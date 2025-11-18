2025. november 18. kedd Jenő
Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Megszólalt az inflációról a jegybank elnöke: ez várhat most a forintra

Pénzcentrum
2025. november 18. 15:45

Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, amely immár több mint egy éve nem módosult. 

Varga Mihály, az MNB elnöke a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a tanács továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, ehhez szigorú monetáris kondíciók fenntartása szükséges - kezdi Varga Mihály. A jelenlegi piaci környezetben a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú az inflációs várakozások csökkentéséhez. Így a jegybank fő üzenetei nem változtak az utóbbi hónapokhoz képest, továbbra is türelmes és óvatos monetáris politikát látnak szükségesnek.

A piaci környezetet elsősorban az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások és a jegybankok várható kamatdöntései határozták meg az elmúlt hetekben. Az amerikai kormányzat leállása miatt csak korlátozottan érkeztek adatok

- fogalmazott Varga Mihály.

A 2025 harmadik negyedéves GDP-adat némileg elmaradt a jegybank korábbi előrejelzésétől, a növekedés szerkezetét illetően fennmaradt a korábbi negyedévekre jellemző kettősség. Az MNB várakozásai szerint azonban a negyedik negyedévben már erőteljesebb lehet a növekedés, 2026-ban pedig a fogyasztás mellett az export is felzárkózhat a növekedési motorok közé.

Az infláció alakulásának függvényében azonban a közeljövőben változhat a jegybank kamatpolitikája.

Varga Mihály kiemelte, hogy az elmúlt több mint fél évben a forint trendszerű erősödését tapasztaljuk, az év eleje óta több mint 6%-kal értékelődött fel a magyar deviza az euróval szemben és a régiós devizákhoz képest is erősödött. Ugyanakkor a pénzügyi piaci környezet változását folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a változó környezetben a stabilitás érték, mert közelebb visz minket az árstabilitás eléréséhez.

Az árréskorlátozó intézkedések meghosszabbítása és kiterjesztése következtében az infláció átmenetileg a toleranciasávba csökkenhet, de az infláció elleni küzdelem nem ért véget

- szögezi le Varga Mihály. Szerinte jó hír, hogy az erősebb forintárfolyam fokozatosan jelenik meg az inflációban, ebből a szempontból majd az év eleji átárazásokat lesz érdemes kiemelten figyelni.

 
Címlapkép: Getty Images
