Újabb részletek derültek ki a kocsmáknak szóló állami támogatásról: erre számíthatnak a tulajok

Összesen 1 milliárd forint keretösszegű vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az 1000 fő alatti hazai kistelepülések egész évben nyitva tartó italüzletei. A legkisebb vidéki településeken működő sörözők, bárok, borozók üzletenként 3 millió Ft-os forrásra pályázhatnak, amit fejlesztésre, eszközbeszerzésre és működési költségre, például rezsire és munkabérre is fordíthatnak. A március 3-tól induló pályázat célja, hogy egyszerű jelentkezés és gyors ügyintézés mellett már az idei szezonban hatékony támogatást nyújtson a szolgáltatók számára - közölte a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Ahogy arról a Pénzcentrum ma reggel beszámolt, a kormány támogatási programot indít az ezer fő alatti településeken működő kiskocsmák, bárok és borozók számára. A programról most a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. árult el további részleteket.

"Magyarország Kormánya kiemelten segíti a hazai kis- és középvállalkozások termelékenységi és méretnövekedését. Ennek keretében indította el a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ alapján italüzlet, bár kategóriába sorolt, kistelepüléseken működő egységek versenyképességét erősítő pályázatát. A kiírás ugyanakkor nem csak gazdasági szempontból jelentős. A falusi sörözők, borozók és presszók − bár a hazai vendéglátás szektor alapvető részét képezik −, nemcsak vendéglátóhelyként, hanem közösségi térként is funkcionálnak, ahol egymással találkoznak, beszélgetnek az emberek." - hívták fel a figyelmet.

Amellett, hogy a falusi vendéglátóhelyek erősítik a települések népességmegtartó képességét, hozzájárulnak az aktív és a falusi turizmus teljesítményéhez is. A kistelepülések italüzletei közül számos jól ismert túraútvonalak − például az Országos Kékkör − mentén elhelyezkedő falvakban működik, így fontos szerepet játszanak az utazók kiszolgálásában. Emiatt fontos célja a támogatásnak, hogy már ebben a szezonban hatékony segítséget jelentsen az üzemeltetők számára

– mondta el Suhajda-Molnár Anikó, a pályázatkezelő Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nzrt. vezérigazgatója.

Hozzátette: a nyertesek a forrást több célra, rugalmasan használhatják fel. Így például energiahatékonysági fejlesztésre, a működést, a konyhai tevékenységet támogató, illetve a vendégélményt fokozó eszközök beszerzésére, az állandó alkalmazottak vagy munkavállalók bérére, de akár a közüzemi költségek finanszírozására is. Sőt, a támogatás egy részét a pályázók marketingcélokra is fordíthatják, így felújíthatják cégéreiket, logóikat, arculatukat, de akár közösségi médiás jelenlétüket, honlapjukat is fejleszthetik.

A pályázat a kormány által tavaly indított, a vidéki vendéglátóipari kkv-k támogatását célzó program folytatását jelenti. Ennek keretében az egész évben nyitva tartó vidéki éttermek, büfék, cukrászdák, zenés-táncos szórakozóhelyek, alkalmi vendéglátó üzletek, kávéházak és alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhelyek igényelhettek forrást – egyebek mellett – energetikai fejlesztésre, eszközbeszerzésre. A március 3-án induló programra a jelentkezést egyszerűen, könnyen, minimális adminisztráció mellett, az NTAK rendszeréből indíthatják a pályázók, amelyben ügyfélszolgálat is segíti őket. Az április 3-áig tartó felhívás a kisfaludyprogram.hu weboldalon érhető el.