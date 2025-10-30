Európa gazdasági présbe került: miközben technológiai téren egyre jobban lemarad az USA mögött.
Kamatvágás után kérdőjelek: a Fed nem ígér semmit decemberre
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú. A jegybank decemberben lezárja a kvantitatív szigorítást, miközben a kamatpálya jövője továbbra is bizonytalan: a piaci szereplők már csak 70 százalékos eséllyel számítanak újabb vágásra. A dollár erősödött, a részvénypiacok lefordultak, a gazdasági kilátások pedig továbbra is vegyes képet mutatnak.
A Fed októberi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal csökkentette a kamatszintet, ezzel az irányadó ráta 3,75-4,00%-ra mérséklődött. A döntést megfelelt várakozásunknak, a piacok is beárazták az újabb lazító lépést. A döntés nem volt egyhangú, egy döntéshozó 50 bázispontos kamatvágást szorgalmazott volna, egy jegybankár pedig kamattartásra voksolt. Bejelentették azt is, hogy december 1-jén befejezik az eszközvásárlások csökkentését, a kvantitatív szigorítást. A Fed a lejáró jelzálogfedezetű értékpapírokból származó bevételeket rövid lejáratú kincstárjegyekbe fekteti be.
Jerome Powell, Fed-elnök az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, az idei utolsó kamatdöntő ülésen egyáltalán nem biztos, hogy kamatot vág a Fed, mivel a bizottság tagjainak véleménye nem egységes a jövőbeli lépést illetően. A nagyobb megosztottságra és a váratlan héjább hangvételű üzenetre a dollár erősödést mutatott az euróval szemben, 1,1650 körüli szintről 1,16 alá is benézett, a részvénypiacok is lefordultak. A piaci árazások is jelentősen mérséklődtek, 90% helyett 70%-os valószínűséggel áraznak kamatvágást decemberre, ugyanakkor továbbra is 3% környékére várják az irányadó rátát 2026 végére.
A kamatdöntési közlemény továbbra is mérsékelt növekedéssel, lassuló foglalkoztatottsággal és magasan ragadt inflációval jellemezte az amerikai gazdaságot. Míg a közlemény tartalmazta, hogy a munkaerőpiacon az elmúlt hónapokban erősödtek a lefelé mutató kockázatok, Powell kiemelte, hogy az amerikai kormányzati leállás ellenére az elmúlt hetek munkaerőpiaci adatai nem jeleznek további jelentős romlást, emellett az inflációs kilátások is bizonytalanok.
Várakozásunk szerint a 3,50-3,75%-os sávba mérséklődhet a kamatszint év végére és bár a javuló kilátások az inflációt is emelhetik, ennek ellenére is lesz tere 2026-ban a további kamatvágásoknak.
A klímaváltozás következtében a hazai konyha egyik fő alapanyaga, a burgonya számára egyre kedvezőtlenebb hazánk éghajlata.
Navracsics Tibor a közösségi médiában jelentette be, hogy januártól 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét.
Az NGM közölte, hogy változik a Demján Sándor Program keretein belül felvehető maximális összeg.
Orbán attól tart, hogy az amerikai szankciók miatt az energiaárak jelentősen emelkednének.
Számos praktikus megoldás létezik, amelyekkel jelentősen csökkenthető az energiafogyasztás anélkül, hogy az a komfortunk rovására menne.
A hosszú távú, fegyelmezett befektetés még a válságok idején is komoly vagyonnövekedést eredményezhet.
Ismét szokatlan időpontban hirdetettek meg Kormányinfót, ezúttal csütörtök reggel lesz a sajtótájékoztató.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és kormányhivatalok az elmúlt hónapokban több ezer üzletben tartott vizsgálatot.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője előrejelzésében kiemelte, új csúcson járt napközben a BUX index kedden, szerdán iránykereséssel indulhat a kereskedés.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Szeptemberben 589 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet; a kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.
Az euró - röviddel hét óra előtt - 388,24 forinton állt, magasabban a kedd esti 388,08 forintnál.
Friss hírek a százhalombattai finomítóról: fontos dolgot közölt a Mol, így áll a termelés a tűz után
A MOL százhalombattai Dunai Finomítójában csökkentett kapacitással újraindult az üzemanyag-termelés a múlt heti tűzeset után.
Lengyelország gazdasági sikertörténete következetes reformok eredménye, míg Magyarország jelentősen lemaradt - állítja Dalibor Rohac közgazdász.
Enyhe negatív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.
Bizonytalanná vált három budapesti történelmi fürdő felújítása, mivel megakadályozták a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. hitelfelvételi tervét.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákhoz képest kedd reggelre a nemzetközi piacokon.
