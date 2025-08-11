2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Otthon

Komoly titkot tárt fel a Revolut vezetője: nagy változások jönnek Magyarországon

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 15:33

A Revolut hamarosan fióktelepet nyithat Magyarországon és helyi vezetőt nevezhet ki, miközben a vállalat már 2 millió hazai ügyféllel rendelkezik. A fintech cég számára kihívást jelent a tranzakciós illeték kiterjesztése, de továbbra is nyereséges marad a magyar piacon - számolt be a Portfolionak adott interjújában a fintech vezetője.

Mariia Lukash, a Revolut Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetője egy interjúban beszélt a vállalat magyarországi terveiről és eredményeiről. A cég a közeljövőben fióktelepet alapít és helyi vezetőt nevez ki Magyarországon, amely az egyik kiemelt prioritású piacuk nemcsak a régióban, hanem egész Európában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Revolut már 2 millió ügyféllel rendelkezik Magyarországon, ami 33%-os növekedést jelent egy év alatt. A piaci penetrációjuk a megcélzott közönség körében jelenleg valamivel 22% fölött van. "Az ideális cél és forgatókönyv számunkra nyilvánvalóan az lenne, hogy az ügyfelek minél nagyobb körében elsődleges bankká váljunk"- nyilatkozta Lukash.

A vállalat globális célja, hogy elérje a 100 millió ügyfelet világszerte 100 országban. Jelenleg 60 millió felhasználónál tartanak. Növekedésüket főként az organikus terjeszkedés és a szájhagyomány útján terjedő hírek hajtják - több mint 65%-ban ilyen ajánlások révén érkeznek hozzájuk az ügyfelek. A magyar piacon a tranzakciók már több mint 75%-a helyben történik, ami azt jelzi, hogy az ügyfelek már nem csupán utazási alkalmazásként tekintenek a Revolutra. A cég stratégiája eltér a hagyományos bankokétól:

Mi 'randizunk' az ügyfeleinkkel

- fogalmazott Lukash, utalva arra, hogy fokozatosan vezetik be az ügyfeleket a különböző szolgáltatásaikba. A Revolut már négy egymást követő éve nyereséges, és Magyarországon is rendkívül jövedelmező a tevékenységük. A magyar piac a többi piachoz képest inkább megtakarítás- és befektetés-orientált. Az ETF termékek bevezetése után a Revoluton keresztül befektető magyar ügyfelek száma éves szinten 97%-kal nőtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatások felfüggesztéséről Lukash elmondta, hogy a szabályozási változások miatt döntöttek a szüneteltetés mellett, hogy biztosan megfeleljenek az új előírásoknak. A vállalat már dolgozik az EU-s kriptokereskedési engedély megszerzésén, bár konkrét időpontot nem tudott mondani annak várható megérkezéséről.

Kapcsolódó cikkeink:

A tranzakciós illeték e-pénz tranzakciókra történő kiterjesztését "egy apró ütésnek, kis megrázkódtatásnak" nevezte a vezető. Arra a kérdésre, hogy áthárítják-e ezt a költséget az ügyfelekre, nem adott határozott választ: "Meglátjuk, mit hoz a jövő, biztosra nem ígérhetünk semmit."

Az ATM-telepítési programhoz való csatlakozással kapcsolatban Lukash kifejtette, hogy bár nem kötelesek részt venni a kezdeményezésben, fontolóra veszik bankautomaták telepítését Magyarországon is, különösen ha erre szabályozói elvárás vagy valós ügyféligény mutatkozik.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #bankszámla #bankkártya #revolut #revolut hungary

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:00
15:52
15:48
15:43
15:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 11.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
2025. augusztus 11.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szó szerint megfő Magyarország: itt az újabb hőségrekord, ezt nem fogjuk sokáig bírni
2
6 napja
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
3
3 hete
Úszik az adósságban a magyar Opel király: töredékáron árverezik Ivanits József luxusvilláját
4
6 napja
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
5
5 napja
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 16:00
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 13:01
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 15:29
20 milliárd forintot osztanak szét itthon: sok magyar örülhet most