Komoly titkot tárt fel a Revolut vezetője: nagy változások jönnek Magyarországon

A Revolut hamarosan fióktelepet nyithat Magyarországon és helyi vezetőt nevezhet ki, miközben a vállalat már 2 millió hazai ügyféllel rendelkezik. A fintech cég számára kihívást jelent a tranzakciós illeték kiterjesztése, de továbbra is nyereséges marad a magyar piacon - számolt be a Portfolionak adott interjújában a fintech vezetője.
Mariia Lukash, a Revolut Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetője egy interjúban beszélt a vállalat magyarországi terveiről és eredményeiről. A cég a közeljövőben fióktelepet alapít és helyi vezetőt nevez ki Magyarországon, amely az egyik kiemelt prioritású piacuk nemcsak a régióban, hanem egész Európában.
A Revolut már 2 millió ügyféllel rendelkezik Magyarországon, ami 33%-os növekedést jelent egy év alatt. A piaci penetrációjuk a megcélzott közönség körében jelenleg valamivel 22% fölött van. "Az ideális cél és forgatókönyv számunkra nyilvánvalóan az lenne, hogy az ügyfelek minél nagyobb körében elsődleges bankká váljunk"- nyilatkozta Lukash.
A vállalat globális célja, hogy elérje a 100 millió ügyfelet világszerte 100 országban. Jelenleg 60 millió felhasználónál tartanak. Növekedésüket főként az organikus terjeszkedés és a szájhagyomány útján terjedő hírek hajtják - több mint 65%-ban ilyen ajánlások révén érkeznek hozzájuk az ügyfelek. A magyar piacon a tranzakciók már több mint 75%-a helyben történik, ami azt jelzi, hogy az ügyfelek már nem csupán utazási alkalmazásként tekintenek a Revolutra. A cég stratégiája eltér a hagyományos bankokétól:
Mi 'randizunk' az ügyfeleinkkel
- fogalmazott Lukash, utalva arra, hogy fokozatosan vezetik be az ügyfeleket a különböző szolgáltatásaikba. A Revolut már négy egymást követő éve nyereséges, és Magyarországon is rendkívül jövedelmező a tevékenységük. A magyar piac a többi piachoz képest inkább megtakarítás- és befektetés-orientált. Az ETF termékek bevezetése után a Revoluton keresztül befektető magyar ügyfelek száma éves szinten 97%-kal nőtt.
A kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatások felfüggesztéséről Lukash elmondta, hogy a szabályozási változások miatt döntöttek a szüneteltetés mellett, hogy biztosan megfeleljenek az új előírásoknak. A vállalat már dolgozik az EU-s kriptokereskedési engedély megszerzésén, bár konkrét időpontot nem tudott mondani annak várható megérkezéséről.
A tranzakciós illeték e-pénz tranzakciókra történő kiterjesztését "egy apró ütésnek, kis megrázkódtatásnak" nevezte a vezető. Arra a kérdésre, hogy áthárítják-e ezt a költséget az ügyfelekre, nem adott határozott választ: "Meglátjuk, mit hoz a jövő, biztosra nem ígérhetünk semmit."
Az ATM-telepítési programhoz való csatlakozással kapcsolatban Lukash kifejtette, hogy bár nem kötelesek részt venni a kezdeményezésben, fontolóra veszik bankautomaták telepítését Magyarországon is, különösen ha erre szabályozói elvárás vagy valós ügyféligény mutatkozik.
