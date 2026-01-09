2026. január 9. péntek Marcell
Kidobott karácsonyfa fekszik a szemetes mellett az ünnepi szezon után fenyőfa
Otthon

Kezdődik a fenyő elszállítás Budapesten: ide lehet kitenni a karácsonyfákat kerületenként a MOHU térkép szerint

Pénzcentrum
2026. január 9. 12:15

A MOHU nyilvánosságra hozta a fenyőfa gyűjtőhelyek címjegyzékét és térképet is mellékelt kerületenként azokról a helyekről, ahová ki lehet helyezni a karácsonyfákat. A lakosság több lehetőség közül is választhat: a kukák mellé, vagy a kijelölt gyűjtőhelyek egyikére teheti ki a fákat - írja honlapján a MOHU. A kuka mellé tett fenyők esetében azonban figyelni kell arra, hogy ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát.

Már sok helyen találkozhatott az ember az elmúlt héten is kidobott karácsonyfákkal Budapest utcáin. A fák kihelyezése kapcsán lapunkkal azt közölte a MOHU: a fenyő elszállítás már meg is kezdődött, hiszen a legtöbben akár már szilveszer után röviddel megszabadulnak a lecsupaszított fától. "A fővárosban a lebontott karácsonyfák elszállítása hagyományosan január első hetében kezdődik és egészen február közepéig tart" - írták. Azt is elárulták, hogy lehet szabályosan megszabadulni a fenyőktől.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A fákat a társasházi gyűjtőedények mellé, vagy a kijelölt gyűjtőpontokra kell kitenni úgy, hogy azok ne akadályozzák a gyalogos- vagy gépjárműforgalmat. fővárosban több mint 250 erre a célra kijelölt gyűjtőhely van, ahova a lakosság elviheti a lebontott fát. Ezek a pontok jellemzően társasházi tömbök közelében, jól megközelíthető közterületeken helyezkednek el" - tájékoztatta lapunkat a hulladékgazdálkodási társaság. Fontos, hogy a kihelyezett fenyőkön ne maradjanak díszek, gyertyák, csillagszóró-maradványok, fényfüzérek. A MOHU kéri a lakosságot, hogy segítsék a fákat elszállító kollégák munkáját: a kijelölt gyűjtőhelyekre vigyék a feleslegessé vált fenyőket, így az utcák is hamarabb megtisztulnak. 

Kijelölt fenyőfa gyűjtőhelyek Budapesten kerületenként

A MOHU honlapján elérhető kerületenként a kijelölt fenyőfa gyűjtőhelyek címjegyzéke térképpel. Ezeket közöljük. Az információk tájékoztató jellegűek és cikkünk megjelenésének pillanatában aktuális közlésen alapulnak. Az esetleges változásokról a MOHU honlapján lehet tájékozódni.

1. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek az I. kerület területén

  1. Attila út - Alagút u. sarok
  2. Fehérvári kapu - Palota út (parkoló)
  3. Czakó u. - Naphegy u. sarok
  4. Várkert rkp.- Fátyol u. sarok
  5. Szilágyi Dezső tér (parkoló)
  6. Hunfalvy u. parkolóban
  7. Zsolt u. – Aladár u. sarok
  8. Orom u. – Antal lépcső sarok

2. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a II. kerület területén

  1. Ganz u. - Medve u. sarok
  2. Zsigmond tér 5-7. szám
  3. Rét lépcső (alsó vége)
  4. Hidász u. - Pasaréti út sarok (parkoló)
  5. Csatárka u. parkoló (gyógyszertár alatt)
  6. Nagybányai út - Kapy u. sarok
  7. Torockó tér 1.
  8. Radna u.1.
  9. Cserje u. - Fajd u. sarok
  10. Bólyai u. 2.
  11. Kuruclesi út 11.
  12. Nagyrét u. – Villám u. sarok
  13. Hidegkúti út – Kővári sarok
  14. Mária Remete – Hímes sarok
  15. Kossuth u. – Szomorodni sarok

3. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a III. kerület területén

  1. Búza u. - Köles u. (parkoló)
  2. Lajos u. - Perc u. sarok
  3. Hollós Korvin L. u. (parkoló)
  4. Huszti út - Zab u. (parkoló)
  5. Laktanya u. - Vöröskereszt u. sarok (parkoló)
  6. Madzsar József u. 1. sz. (parkoló)
  7. Hévízi út – Cserepes u. (parkoló)
  8. Pünkösdfürdő u. - Hatvany Lajos (parkoló)
  9. Római tér - Torma Károly u. (Pók presszó mögött)
  10. Tímár utca - San Marco utca – Bécsi út sarok (parkoló)
  11. Zápor u. - Gyenes u. sarok
  12. Hévízi út- Meggyfa u. sarok
  13. Zápor u. - Föld u. sarok
  14. Orbán Balázs u. – Gyógyszergyár u. sarok
  15. Kerék u. - Raktár u. sarok

4. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a IV. kerület területén

  1. Szigeti József u. (parkoló, Árpád úti víztorony mögött)
  2. Erzsébet u.- Tél u. (parkoló sarka)
  3. Rózsa u. – Elemi u. (parkoló vége)
  4. Ványoló u. – Lakkozó u. sarok
  5. Kordován tér – Bőröndös u. parkoló
  6. Hajló u. – Nádasdy u. parkoló
  7. Sárpatak u. – Hargita u. parkoló
  8. Csíkszentiván u. - Homoktövis parkoló
  9. Hajló u. – Pácoló utcával szemben parkoló

5. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek az V. kerület területén

  • Honvéd u. 28-cal szemben

6. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VI. kerület területén

  • Bulcsú utcai aluljáró Váci út felőli része 

7. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VII. kerület területén

  1. Rózsák tere (1100 l-es konténer mellett)
  2. Bethlen Gábor tér (WC- vel szemben)

8. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a VIII. kerület területén

  1. Baross utcai lakótelep (iskola mellett)
  2. Százados út – Ciprus u. sarok 
  3. Rákóczi tér
  4. Szenes Iván tér (Delej utcai oldal)

9. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a IX. kerület területén

  1. Csarnok tér
  2. Vaskapu u.- Tóth K. u. sarok (rendőrség mögött)
  3. Gyáli út. (Abc mögött, Aszódi ltp.)
  4. Könyves K. krt. - Gyáli út sarok
  5. Epreserdő u. 12-vel szemben
  6. Ifjúmunkás u.6. (gyógyszertár mellett)
  7. Napfény u. vége (benzinkúttal szemben)
  8. Ifjúmunkás u. 29-cel szemben
  9. Üllői út 153. (toronyház mögött)
  10. Soroksári út - Hentes u. sarok
  11. Gubacsi út - Szabadkai u. sarok
  12. Határ út - Jókai M. utcával szemben
  13. Határ út - Mártírok útjával szemben

10. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a X. kerület területén

  1. Előd u. - Bebek u. sarok
  2. Kőrösi Csoma sétány (játszótér)
  3. Halom u. (Öregek Otthona)
  4. Cserkesz u. - Román u. sarok
  5. Cserkesz u. - Kőér u. sarok
  6. Harmat u. - Gitár u. sarok
  7. Mádi u.- Gitár u. sarok
  8. Gépmadár u. (hirdető oszlopnál)
  9. Csilla u. - Gyöngyike u. sarok
  10. Sibrik Miklós út. - Harmat u. sarok
  11. Sibrik Miklós út - Bányató u. sarok
  12. Csombor u. - Száraz u. sarok
  13. Harmat u. - Tavas u. sarok
  14. Noszlopy u. - Petrőczy u. sarok /parkoló/
  15. Sörgyár u. - Bodza u sarok
  16. Jászberényi út - Legényrózsa u. sarok
  17. Jászberényi u. - Dombhát u. sarok

11. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XI. kerület területén

  1. Egri J. u. – CBA mögötti parkoló
  2. Hamzsabégi út - Szerémi sor
  3. Feneketlen tó
  4. Somlói út - Kelenhegyi út sarok
  5. Karinthy út -Siroki u. sarok
  6. Fadrusz u. - Kanizsa u. sarok
  7. Kökörcsin u. - Karolina út sarok
  8. Tétényi köz
  9. Fraknó u. (piros trafónál)
  10. Fejér Lipót u. 26. számmal szemben
  11. Etele út (szerviz út) SPAR-ral szemben
  12. Szombathelyi tér- Puskás T. u. sarok
  13. Rozsnyó tér (Hadak útjával szemben)
  14. Allende park (szemétlerakást tiltó táblához)
  15. Fehérvári út - Kondorosi út (Aldi parkoló)
  16. Kisköre tér - Kisköre u. sarok (Iskola felöli oldal)
  17. Péterhegyi út - Mikes Kelemen u. sarok
  18. Költők parkja.
  19. Cirmos u. - Boldizsár u. sarok
  20. Frankhegy u. - Torbágy u. (Regős úti parkoló)
  21. Rétköz u. (Csíkihegyek u.- Kaptárkő u. között)
  22. Rétköz u. (Frankhegy u. és a Torbágy u. között)
  23. Szerémi út - Hengermalom út sarok
  24. Vegyész u. - Fegyvernek u. sarok
  25. 7 BUSZ végállomás (garázsok mellett)
  26. Bánát u. - Sopron u. sarok
  27. Dajka Gábor u. - Előpatak u. sarok
  28. Rahó utca (parkoló)
  29. Törökbálinti út - Edvi Illés utca sarok

12. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XII. kerület területén

  1. Győri út 5-el szemben (vasúti kerítés mellett)
  2. Avar u. - Csörsz u. sarok
  3. Sashegyi út 9. számmal szemben
  4. Margaréta u. 2.
  5. Németvölgyi út 18.
  6. Mártonhegyi út - Dobsinai u. sarok
  7. Szamos u. - Ignotus u. sarok
  8. Határőr út 38. számmal szemben
  9. Szarvas Gábor u. - Gím u. sarok
  10. Napos u. - Varázs u. sarok
  11. Lejtő u. - Korompai u. sarok
  12. Eötvös út (Olimpia - parkoló)
  13. Óra út (parkoló)
  14. Ráth György u. – Roskovics u. sarok
  15. Roskovics u. 8. számmal szemben
  16. Kempelen F. u. - Deres u.  sarok
  17. Mártonhegyi út 49.

13. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIII. kerület területén

  1. Tisza u. parkoló (Pannónia u. felőli oldal)
  2. Tatai u. 96.
  3. Hajdú u. - Petneházy u. sarok
  4. Jász u.- Keszkenő u. sarok
  5. Új Palotai út - Arasz u. sarok
  6. Tahi u. - Göncöl u. sarok
  7. Madarász u. - Szobor u. sarok
  8. Árva u. – Balzsam u. sarok
  9. Párkány u. 46. mögött (parkoló)
  10. Kassák L. u. – Huba u. parkoló
  11. Tüzér u. – Gidófalvy u. parkoló

14. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIV. kerület  területén

  1. Rákosfalva park
  2. Ond vezér park
  3. Füredi park
  4. Álmos vezér tér
  5. Gvadányi u. (nagy parkoló)
  6. Bánki Donát park
  7. Kerepesi út - Bolgárkertész u. sarok
  8. Wass Albert tér
  9. Kalapács u. - Bagolyvár u. sarok
  10. Szikszó park
  11. Balázs park
  12. Rákospatak park
  13. Sárrét park
  14. Írottkő park
  15. Csáktornya park
  16. Újvidék tér (Újvidék sétány felőli sarok)
  17. Cinka Panna u.
  18. Limanova tér - Limanova utca felőli vége
  19. Gvadányi u. - Zalán u. sarok (patak parton)

15. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XV. kerület területén

  1. Nyírpalota út 63-mal szemben a parkban
  2. Kontyfa u. 8. és 10. közötti zöldterület
  3. Wesselényi u. - Bánkút u. sarok
  4. Gubó u. - Csobogós utca kereszteződésnél (a Szilas pataknál)

16. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVI. kerület területén

  1. Lándzsa u. - Vívó u. sarok
  2. Cziráki u. – Szolnoki út sarok
  3. Szolnoki út - Egyenes u. sarok
  4. Nefelejcs u.- Körvasút sor sarok
  5. Rigó lakótelep - BKV Zrt. tároló (Határ u.)
  6. Linda tér
  7. Csipkés köz
  8. Zsélyi Aladár u. – Mészáros J. u. sarok
  9. Jókai M. u.- Hunyadvár u. sarok
  10. Borotvás u. (parkoló)
  11. Bóbitás út - Alsómalom u. sarok
  12. Bóbitás út - Felsőmalom u. sarok
  13. Georgina u. – Négylovas u. sarok

17. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVII. kerület területén

  1. Ferihegyi út. - Gyökér u. (parkoló)
  2. Kaszáló ltp. (Sport Áruház parkoló)
  3. Kaszáló ltp.  (AFIT parkoló)
  4. Cinkotai út (Színes ltp. parkoló)
  5. Borsó u. (Bútor Áruház mellett)
  6. Bakancsos u. - Újlak u. sarok
  7. Akácvirág u. (parkoló)

18. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XVIII. kerület területén

  1. Szentlőrinci ltp. (Iker tér)
  2. Szentlőrinci ltp. Vikár B. u. – Kele u. sarok
  3. Gloriett ltp. (Margó T. u. 130. szembeni parkoló)
  4. Havanna ltp. (MATCH-al szemben)
  5. Margó T. u. - Kondor B. sétány sarok
  6. Barta L. u. - Baross u. sarok
  7. Alacska ltp.  Krepuska G. u.
  8. Alacska ltp. (Fenyőfa u. – Nyárfás sor sarok)
  9. Lakatos úti ltp. (Aranyeső úti parkoló)
  10. Lakatos úti ltp. (Tinódi utcai parkoló)
  11. Béke tér (áruház mellett)
  12. Pestszentimre Vasút utca (parkoló)

19. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XIX. kerület területén

  1. Bem u. - Klapka u. sarok
  2. Teleki u. - Katica u. sarok
  3. Templom tér
  4. Rákóczi u. - József Attila u. sarok
  5. Hunyadi u. - József Attila u. sarok
  6. Széchenyi u. - József Attila u. sarok
  7. Petőfi u. - József Attila u. sarok
  8. Kossuth L. u. - József Attila u. sarok
  9. Jáhn Ferenc u. - József Attila u. sarok
  10. Városház tér
  11. Bem u. - Vécsey u. sarok
  12. Móricz Zsigmond u. - Csokonai u. sarok
  13. Vak Bottyán u. - Lehel u. sarok
  14. Zalaegerszeg u. - Pincér u. sarok
  15. Kisfaludy u. (kutyafuttató)

20. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XX. kerület területén

  1. Nagysándor József u. (tűzoltóság parkolója)
  2. Vágóhíd u. (Abc mögötti parkoló)
  3. Városközpont (Határ úti hármas számú parkoló)
  4. János tér (nagy parkoló)
  5. Vécsey u-i ltp.  (rendelő parkolója)
  6. Rimaszombat u-i ltp. (Kulcsár u. parkoló)
  7. Gubacsi ltp. Felső Vízisport u. – Zamárdi u. sarok

21. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXI. kerület területén

  1. Völgy u. ltp. (parkoló)
  2. Dunadűlő ltp. - Barcs tér
  3. Árpád u. 31-el szemben
  4. Erdősor u. – Kossuth L. u. sarok
  5. Erdősor u. – Szabadság út (parkoló)
  6. Rákóczi út (iskola parkoló)
  7. Tejút u. - Jupiter u. sarok
  8. Vízmű ltp. – II. Rákóczi F. út (parkoló)
  9. Szabadság út – Akácfa u. (parkoló)
  10. Szentmiklósi úti ltp. (BUSZ végállomás)
  11. Erdősor u. – Puli sétány (sarok)
  12. Csillagtelep (SZTK parkoló)
  13. Kossuth L. u. (parkoló)
  14. Kossuth L. u. – Völgy u. (parkoló)
  15. Táncsics u. – Ady E. út  (parkoló)

22. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXII. kerület területén

  1. Mária Terézia u. 25.
  2. Fácán u.- Tenkes u. sarok
  3. Gyöngyszem u. (Húr utcai átvágás - járda)
  4. Tompa u.- Vihar u. sarok
  5. József Attila u. 15-tel szemben - zöld terület
  6. Tűzliliom u. (Gyula vezér lépcső mellett)
  7. Terv u. – Gyula vezér út sarok
  8. Bartók Béla ltp. (közért mögötti parkoló Ny-i végében)
  9. Bartók Béla ltp. - Tenkes u. - Társasház u. sarok
  10. Mézesfehér u. (trafó mellett)
  11. Füttyös utcai garázsok D-i oldala
  12. Kiránduló u. - Avar u. sarok (volt szelektív sziget helyén)
  13. Játék u. - Demjén István u.
  14. Kossuth Lajos utca (Donszky Á. u. sarok)

23. kerület - fenyőfa gyűjtőhelyek a XXIII. kerület területén

  1. Szentlőrinci úti ltp. (Pistahegyi u. parkoló)
  2. Hősök tere – Arany János utca
  3. Szent László u-i lakótelep (Dinnyehegyi úti parkoló)

Aki esetleg lekésné a fenyő elszállítás budapesti időszakáról - hiszen nem ritkán látni a főváros utcáin még tavasszal is utcára kidobott fenyőket, vagy ami maradt belőlük - az a zöldhulladék gyűjtés időszakában teheti ki azt. Ennek esedékes napjait a MOHU a honlapján teszi közzé kerületenként térképes tájékoztatót is mellékelve.

A fenyőktől nem javasolt más módszerekkel megszabadulni, például elégetni azokat. A meleg szobában kiszáradt, gyantával átitatott fenyő rendkívül tűzveszélyes, ezért nem javasolt például otthon az udvarban megpróbálni elégetni vagy a fatüzelésű kályhákba, kandallóba dobni. A tűzesetek elkerülése érdekében inkább bízzuk a MOHU-ra az egykori karácsonyfák feldolgozását.
Címlapkép: Getty Images
