Elképesztő pusztulat helyeken épülhetnének lakások Budapest környékén: tényleg ide menekülnének az emberek a fővárosból?

A most megjelent kormányrendelet jogerőre emelte az Építési és Közlekedési Minisztérium október végi döntését: Szentgotthárdon és Monoron elhagyott ipari területeken indítanak új lakásépítési projekteket, célként a tiszta és környezetszennyezéstől mentes lakókörnyezet kialakítását jelölték meg, írja a Portfolio.

A fejlesztések során Szentgotthárdon egykori gazdasági-üzemi terület, Monoron pedig a korábbi honvédségi terület helyén alakítanak ki új lakóterületet.

A kormány szerint az intézkedéssel a jellemzően elhanyagolt, kihasználatlan, környezetszennyezéssel terhelt területeket kívánják hasznosítani, egészséges és tiszta környezetet teremtve lakók és munkavállalók számára.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium korábban bejelentette, hogy országos szintű ösztönzésként létrehozzák az Országos Barnamezős Katasztert.

Az adatbázis tartalmazni fogja az összes elhagyott ipari területet, lehetővé téve a fejlesztők és befektetők számára, hogy átlássák a rendelkezésre álló területeket, a beruházások feltételeit, valamint a lehetséges kedvezményeket és támogatásokat.