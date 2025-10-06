2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Telepítse a kőzet ásványgyapot szigetelést. Energiahatékonysági házfalfelújítás energiatakarékossági céllal. Külső házfal hőszigetelése ásványgyapottal, építés alatt álló épület.
Otthon

Valami elkezdődött, belehúznak a lakásépítők: ez vajon megfékezheti az árrobanást?

Pénzcentrum
2025. október 6. 21:00

A magyar újlakáspiac élénkülése nemcsak a vásárlói oldalon hoz rekordokat, hanem az építőiparra, ezen keresztül pedig a gazdaságra is jelentős hatással van. Az egyik lakóingatlan-fejlesztő például a tervezett 1000 helyett közel 1500 új lakás értékesítését indítja el az idén, ami mintegy 130 milliárd forintnyi megrendelést jelent az építőiparnak.

Az április–júniusi időszakban Budapesten 50 százalékkal több új lakás talált gazdára, a 2017‑2024 közötti évek negyedéves átlagához képest. Az Otthon Start hitelprogram és a lakossági állampapír-lejáratok nyomán felszabaduló források által is hajtott keresletre reagálva a Cordia az év elején bejelentett mennyiséghez képest másfélszer több, közel 1500 lakás értékesítését hirdeti meg az idén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Azzal, hogy az eredeti terveinket felülírva 50 százalékkal megnöveltük az idén értékesítésre meghirdetett budapesti lakások számát, azt is jelenti, hogy a piac vezető szereplőjeként a hazai gazdaság egyik motorját jelentő építőipar növekedéséhez szintén jelentősen hozzájárulunk. Ezek a fejlesztések ugyanis mintegy 130 milliárd forint megrendelést jelentenek az ágazat számára” – fogalmazott Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

Különlegesen változatos kínálatról van szó, hiszen a portfólióban a kiadásra vásárolt belvárosi garzonoktól, egy-másfél szobás lakásoktól kezdve a zöldövezeti, családi otthonokon át az örökpanorámás, luxus penthouse lakásokig minden megtalálható. A közel 130 milliárd forintos értékhez a legnagyobb mértékben a 14 hektáros közvetlen Duna-parti, rozsdaövezeti területen, autómentes környezetben épülő, tavaly elindított Marina City első ütemei járulnak hozzá. A hamarosan piacra kerülő negyedik ütemmel együtt több mint 40 százalékos súlyt képvisel ez a projekt a megrendelések értéke között.

A fennmaradó hányadon olyan fejlesztések osztoznak, mint a IX. kerületi Millennium-negyedben épülő Woodland második, 269 lakásos üteme; a Corvin Sétány folytatásaként egy eredetileg irodaháznak tervezett épület átalakításával megvalósuló, több mint 200 lakásos Corvin Campus; a zöldövezeti Thermal Zugló befejező, 199 lakásos ötödik üteme; vagy Buda egyik legkedveltebb lakóparkja, a Sasad Resort következő két lakóépülete, összesen 133 otthonnal. A fejlesztések nem csak a fővárost érintik, hiszen hamarosan elindul a regisztráció egy, a Balaton déli partján, Fonyódon épülő, kis lakásszámú projekt lakásaira is.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #Budapest #építőipar #lakáspiac #ingatlanpiac #újépítésű #lakásárak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:05
21:34
21:00
20:33
20:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 6.
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
2025. október 6.
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
2025. október 6.
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
2
4 napja
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
3
4 napja
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
4
6 napja
Brutál pusztítást végzett az Otthon Start program: három részre szakadt az ingatlanpiac
5
3 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
PÉNZÜGYI KISOKOS
GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 18:58
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 18:00
Kvíz: Hallottál a magyar Nobel-díjas tudósokról? Erre a 10 kérdésre illik tudni a választ!
Agrárszektor  |  2025. október 6. 20:28
Itt az igazság: már a trappista sajt sem lesz ugyanaz, mint régen