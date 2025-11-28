A magyar gazdaság a gyenge idei teljesítmény után fokozatosan gyorsuló pályára állhat a Coface nemzetközi hitelbiztosító friss előrejelzése szerint.
Brutális pluszteher jön a cégeknek: ennyivel dobódnak meg a költségeik 2026-ban
A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra, amelyek már egy kisebb vállalkozásnál is milliós havi kiadást eredményezhetnek – figyelmeztet a Niveus partnere, Bagdi Lajos.
Ahogy az már a megjelent információk alapján tudható, 2026-tól a minimálbér 11%-al (322.800 Ft-ra), míg a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben megállapítandó garantált bérminimum 7%-al (373.200 Ft-ra) nő – jegyezte meg Bagdi Lajos, a Niveus partnere.
A fentiek alapján a minimálbér utáni nettó fizetés havi 21.250 Ft-al, míg a garantált bérminimum utáni pedig 16.226 Ft-tal nő. A minimálbérre rakódó teljes közteher havi 14.880 Ft-tal nő; míg a garantált bérminimumra rakódó közterhek havi 11.346 Ft-tal.
Összességében a minimálbérre jutó teljes munkáltatói költség szintén 11%-al, havi 36.160 Ft-tal nő, míg ez a növekedés a garantált bérminimum utáni teljes munkáltatói költség esetében havi 27.572 Ft (7%-os növekedés), amely már egy 30 fős létszámnál is közel milliós tétel havonta – számolta ki Bagdi Lajos.
Továbbra is úgy tűnik, hogy ezt az emelkedést a jogszabályalkotó szociális hozzájárulási adókulcs csökkenéssel nem kompenzálja (bár szóba került korábban, hogy 12%-ra csökkenne a mértéke), feltételezhetően a rendkívül feszes költségvetésnek köszönhetően.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
Orbán Viktor pénteken hajnalban Moszkvába indult, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben.
A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést.
A K&H Bank 91 milliárd forintos nyereséget ért el 2025 első kilenc hónapjában, ami 15 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket.
Brutális forrásátcsoportosítás: a kormány milliárdokat tett félre rezsivédelemre - közelegnek az igazi fagyok
A kormány több jelentős gazdasági intézkedést jelentett be a szerdai Magyar Közlönyben.
A német gazdaság súlyos szerkezeti válsággal küzd, miközben a kormánykoalíció képtelen előrelépni a gazdaságélénkítési ígéreteinek megvalósításában.
Szabadkán tárgyal Aleksandar Vucic szerb elnökkel Orbán Viktor az ország üzemanyagellátásáról, amely az amerikai szankciók miatt került nehéz helyzetbe.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben.
A GKI Gazdaságkutató friss felmérése szerint novemberben alig változtak a vállalkozások kilátásai, a fogyasztók viszont valamivel borúlátóbbak lettek októberhez képest.
A globális részvénypiacok negyedik napja emelkednek az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Erősödött kissé szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1213,46 pontos, 1,12 százalékos emelkedéssel, 109 827,02 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
