Megindul a BÉT? Elemzők szerint nagy fordulat jöhet a részvényeknél

Iránykeresés várható szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) a kereskedés nyitásában az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 1289,53 pontos, 1,2 százalékos csökkenéssel, 106 072,63 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 31 865 forintnál van fontos támasz, 31 268 forintnál pedig a 30 napos mozgóátlag látható. A Santander Biuro Maklerskie 23 400 forintról 34 400 forintra emelte az OTP részvényeire vonatkozó célárfolyamát, az ajánlást alul teljesítőről semlegesre javították.

Kedden az OTP-részvények ára 510 forinttal, 1,58 százalékkal, 31 800 forintra esett, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.

A Mol grafikonján 2966 forintnál húzódik támasz, 3043 forintnál ellenállás. Az előző nap a Mol 30 forinttal, 0,99 százalékkal, 3010 forintra csökkent, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Hozzátette, hogy a Richter a 9750 forintos szint alatt zárt, a következő támasz 9500 forintnál adódhat. Kedden a Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,31 százalékkal, 9715 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,0 milliárd forintot ért el.

Az elemző szerint a Magyar Telekom árfolyama a 200 napos mozgóátlag alá került, amely 1732 forintnál így már rövid távú ellenállást jelent, a következő támasz 1690 forintnál látható a grafikonon. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1718 forintra gyengült, forgalma 1,6 milliárd forint volt.