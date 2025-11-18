Az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak tovább erősödtek az idei harmadik negyedévben.
Megszólalt az inflációról a jegybank elnöke: ez várhat most a forintra
Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult.
Varga Mihály, az MNB elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, ehhez szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges - kezdi Varga Mihály. A jelenlegi piaci környezetben a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú az inflációs várakozások csökkentéséhez. Így a jegybank fő üzenetei nem változtak az utóbbi hónapokhoz képest, továbbra is türelmes és óvatos monetáris politikát látnak szükségesnek.
A piaci környezetet elsősorban az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások és a jegybankok várható kamatdöntései határozták meg az elmúlt hetekben. Az amerikai kormányzat leállása miatt csak korlátozottan érkeztek adatok
- fogalmazott Varga Mihály.
A 2025 harmadik negyedéves GDP-adat némileg elmaradt a jegybank korábbi előrejelzésétől, a növekedés szerkezetét illetően fennmaradt a korábbi negyedévekre jellemző kettősség. Az MNB várakozásai szerint azonban a negyedik negyedévben már erőteljesebb lehet a növekedés, 2026-ban pedig a fogyasztás mellett az export is felzárkózhat a növekedési motorok közé.
Varga Mihály kiemelte, hogy az elmúlt több mint fél évben a forint trendszerű erősödését tapasztaljuk, az év eleje óta több mint 6%-kal értékelődött fel a magyar deviza az euróval szemben és a régiós devizákhoz képest is erősödött. Ugyanakkor a pénzügyi piaci környezet változását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a változó környezetben a stabilitás érték, mert közelebb visz minket az árstabilitás eléréséhez.
Az árréskorlátozó intézkedések meghosszabbítása és kiterjesztése következtében az infláció átmenetileg a toleranciasávba csökkenhet, de az infláció elleni küzdelem nem ért véget
- szögezi le Varga Mihály. Szerinte jó hír, hogy az erősebb forintárfolyam fokozatosan jelenik meg az inflációban, ebből a szempontból majd az év eleji átárazásokat lesz érdemes kiemelten figyelni.
Czibere Ákos, az Equilor elemzője szerint a határidős adatok alapján kedden inkább csökkenés várható.
A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.
A forint gyengült kedd reggel a vezető devizákkal szemben.
A Samsung 2038-ig több mint 3300 dolgozó megtartását és 668 milliárd forintnyi bér kifizetését vállalta – cserébe a rekordösszegű állami támogatásért.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,34 forintról 384,08 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesített a pénteki záráshoz képest.
A Magyar Telekom hétfőn közölte, hogy több dologban us megállapodott a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.
Az Európai Bizottság friss előrejelzése szerint az euróövezet gazdasága a korábban vártnál gyorsabban fog növekedni 2025-ben.
Az áremelés hátterében a mesterséges intelligencia által hajtott adatközpontok építése miatti keresletnövekedés áll.
A kormányfő beszélt az alanyi áfamentességről, és arról, mi másban állapodtak még meg az iparkamarával.
Súlyos összeggel támogatja a magyar állam a gödi Samsung fejlesztését: mi készül a Pest megyei akkugyárban?
A Samsung SDI 955 milliárd forintos magyarországi akkumulátorgyártó kapacitásbővítéséhez 133 milliárd forint állami támogatást kap.
A KSH szegénységi statisztikáinak felülvizsgálata jelentősen átrajzolta a magyarországi szegénységről alkotott képet.
Gyengült kissé hétfő reggelre a forint a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A heti forgalom 118,48 milliárd forint volt az előző heti 93,49 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével csökkentek.
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.