Brutális pluszteher jön a cégeknek: ennyivel dobódnak meg a költségeik 2026-ban

A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra, amelyek már egy kisebb vállalkozásnál is milliós havi kiadást eredményezhetnek – figyelmeztet a Niveus partnere, Bagdi Lajos.

Ahogy az már a megjelent információk alapján tudható, 2026-tól a minimálbér 11%-al (322.800 Ft-ra), míg a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben megállapítandó garantált bérminimum 7%-al (373.200 Ft-ra) nő – jegyezte meg Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

A fentiek alapján a minimálbér utáni nettó fizetés havi 21.250 Ft-al, míg a garantált bérminimum utáni pedig 16.226 Ft-tal nő. A minimálbérre rakódó teljes közteher havi 14.880 Ft-tal nő; míg a garantált bérminimumra rakódó közterhek havi 11.346 Ft-tal.

Összességében a minimálbérre jutó teljes munkáltatói költség szintén 11%-al, havi 36.160 Ft-tal nő, míg ez a növekedés a garantált bérminimum utáni teljes munkáltatói költség esetében havi 27.572 Ft (7%-os növekedés), amely már egy 30 fős létszámnál is közel milliós tétel havonta – számolta ki Bagdi Lajos.

Továbbra is úgy tűnik, hogy ezt az emelkedést a jogszabályalkotó szociális hozzájárulási adókulcs csökkenéssel nem kompenzálja (bár szóba került korábban, hogy 12%-ra csökkenne a mértéke), feltételezhetően a rendkívül feszes költségvetésnek köszönhetően.