2025. november 14. péntek Aliz
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
repedt betonoszlop gyár, cement különálló építkezés. A cementoszlop mély árokba tört.
Gazdaság

Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?

Pénzcentrum
2025. november 14. 14:04

A most megjelent kormányrendelet jogerőre emelte az Építési és Közlekedési Minisztérium október végi döntését: Szentgotthárdon és Monoron elhagyott ipari területeken indítanak új lakásépítési projekteket, célként a tiszta és környezetszennyezéstől mentes lakókörnyezet kialakítását jelölték meg, írja a Portfolio.

A fejlesztések során Szentgotthárdon egykori gazdasági-üzemi terület, Monoron pedig a korábbi honvédségi terület helyén alakítanak ki új lakóterületet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormány szerint az intézkedéssel a jellemzően elhanyagolt, kihasználatlan, környezetszennyezéssel terhelt területeket kívánják hasznosítani, egészséges és tiszta környezetet teremtve lakók és munkavállalók számára.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium korábban bejelentette, hogy országos szintű ösztönzésként létrehozzák az Országos Barnamezős Katasztert.

Az adatbázis tartalmazni fogja az összes elhagyott ipari területet, lehetővé téve a fejlesztők és befektetők számára, hogy átlássák a rendelkezésre álló területeket, a beruházások feltételeit, valamint a lehetséges kedvezményeket és támogatásokat.
Címlapkép: Getty Images
#városfejlesztés #lakásépítés #beruházás #gazdaság #környezetszennyezés #kormányrendelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:28
14:05
14:04
13:54
13:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 13. 16:50
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
ChikansPlanet  |  2025. november 14. 09:31
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az ű...
Holdblog  |  2025. november 14. 08:16
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After...
MEDIA1  |  2025. november 14. 08:07
Rendkívüli közlemény: veszélybe került az Első Pesti Egyetemi Rádió független működése - indul a SZER
Az EPER Rádió szerkesztősége rendkívüli közleményben jelezte: szerintük nincs biztosítva a független...
KonyhaKontrolling  |  2025. november 14. 07:45
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 14.
Ilyen új e-autót vehetsz ma 10 millió alatt: íme a legolcsóbb modellek listája, mindent visznek a kínaiak
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 14.
Ezt nem ússzák meg 2025-ben a síelni induló magyarok: súlyos árat kell fizetniük még ezért is
2025. november 14.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
2025. november 14.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 14. péntek
Aliz
46. hét
November 14.
A cukorbetegek világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
2 hete
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
3
3 napja
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
3 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
5
5 napja
Ez az, ami most tényleg aranyat ér a munkaerőpiacon: a diploma már a múlté?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetési megbízás (payment message/ instruction)
A pénzeszköz átruházására vonatkozó üzenet vagy megbízás. A megbízás irányulhat a saját számla terhelésére, vagy jóváírására is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 14:28
Gesztenyeháborút indított a Lidl és a Penny: durván leakciózták a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét - indulhat a roham
Pénzcentrum  |  2025. november 14. 14:05
Őrült árak a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban: 5500 a töltött káposzta, 2800 a sült gesztenye, 6800 a pacalpörkölt
Agrárszektor  |  2025. november 14. 14:34
Óriási támogatást kapnak ezek a magyra gazdák: erre költhetik a pénzt