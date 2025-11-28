2025. november 28. péntek Stefánia
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2021. április 24.A Magyar Nemzeti Bank cégtáblája az épület bejárati kapuja mellett a főváros V. kerületében a Szabadság tér 8-9. szám alatt.MTVA/Bizományosi: Róka László***************************Kedves Felhasználó!
Gazdaság

Lecsapott az MNB: így söpörték ki a mulasztó közvetítőket a piacról

Pénzcentrum
2025. november 28. 20:07

A Magyar Nemzeti Bank határozataiban tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza, mivel azok többszöri felhívás ellenére sem teljesítették jegybank határozattal elrendelt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségeiket.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) azt tapasztalta, hogy egyes közvetítők nyilvántartott, tevékenységükkel kapcsolatos adatai nem álltak maradéktalanul összhangban a cégnyilvántartásban róluk szereplő információkkal, így szükséges azok aktualizálása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az MNB ezért határozattal kötelezte az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében (ERA) regisztrációval nem rendelkező áruhiteles közvetítőket az MNB-vel történő elektronikus kapcsolattartási csatorna létesítésére. Ezután rendkívüli adatszolgáltatást írt elő a nyilvántartott adatok aktualizálására azon közvetítők számára, akik a korábbi határozatnak nem tettek eleget. A második felügyeleti határozatban előírtakat sem teljesítő áruhiteles pénzpiaci közvetítőket az MNB idén júliusban ismételt határozatban szólította fel arra, hogy pótolják mulasztásukat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem teljesítés, késedelmes vagy részleges teljesítés esetén a legsúlyosabb felügyelési lépésre kerülhet sor.

Az MNB most annak a 14 áruhiteles pénzpiaci közvetítőnek vonta vissza az engedélyét, amelyek a határozataiban előírtaknak nem tettek eleget, nem szolgáltattak adatot magukról, és nem vették fel a kapcsolatot a felügyelettel. A pénzügyi rendszer stabilitása és az ügyfelek védelme érdekében azon szereplőkkel szemben, akik a felügyelet határozataiban előírtakat figyelmen kívül hagyják és huzamos ideig nem tesznek eleget az előírásoknak, e lépés szükséges.

Kapcsolódó cikkeink:

Az MNB 2024 végén 405 pénzpiaci közvetítőt tartott nyilván, amelyek közül 16 alkuszként, 5 többes kiemelt közvetítőként, 292 többes ügynökként, illetve 92 áruhiteles többes ügynökként tevékenykedett. Piactisztító tevékenysége során az MNB a korábbi időszakban is több esetben törölt közvetítőket nyilvántartásából vagy vonta vissza azok engedélyét és folyamatos felügyelési tevékenysége keretében a közvetítői piacok tisztaságát, aktivitását a jövőben is kiemelt prioritással kezeli.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az engedéllyel vagy regisztrációval rendelkező közvetítők adatait az MNB honlapján elérhető közvetítői nyilvántartás tartalmazza. Az esetleges jogosulatlan piaci szereplők, közvetítők listája a Figyelmeztetések menüpontban érhető el.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#mnb #pénzügyek #gazdaság #engedély #szabályozás #felügyelet #magyar nemzeti bank #adatszolgáltatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:07
19:44
19:34
19:15
18:58
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 28. 16:50
Már Belgium sem fogad Ukrajna győzelmére? Mi lesz az orosz vagyonokkal?  
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
MEDIA1  |  2025. november 28. 19:19
Útlevélvád: hazudott a kormányközeli Tűzfalcsoport az Átlátszó újságírójának házastársáról
A Tűzfalcsoport hamisan állította, hogy az Átlátszó munkatársa, Zubor Zalán feleségének kínai útleve...
Bankmonitor  |  2025. november 28. 17:50
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló foly...
Holdblog  |  2025. november 28. 11:33
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépün...
ChikansPlanet  |  2025. november 28. 08:48
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszköz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 28.
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
2025. november 28.
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
2025. november 28.
Brutális elszálltak az árak, készüljünk a hatalmas számlákra, ha erre vágynánk karácsony előtt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 28. péntek
Stefánia
48. hét
November 28.
"Ne vásárolj semmit!" Nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
5 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
3
2 hete
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
4
1 napja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
5
1 hete
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vállalkozói díj
a biztosítási díj azon része, amely a biztosító költségeinek a fedezetéül, valamint az üzleti nyereség forrásául szolgál. A kockázati díj és a vállalkozói díj összege teszi ki a bruttó díjat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 18:58
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 17:57
Kvíz: Te is megőrülsz a Black Friday akcióktól? Lássuk, mint tudsz a szokás eredetéről!
Agrárszektor  |  2025. november 28. 19:33
Csúnya lemaradásban vagyunk: ebben csak a 25. helyen állunk az EU-ban