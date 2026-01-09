Kezdődik a fenyő elszállítás Budapesten: ide lehet kitenni a karácsonyfákat kerületenként a MOHU térkép szerint

A MOHU nyilvánosságra hozta a fenyőfa gyűjtőhelyek címjegyzékét és térképet is mellékelt kerületenként azokról a helyekről, ahová ki lehet helyezni a karácsonyfákat. A lakosság több lehetőség közül is választhat: a kukák mellé, vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére teheti ki a fákat - írja honlapján a MOHU. A kuka mellé tett fenyők esetében azonban figyelni kell arra, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.

Már sok helyen találkozhatott az ember az elmúlt héten is kidobott karácsonyfákkal Budapest utcáin. A fák kihelyezése kapcsán lapunkkal azt közölte a MOHU: a fenyő elszállítás már meg is kezdődött, hiszen a legtöbben akár már szilveszer után röviddel megszabadulnak a lecsupaszított fától. "A fővárosban a lebontott karácsonyfák elszállítása hagyományosan január első hetében kezdődik és egészen február közepéig tart" - írták. Azt is elárulták, hogy lehet szabályosan megszabadulni a fenyőktől.

"A fákat a társasházi gyűjtőedények mellé, vagy a kijelölt gyűjtőpontokra kell kitenni úgy, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos- vagy gépjárműforgalmat. fővárosban több mint 250 erre a célra kijelölt gyűjtőhely van, ahova a lakosság elviheti a lebontott fát. Ezek a pontok jellemzően társasházi tömbök közelében, jól megközelíthető közterületeken helyezkednek el" - tájékoztatta lapunkat a hulladékgazdálkodási társaság. Fontos, hogy a kihelyezett fenyőkön ne maradjanak díszek, gyertyák, csillagszóró-maradványok, fényfüzérek. A MOHU kéri a lakosságot, hogy segítsék a fákat elszállító kollégák munkáját: a kijelölt gyűjtőhelyekre vigyék a feleslegessé vált fenyőket, így az utcák is hamarabb megtisztulnak.

Kijelölt fenyőfa gyűjtőhelyek Budapesten kerületenként

A MOHU honlapján elérhető kerületenként a kijelölt fenyőfa gyűjtőhelyek címjegyzéke térképpel. Ezeket közöljük. Az információk tájékoztató jellegűek és cikkünk megjelenésének pillanatában aktuális közlésen alapulnak. Az esetleges változásokról a MOHU honlapján lehet tájékozódni.

1. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek az I. kerület területén

Attila út - Alagút u. sarok Fehérvári kapu - Palota út (parkoló) Czakó u. - Naphegy u. sarok Várkert rkp.- Fátyol u. sarok Szilágyi Dezső tér (parkoló) Hunfalvy u. parkolóban Zsolt u. – Aladár u. sarok Orom u. – Antal lépcső sarok

2. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a II. kerület területén

Ganz u. - Medve u. sarok Zsigmond tér 5-7. szám Rét lépcső (alsó vége) Hidász u. - Pasaréti út sarok (parkoló) Csatárka u. parkoló (gyógyszertár alatt) Nagybányai út - Kapy u. sarok Torockó tér 1. Radna u.1. Cserje u. - Fajd u. sarok Bólyai u. 2. Kuruclesi út 11. Nagyrét u. – Villám u. sarok Hidegkúti út – Kővári sarok Mária Remete – Hímes sarok Kossuth u. – Szomorodni sarok

3. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a III. kerület területén

Búza u. - Köles u. (parkoló) Lajos u. - Perc u. sarok Hollós Korvin L. u. (parkoló) Huszti út - Zab u. (parkoló) Laktanya u. - Vöröskereszt u. sarok (parkoló) Madzsar József u. 1. sz. (parkoló) Hévízi út – Cserepes u. (parkoló) Pünkösdfürdő u. - Hatvany Lajos (parkoló) Római tér - Torma Károly u. (Pók presszó mögött) Tímár utca - San Marco utca – Bécsi út sarok (parkoló) Zápor u. - Gyenes u. sarok Hévízi út- Meggyfa u. sarok Zápor u. - Föld u. sarok Orbán Balázs u. – Gyógyszergyár u. sarok Kerék u. - Raktár u. sarok

4. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a IV. kerület területén

Szigeti József u. (parkoló, Árpád úti víztorony mögött) Erzsébet u.- Tél u. (parkoló sarka) Rózsa u. – Elemi u. (parkoló vége) Ványoló u. – Lakkozó u. sarok Kordován tér – Bőröndös u. parkoló Hajló u. – Nádasdy u. parkoló Sárpatak u. – Hargita u. parkoló Csíkszentiván u. - Homoktövis parkoló Hajló u. – Pácoló utcával szemben parkoló

5. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek az V. kerület területén

Honvéd u. 28-cal szemben

6. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VI. kerület területén

Bulcsú utcai aluljáró Váci út felőli része

7. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VII. kerület területén

Rózsák tere (1100 l-es konténer mellett) Bethlen Gábor tér (WC- vel szemben)

8. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VIII. kerület területén

Baross utcai lakótelep (iskola mellett) Százados út – Ciprus u. sarok Rákóczi tér Szenes Iván tér (Delej utcai oldal)

9. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a IX. kerület területén

Csarnok tér Vaskapu u.- Tóth K. u. sarok (rendőrség mögött) Gyáli út. (Abc mögött, Aszódi ltp.) Könyves K. krt. - Gyáli út sarok Epreserdő u. 12-vel szemben Ifjúmunkás u.6. (gyógyszertár mellett) Napfény u. vége (benzinkúttal szemben) Ifjúmunkás u. 29-cel szemben Üllői út 153. (toronyház mögött) Soroksári út - Hentes u. sarok Gubacsi út - Szabadkai u. sarok Határ út - Jókai M. utcával szemben Határ út - Mártírok útjával szemben

10. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a X. kerület területén

Előd u. - Bebek u. sarok Kőrösi Csoma sétány (játszótér) Halom u. (Öregek Otthona) Cserkesz u. - Román u. sarok Cserkesz u. - Kőér u. sarok Harmat u. - Gitár u. sarok Mádi u.- Gitár u. sarok Gépmadár u. (hirdető oszlopnál) Csilla u. - Gyöngyike u. sarok Sibrik Miklós út. - Harmat u. sarok Sibrik Miklós út - Bányató u. sarok Csombor u. - Száraz u. sarok Harmat u. - Tavas u. sarok Noszlopy u. - Petrőczy u. sarok /parkoló/ Sörgyár u. - Bodza u sarok Jászberényi út - Legényrózsa u. sarok Jászberényi u. - Dombhát u. sarok

11. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XI. kerület területén

Egri J. u. – CBA mögötti parkoló Hamzsabégi út - Szerémi sor Feneketlen tó Somlói út - Kelenhegyi út sarok Karinthy út -Siroki u. sarok Fadrusz u. - Kanizsa u. sarok Kökörcsin u. - Karolina út sarok Tétényi köz Fraknó u. (piros trafónál) Fejér Lipót u. 26. számmal szemben Etele út (szerviz út) SPAR-ral szemben Szombathelyi tér- Puskás T. u. sarok Rozsnyó tér (Hadak útjával szemben) Allende park (szemétlerakást tiltó táblához) Fehérvári út - Kondorosi út (Aldi parkoló) Kisköre tér - Kisköre u. sarok (Iskola felöli oldal) Péterhegyi út - Mikes Kelemen u. sarok Költők parkja. Cirmos u. - Boldizsár u. sarok Frankhegy u. - Torbágy u. (Regős úti parkoló) Rétköz u. (Csíkihegyek u.- Kaptárkő u. között) Rétköz u. (Frankhegy u. és a Torbágy u. között) Szerémi út - Hengermalom út sarok Vegyész u. - Fegyvernek u. sarok 7 BUSZ végállomás (garázsok mellett) Bánát u. - Sopron u. sarok Dajka Gábor u. - Előpatak u. sarok Rahó utca (parkoló) Törökbálinti út - Edvi Illés utca sarok

12. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XII. kerület területén

Győri út 5-el szemben (vasúti kerítés mellett) Avar u. - Csörsz u. sarok Sashegyi út 9. számmal szemben Margaréta u. 2. Németvölgyi út 18. Mártonhegyi út - Dobsinai u. sarok Szamos u. - Ignotus u. sarok Határőr út 38. számmal szemben Szarvas Gábor u. - Gím u. sarok Napos u. - Varázs u. sarok Lejtő u. - Korompai u. sarok Eötvös út (Olimpia - parkoló) Óra út (parkoló) Ráth György u. – Roskovics u. sarok Roskovics u. 8. számmal szemben Kempelen F. u. - Deres u. sarok Mártonhegyi út 49.

13. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIII. kerület területén

Tisza u. parkoló (Pannónia u. felőli oldal) Tatai u. 96. Hajdú u. - Petneházy u. sarok Jász u.- Keszkenő u. sarok Új Palotai út - Arasz u. sarok Tahi u. - Göncöl u. sarok Madarász u. - Szobor u. sarok Árva u. – Balzsam u. sarok Párkány u. 46. mögött (parkoló) Kassák L. u. – Huba u. parkoló Tüzér u. – Gidófalvy u. parkoló

14. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIV. kerület területén

Rákosfalva park Ond vezér park Füredi park Álmos vezér tér Gvadányi u. (nagy parkoló) Bánki Donát park Kerepesi út - Bolgárkertész u. sarok Wass Albert tér Kalapács u. - Bagolyvár u. sarok Szikszó park Balázs park Rákospatak park Sárrét park Írottkő park Csáktornya park Újvidék tér (Újvidék sétány felőli sarok) Cinka Panna u. Limanova tér - Limanova utca felőli vége Gvadányi u. - Zalán u. sarok (patak parton)

15. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XV. kerület területén

Nyírpalota út 63-mal szemben a parkban Kontyfa u. 8. és 10. közötti zöldterület Wesselényi u. - Bánkút u. sarok Gubó u. - Csobogós utca kereszteződésnél (a Szilas pataknál)

16. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVI. kerület területén

Lándzsa u. - Vívó u. sarok Cziráki u. – Szolnoki út sarok Szolnoki út - Egyenes u. sarok Nefelejcs u.- Körvasút sor sarok Rigó lakótelep - BKV Zrt. tároló (Határ u.) Linda tér Csipkés köz Zsélyi Aladár u. – Mészáros J. u. sarok Jókai M. u.- Hunyadvár u. sarok Borotvás u. (parkoló) Bóbitás út - Alsómalom u. sarok Bóbitás út - Felsőmalom u. sarok Georgina u. – Négylovas u. sarok

17. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVII. kerület területén

Ferihegyi út. - Gyökér u. (parkoló) Kaszáló ltp. (Sport Áruház parkoló) Kaszáló ltp. (AFIT parkoló) Cinkotai út (Színes ltp. parkoló) Borsó u. (Bútor Áruház mellett) Bakancsos u. - Újlak u. sarok Akácvirág u. (parkoló)

18. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVIII. kerület területén

Szentlőrinci ltp. (Iker tér) Szentlőrinci ltp. Vikár B. u. – Kele u. sarok Gloriett ltp. (Margó T. u. 130. szembeni parkoló) Havanna ltp. (MATCH-al szemben) Margó T. u. - Kondor B. sétány sarok Barta L. u. - Baross u. sarok Alacska ltp. Krepuska G. u. Alacska ltp. (Fenyőfa u. – Nyárfás sor sarok) Lakatos úti ltp. (Aranyeső úti parkoló) Lakatos úti ltp. (Tinódi utcai parkoló) Béke tér (áruház mellett) Pestszentimre Vasút utca (parkoló)

19. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIX. kerület területén

Bem u. - Klapka u. sarok Teleki u. - Katica u. sarok Templom tér Rákóczi u. - József Attila u. sarok Hunyadi u. - József Attila u. sarok Széchenyi u. - József Attila u. sarok Petőfi u. - József Attila u. sarok Kossuth L. u. - József Attila u. sarok Jáhn Ferenc u. - József Attila u. sarok Városház tér Bem u. - Vécsey u. sarok Móricz Zsigmond u. - Csokonai u. sarok Vak Bottyán u. - Lehel u. sarok Zalaegerszeg u. - Pincér u. sarok Kisfaludy u. (kutyafuttató)

20. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XX. kerület területén

Nagysándor József u. (tűzoltóság parkolója) Vágóhíd u. (Abc mögötti parkoló) Városközpont (Határ úti hármas számú parkoló) János tér (nagy parkoló) Vécsey u-i ltp. (rendelő parkolója) Rimaszombat u-i ltp. (Kulcsár u. parkoló) Gubacsi ltp. Felső Vízisport u. – Zamárdi u. sarok

21. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXI. kerület területén

Völgy u. ltp. (parkoló) Dunadűlő ltp. - Barcs tér Árpád u. 31-el szemben Erdősor u. – Kossuth L. u. sarok Erdősor u. – Szabadság út (parkoló) Rákóczi út (iskola parkoló) Tejút u. - Jupiter u. sarok Vízmű ltp. – II. Rákóczi F. út (parkoló) Szabadság út – Akácfa u. (parkoló) Szentmiklósi úti ltp. (BUSZ végállomás) Erdősor u. – Puli sétány (sarok) Csillagtelep (SZTK parkoló) Kossuth L. u. (parkoló) Kossuth L. u. – Völgy u. (parkoló) Táncsics u. – Ady E. út (parkoló)

22. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXII. kerület területén

Mária Terézia u. 25. Fácán u.- Tenkes u. sarok Gyöngyszem u. (Húr utcai átvágás - járda) Tompa u.- Vihar u. sarok József Attila u. 15-tel szemben - zöld terület Tűzliliom u. (Gyula vezér lépcső mellett) Terv u. – Gyula vezér út sarok Bartók Béla ltp. (közért mögötti parkoló Ny-i végében) Bartók Béla ltp. - Tenkes u. - Társasház u. sarok Mézesfehér u. (trafó mellett) Füttyös utcai garázsok D-i oldala Kiránduló u. - Avar u. sarok (volt szelektív sziget helyén) Játék u. - Demjén István u. Kossuth Lajos utca (Donszky Á. u. sarok)

23. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXIII. kerület területén

Szentlőrinci úti ltp. (Pistahegyi u. parkoló) Hősök tere – Arany János utca Szent László u-i lakótelep (Dinnyehegyi úti parkoló)

Aki esetleg lekésné a fenyő elszállítás budapesti időszakáról - hiszen nem ritkán látni a főváros utcáin még tavasszal is utcára kidobott fenyőket, vagy ami maradt belőlük - az a zöldhulladék gyűjtés időszakában teheti ki azt. Ennek esedékes napjait a MOHU a honlapján teszi közzé kerületenként térképes tájékoztatót is mellékelve.

A fenyőktől nem javasolt más módszerekkel megszabadulni, például elégetni azokat. A meleg szobában kiszáradt, gyantával átitatott fenyő rendkívül tűzveszélyes, ezért nem javasolt például otthon az udvarban megpróbálni elégetni vagy a fatüzelésű kályhákba, kandallóba dobni. A tűzesetek elkerülése érdekében inkább bízzuk a MOHU-ra az egykori karácsonyfák feldolgozását.