZ végállomás (garázsok mellett)
- Bánát u. - Sopron u. sarok
- Dajka Gábor u. - Előpatak u. sarok
- Rahó utca (parkoló)
- Törökbálinti út - Edvi Illés utca sarok
12. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XII. kerület területén
- Győri út 5-el szemben (vasúti kerítés mellett)
- Avar u. - Csörsz u. sarok
- Sashegyi út 9. számmal szemben
- Margaréta u. 2.
- Németvölgyi út 18.
- Mártonhegyi út - Dobsinai u. sarok
- Szamos u. - Ignotus u. sarok
- Határőr út 38. számmal szemben
- Szarvas Gábor u. - Gím u. sarok
- Napos u. - Varázs u. sarok
- Lejtő u. - Korompai u. sarok
- Eötvös út (Olimpia - parkoló)
- Óra út (parkoló)
- Ráth György u. – Roskovics u. sarok
- Roskovics u. 8. számmal szemben
- Kempelen F. u. - Deres u. sarok
- Mártonhegyi út 49.
13. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIII. kerület területén
- Tisza u. parkoló (Pannónia u. felőli oldal)
- Tatai u. 96.
- Hajdú u. - Petneházy u. sarok
- Jász u.- Keszkenő u. sarok
- Új Palotai út - Arasz u. sarok
- Tahi u. - Göncöl u. sarok
- Madarász u. - Szobor u. sarok
- Árva u. – Balzsam u. sarok
- Párkány u. 46. mögött (parkoló)
- Kassák L. u. – Huba u. parkoló
- Tüzér u. – Gidófalvy u. parkoló
14. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIV. kerület területén
- Rákosfalva park
- Ond vezér park
- Füredi park
- Álmos vezér tér
- Gvadányi u. (nagy parkoló)
- Bánki Donát park
- Kerepesi út - Bolgárkertész u. sarok
- Wass Albert tér
- Kalapács u. - Bagolyvár u. sarok
- Szikszó park
- Balázs park
- Rákospatak park
- Sárrét park
- Írottkő park
- Csáktornya park
- Újvidék tér (Újvidék sétány felőli sarok)
- Cinka Panna u.
- Limanova tér - Limanova utca felőli vége
- Gvadányi u. - Zalán u. sarok (patak parton)
15. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XV. kerület területén
- Nyírpalota út 63-mal szemben a parkban
- Kontyfa u. 8. és 10. közötti zöldterület
- Wesselényi u. - Bánkút u. sarok
- Gubó u. - Csobogós utca kereszteződésnél (a Szilas pataknál)
16. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVI. kerület területén
- Lándzsa u. - Vívó u. sarok
- Cziráki u. – Szolnoki út sarok
- Szolnoki út - Egyenes u. sarok
- Nefelejcs u.- Körvasút sor sarok
- Rigó lakótelep - BKV Zrt. tároló (Határ u.)
- Linda tér
- Csipkés köz
- Zsélyi Aladár u. – Mészáros J. u. sarok
- Jókai M. u.- Hunyadvár u. sarok
- Borotvás u. (parkoló)
- Bóbitás út - Alsómalom u. sarok
- Bóbitás út - Felsőmalom u. sarok
- Georgina u. – Négylovas u. sarok
17. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVII. kerület területén
- Ferihegyi út. - Gyökér u. (parkoló)
- Kaszáló ltp. (Sport Áruház parkoló)
- Kaszáló ltp. (AFIT parkoló)
- Cinkotai út (Színes ltp. parkoló)
- Borsó u. (Bútor Áruház mellett)
- Bakancsos u. - Újlak u. sarok
- Akácvirág u. (parkoló)
18. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVIII. kerület területén
- Szentlőrinci ltp. (Iker tér)
- Szentlőrinci ltp. Vikár B. u. – Kele u. sarok
- Gloriett ltp. (Margó T. u. 130. szembeni parkoló)
- Havanna ltp. (MATCH-al szemben)
- Margó T. u. - Kondor B. sétány sarok
- Barta L. u. - Baross u. sarok
- Alacska ltp. Krepuska G. u.
- Alacska ltp. (Fenyőfa u. – Nyárfás sor sarok)
- Lakatos úti ltp. (Aranyeső úti parkoló)
- Lakatos úti ltp. (Tinódi utcai parkoló)
- Béke tér (áruház mellett)
- Pestszentimre Vasút utca (parkoló)
19. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIX. kerület területén
- Bem u. - Klapka u. sarok
- Teleki u. - Katica u. sarok
- Templom tér
- Rákóczi u. - József Attila u. sarok
- Hunyadi u. - József Attila u. sarok
- Széchenyi u. - József Attila u. sarok
- Petőfi u. - József Attila u. sarok
- Kossuth L. u. - József Attila u. sarok
- Jáhn Ferenc u. - József Attila u. sarok
- Városház tér
- Bem u. - Vécsey u. sarok
- Móricz Zsigmond u. - Csokonai u. sarok
- Vak Bottyán u. - Lehel u. sarok
- Zalaegerszeg u. - Pincér u. sarok
- Kisfaludy u. (kutyafuttató)
20. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XX. kerület területén
- Nagysándor József u. (tűzoltóság parkolója)
- Vágóhíd u. (Abc mögötti parkoló)
- Városközpont (Határ úti hármas számú parkoló)
- János tér (nagy parkoló)
- Vécsey u-i ltp. (rendelő parkolója)
- Rimaszombat u-i ltp. (Kulcsár u. parkoló)
- Gubacsi ltp. Felső Vízisport u. – Zamárdi u. sarok
21. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXI. kerület területén
- Völgy u. ltp. (parkoló)
- Dunadűlő ltp. - Barcs tér
- Árpád u. 31-el szemben
- Erdősor u. – Kossuth L. u. sarok
- Erdősor u. – Szabadság út (parkoló)
- Rákóczi út (iskola parkoló)
- Tejút u. - Jupiter u. sarok
- Vízmű ltp. – II. Rákóczi F. út (parkoló)
- Szabadság út – Akácfa u. (parkoló)
- Szentmiklósi úti ltp. (BUSZ végállomás)
- Erdősor u. – Puli sétány (sarok)
- Csillagtelep (SZTK parkoló)
- Kossuth L. u. (parkoló)
- Kossuth L. u. – Völgy u. (parkoló)
- Táncsics u. – Ady E. út (parkoló)
22. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXII. kerület területén
- Mária Terézia u. 25.
- Fácán u.- Tenkes u. sarok
- Gyöngyszem u. (Húr utcai átvágás - járda)
- Tompa u.- Vihar u. sarok
- József Attila u. 15-tel szemben - zöld terület
- Tűzliliom u. (Gyula vezér lépcső mellett)
- Terv u. – Gyula vezér út sarok
- Bartók Béla ltp. (közért mögötti parkoló Ny-i végében)
- Bartók Béla ltp. - Tenkes u. - Társasház u. sarok
- Mézesfehér u. (trafó mellett)
- Füttyös utcai garázsok D-i oldala
- Kiránduló u. - Avar u. sarok (volt szelektív sziget helyén)
- Játék u. - Demjén István u.
- Kossuth Lajos utca (Donszky Á. u. sarok)
23. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXIII. kerület területén
- Szentlőrinci úti ltp. (Pistahegyi u. parkoló)
- Hősök tere – Arany János utca
- Szent László u-i lakótelep (Dinnyehegyi úti parkoló)
Aki esetleg lekésné a fenyő elszállítás budapesti időszakáról - hiszen nem ritkán látni a főváros utcáin még tavasszal is utcára kidobott fenyőket, vagy ami maradt belőlük - az a zöldhulladék gyűjtés időszakában teheti ki azt. Ennek esedékes napjait a MOHU a honlapján teszi közzé kerületenként térképes tájékoztatót is mellékelve.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A fenyőktől nem javasolt más módszerekkel megszabadulni, például elégetni azokat. A meleg szobában kiszáradt, gyantával átitatott fenyő rendkívül tűzveszélyes, ezért nem javasolt például otthon az udvarban megpróbálni elégetni vagy a fatüzelésű kályhákba, kandallóba dobni. A tűzesetek elkerülése érdekében inkább bízzuk a MOHU-ra az egykori karácsonyfák feldolgozását.
A jegybank adatai alapján novemberben újra rekordra futott a lakáshitel-kihelyezés: a bankok 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést.
A vásárlói fókusz ideiglenes eltolódása miatt 2025 végére átrendeződött a lakáskereslet Budapesten.
Baj lehet a fűtéssel az év leghidegebb hetén? Megszólalt a miniszterhelyettes, minden egy irányba mutat
Czepek Gábor: a hazai gáztárolók töltöttsége 57 százalékos, az elérhető készletmennyiség 3,7 milliárd köbméter, azaz az országot 75 téli napra lehetne belőle ellátni.
Látványos élénkülés jöhet a magyar lakásoknál 2026-ban: ezt hozza az Otthon Start, erre kell készülni
A 2026-os év is komoly változásokkal indul a lakáspiacon, melyek célja egyszerre a kereslet élénkítése és a kínálat bővítése.
Országos szinten decemberben mindössze 0,4 százalékos volt a havi lakásár-emelkedés, ami gyakorlatilag stagnálást jelent.
Sokkoló, hányan fagytak halálra ebben a kegyetlen hidegben: egyre több magyar hűl ki saját otthonában
Miközben az országban vörös riasztás van érvényben a rendkívüli hideg miatt, a fagyhalál továbbra is tömegesen szedi áldozatait Magyarországon.
Ahogy beköszönt az igazi tél, egyre többet fűtünk, de ezzel együtt nő a szén-monoxid-mérgezés kockázata is.
A mérnök-közgazdász szerint a lakók 20-30 százaléka ráfizetéssel bővíti is a megkapott alaprendszert.
Ha elakadnának a járművek, akkor a harckocsik segíteni tudnak rajtuk. Borsod megyében komoly havazásra számítanak éjszaka.
Az energiacég a tartós hideg időjárás és a várható havazások miatt elhalasztja a nagyobb tervezett karbantartási munkálatokat.
Szerdán még többfelé havazhat, csütörtökön viszont már naposabb idő érkezik a Dunántúlra és az ország középső részére.
A nagy mennyiségű havazás nyomán néhány nap alatt országos szánkóláz alakult ki: az egyik sportáruháznál december 30. óta átlagosan percenként több mint egy szánkó talált...
Könyörtelen razziát indított az egyik pesti önkormányzat: többmilliós bírságot kaphatnak a lakástulajok
Terézvárosban hivatalosan is elindultak a szálláshely-ellenőrzések, miután 2026. január 1-jétől teljesen betiltották az Airbnb-t.
Robban az év eleji bírságbomba a figyelmetlen magyaroknak: százezrekre is megvághatnak, ha ezt benézed
Ha magunk égetnénk el a karácsonyfát, több százezres bünti is lehet a vége: ha viszont kitesszük a kijelölt gyűjtőpontra, még el is viszik helyettünk.
Az ingatlanpiac az őszi visszaesés után decemberben ismét növekedési pályára állt.
Itt a bírságszezon, súlyos csekket kaphatnak a magyar háztulajok: kevesen tudják, de ezt tilos 2026-ban
Jogszabályt sért, aki belterületi járdákon hagyományos, nátrium-klorid alapú útszóró sót használ - emlékeztetett Budapest főtájépítésze.
A téli időjárás jelentős fennakadásokat okoz a közösségi közlekedésben: országszerte késnek, kimaradnak a Volán-járatok, több település pedig egyáltalán nem érhető el autóbusszal.
A déli országrészt kapja el a legjobban a friss havazás, de az ország szinte egész területén legalább citromsárga riasztás van érvényben.