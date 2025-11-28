2025. november 28. péntek Stefánia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Áttekintés az irodai számítógépen dolgozó nőről.
Gazdaság

Brutális pluszteher jön a cégeknek: ennyivel dobódnak meg a költségeik 2026-ban

Pénzcentrum
2025. november 28. 11:36

A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra, amelyek már egy kisebb vállalkozásnál is milliós havi kiadást eredményezhetnek – figyelmeztet a Niveus partnere, Bagdi Lajos.

Ahogy az már a megjelent információk alapján tudható, 2026-tól a minimálbér 11%-al (322.800 Ft-ra), míg a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben megállapítandó garantált bérminimum 7%-al (373.200 Ft-ra) nő – jegyezte meg Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fentiek alapján a minimálbér utáni nettó fizetés havi 21.250 Ft-al, míg a garantált bérminimum utáni pedig 16.226 Ft-tal nő. A minimálbérre rakódó teljes közteher havi 14.880 Ft-tal nő; míg a garantált bérminimumra rakódó közterhek havi 11.346 Ft-tal.

Kapcsolódó cikkeink:

Összességében a minimálbérre jutó teljes munkáltatói költség szintén 11%-al, havi 36.160 Ft-tal nő, míg ez a növekedés a garantált bérminimum utáni teljes munkáltatói költség esetében havi 27.572 Ft (7%-os növekedés), amely már egy 30 fős létszámnál is közel milliós tétel havonta – számolta ki Bagdi Lajos.

Továbbra is úgy tűnik, hogy ezt az emelkedést a jogszabályalkotó szociális hozzájárulási adókulcs csökkenéssel nem kompenzálja (bár szóba került korábban, hogy 12%-ra csökkenne a mértéke), feltételezhetően a rendkívül feszes költségvetésnek köszönhetően.
Címlapkép: Getty Images
#minimálbér #béremelés #szociális hozzájárulási adó #költségvetés #gazdaság #bérminimum #garantált bérminimum #vállalkozások #közteher

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:18
12:11
12:07
11:46
11:36
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 27. 16:50
Összeomlott a nagy bérmegállapodás - Lőttek a gyors magyar béremelésnek?  
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
MEDIA1  |  2025. november 28. 11:56
Ringier Hungary-ból IndaNext Hungary: a névváltást bejelentették, majd levették a hírt
IndaNext Hungary lesz a kormányközeli Indamedia által nemrég felvásárolt Ringier Hungary Kft., a Bli...
Holdblog  |  2025. november 28. 11:33
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépün...
ChikansPlanet  |  2025. november 28. 08:48
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszköz...
KonyhaKontrolling  |  2025. november 28. 07:45
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetn...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
2025. november 27.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
4 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
4
2 hete
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
20 órája
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:18
Figyelem, új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: ekkortól már büntetik is az autósokat
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:04
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Agrárszektor  |  2025. november 28. 11:31
Gyuricza Csaba: Vagy alkalmazkodunk, vagy tönkremegyünk