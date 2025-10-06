Valami elkezdődött, belehúznak a lakásépítők: ez vajon megfékezheti az árrobanást?

A magyar újlakáspiac élénkülése nemcsak a vásárlói oldalon hoz rekordokat, hanem az építőiparra, ezen keresztül pedig a gazdaságra is jelentős hatással van. Az egyik lakóingatlan-fejlesztő például a tervezett 1000 helyett közel 1500 új lakás értékesítését indítja el az idén, ami mintegy 130 milliárd forintnyi megrendelést jelent az építőiparnak.

Az április–júniusi időszakban Budapesten 50 százalékkal több új lakás talált gazdára, a 2017‑2024 közötti évek negyedéves átlagához képest. Az Otthon Start hitelprogram és a lakossági állampapír-lejáratok nyomán felszabaduló források által is hajtott keresletre reagálva a Cordia az év elején bejelentett mennyiséghez képest másfélszer több, közel 1500 lakás értékesítését hirdeti meg az idén.

„Azzal, hogy az eredeti terveinket felülírva 50 százalékkal megnöveltük az idén értékesítésre meghirdetett budapesti lakások számát, azt is jelenti, hogy a piac vezető szereplőjeként a hazai gazdaság egyik motorját jelentő építőipar növekedéséhez szintén jelentősen hozzájárulunk. Ezek a fejlesztések ugyanis mintegy 130 milliárd forint megrendelést jelentenek az ágazat számára” – fogalmazott Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

Különlegesen változatos kínálatról van szó, hiszen a portfólióban a kiadásra vásárolt belvárosi garzonoktól, egy-másfél szobás lakásoktól kezdve a zöldövezeti, családi otthonokon át az örökpanorámás, luxus penthouse lakásokig minden megtalálható. A közel 130 milliárd forintos értékhez a legnagyobb mértékben a 14 hektáros közvetlen Duna-parti, rozsdaövezeti területen, autómentes környezetben épülő, tavaly elindított Marina City első ütemei járulnak hozzá. A hamarosan piacra kerülő negyedik ütemmel együtt több mint 40 százalékos súlyt képvisel ez a projekt a megrendelések értéke között.

A fennmaradó hányadon olyan fejlesztések osztoznak, mint a IX. kerületi Millennium-negyedben épülő Woodland második, 269 lakásos üteme; a Corvin Sétány folytatásaként egy eredetileg irodaháznak tervezett épület átalakításával megvalósuló, több mint 200 lakásos Corvin Campus; a zöldövezeti Thermal Zugló befejező, 199 lakásos ötödik üteme; vagy Buda egyik legkedveltebb lakóparkja, a Sasad Resort következő két lakóépülete, összesen 133 otthonnal. A fejlesztések nem csak a fővárost érintik, hiszen hamarosan elindul a regisztráció egy, a Balaton déli partján, Fonyódon épülő, kis lakásszámú projekt lakásaira is.