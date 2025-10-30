2025. október 30. csütörtök Alfonz
Kamatfinanszírozás és jelzáloghitelek kamatlábai. Fából készült blokk százalékos jel sok szinten halom érme. Pénzügyi növekedés, kamatemelés, infláció, eladási ár és adóemelés fogalma.
Gazdaság

Kamatvágás után kérdőjelek: a Fed nem ígér semmit decemberre

Pénzcentrum
2025. október 30. 12:04

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatszintet a Fed októberi ülésén, ám a döntés korántsem volt egyhangú. A jegybank decemberben lezárja a kvantitatív szigorítást, miközben a kamatpálya jövője továbbra is bizonytalan: a piaci szereplők már csak 70 százalékos eséllyel számítanak újabb vágásra. A dollár erősödött, a részvénypiacok lefordultak, a gazdasági kilátások pedig továbbra is vegyes képet mutatnak.

A Fed októberi kamatdöntő ülésén 25 bázisponttal csökkentette a kamatszintet, ezzel az irányadó ráta 3,75-4,00%-ra mérséklődött. A döntést megfelelt várakozásunknak, a piacok is beárazták az újabb lazító lépést. A döntés nem volt egyhangú, egy döntéshozó 50 bázispontos kamatvágást szorgalmazott volna, egy jegybankár pedig kamattartásra voksolt. Bejelentették azt is, hogy december 1-jén befejezik az eszközvásárlások csökkentését, a kvantitatív szigorítást. A Fed a lejáró jelzálogfedezetű értékpapírokból származó bevételeket rövid lejáratú kincstárjegyekbe fekteti be.

Jerome Powell, Fed-elnök az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, az idei utolsó kamatdöntő ülésen egyáltalán nem biztos, hogy kamatot vág a Fed, mivel a bizottság tagjainak véleménye nem egységes a jövőbeli lépést illetően. A nagyobb megosztottságra és a váratlan héjább hangvételű üzenetre a dollár erősödést mutatott az euróval szemben, 1,1650 körüli szintről 1,16 alá is benézett, a részvénypiacok is lefordultak. A piaci árazások is jelentősen mérséklődtek, 90% helyett 70%-os valószínűséggel áraznak kamatvágást decemberre, ugyanakkor továbbra is 3% környékére várják az irányadó rátát 2026 végére.

A kamatdöntési közlemény továbbra is mérsékelt növekedéssel, lassuló foglalkoztatottsággal és magasan ragadt inflációval jellemezte az amerikai gazdaságot. Míg a közlemény tartalmazta, hogy a munkaerőpiacon az elmúlt hónapokban erősödtek a lefelé mutató kockázatok, Powell kiemelte, hogy az amerikai kormányzati leállás ellenére az elmúlt hetek munkaerőpiaci adatai nem jeleznek további jelentős romlást, emellett az inflációs kilátások is bizonytalanok.
Várakozásunk szerint a 3,50-3,75%-os sávba mérséklődhet a kamatszint év végére és bár a javuló kilátások az inflációt is emelhetik, ennek ellenére is lesz tere 2026-ban a további kamatvágásoknak.

