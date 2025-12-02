Komoly fordulatok a magyar tőzsdén: az OTP és a Mol is meglepő számokat produkált eddig

Az elemzők szerint iránykereséssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén.

A BUX hétfőn új történelmi csúcson zárt. Az index 0,88 százalékkal erősödött és 110 414 pontig jutott. Varga Zoltán, az Equilor elemzője kiemelte, hogy a nemzetközi bizonytalanság ellenére is felülteljesítő volt a magyar piac. Ezt főként a Mol lendületes erősödése támogatta.