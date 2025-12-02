2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
4 °C Budapest
Gazdaság

Komoly fordulatok a magyar tőzsdén: az OTP és a Mol is meglepő számokat produkált eddig

Pénzcentrum
2025. december 2. 09:22

Az elemzők szerint iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.

A BUX hétfőn új történelmi csúcson zárt. Az index 0,88 százalékkal erősödött és 110 414 pontig jutott. Varga Zoltán, az Equilor elemzője kiemelte, hogy a nemzetközi bizonytalanság ellenére is felülteljesítő volt a magyar piac. Ezt főként a Mol lendületes erősödése támogatta.

  • Az OTP hétfőn új történelmi rekordra emelkedett, a következő ellenállás 35 ezer forintnál látható, míg 33 316 forintnál támasz húzódik. Hétfőn az OTP-részvények ára 510 forinttal, 1,49 százalékkal 34 720 forintra nőtt, forgalmuk 11,1 milliárd forintot tett ki.
  • Mol árfolyama felfelé korrigált, de a 3043 forintos ellenállást nem tudta áttörni, támaszok 2966 forintnál, majd 2943 forintnál vannak. Hétfőn a Mol 70 forinttal, 2,41 százalékkal 2980 forintra erősödött 5,2 milliárd forintos forgalomban.
  • A Richter ismét lefordult, támasz-zóna 9500-9550 forint között látható, ellenállás 9870 forintnál. Hétfőn a Richter-papírok árfolyama 120 forinttal, 1,23 százalékkal 9615 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.
  • Telekom változatlanul mozgóátlagok közé van beszorulva, alul a 200 napos mozgóátlag 1748 forintnál jelent támaszt, míg a 30 és az 50 napos mozgóátlagok 1766 és 1783 forintnál ellenállást. Hétfőn a Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,46 százalékkal 1766 forintra emelkedett, forgalma 413,9 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Pénzcentrum  |  2025. december 2. 10:01
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 08:30
Csúnya GDP-adat jött, egyhelyben toporog a magyar gazdaság: hogy lesz itt 2026-os fellendülés?
Agrárszektor  |  2025. december 2. 09:02
Horgászok, figyelem: tilalom lépett életbe a magyar tavon, ezt jó tudni