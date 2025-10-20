2025. október 20. hétfő Vendel
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart a monetáris tanács kamatdöntését követően az MNB épületében 2025. március 25-én. A jegybankelnök elmondta, hogy az óvatos és türelmes megközelítés, a szigorú
Gazdaság

Hiába szeretné a kormány, az MNB nem fog kamatot vágni: megszólaltak az elemzők

Portfolio
2025. október 20. 08:30

A Magyar Nemzeti Bank várhatóan nem változtat a 6,5%-os alapkamaton a keddi kamatdöntő ülésen, annak ellenére sem, hogy a kormány nyíltan kamatcsökkentést sürgetett. Egyes elemzők szerint akár 2027-ig is fennmaradhat a jelenlegi kamatszint - tudósított a Portfolio.

A szeptemberi inflációs adat 4,3%-on stagnált, ami továbbra is a jegybanki célsáv felett van, így az MNB nem gondolkodhat kamatcsökkentésen. Az elemzők szerint a következő hónapokban az infláció kicsivel 4% felett ingadozhat, és legkorábban az év végén csökkenhet 4% alá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Új fejlemény, hogy a kormány nyíltan kamatcsökkentést szorgalmazott. Orbán Viktor miniszterelnök szerint alacsonyabb is lehetne az alapkamat, majd Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egyértelműbben fogalmazva kijelentette, hogy eljött a kamatcsökkentés ideje. Az MNB válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy az árkorlátozások miatt csalóka lehet a reálkamat-szint.

A Portfolio által megkérdezett elemzők kivétel nélkül arra számítanak, hogy a keddi ülésen és az év végéig is marad a 6,5%-os alapkamat. Senki sem gondolja, hogy a kormányzati nyomás hatására enyhülne a Monetáris Tanács hozzáállása. Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzője szerint az MNB továbbra is kitart a szigorú monetáris politika mellett, mivel az infláció nem a toleranciasávban mozog, és az árrés-stopok nélkül akár 5,5% feletti értékeket is látnánk.

Becsey Zsolt, az Unicredit Bank elemzője szerint a korábban még decemberre várt kamatvágás esélye csökkent. Bár a rövid távú inflációs kép alapján felmerülhetne a vágás, a jegybank óvatos kommunikációja, a kormányzati kommentárok, a geopolitikai volatilitás és a fogyasztást élénkítő intézkedések növelték a kockázatokat.

Virovácz Péter, az ING Bank szakembere szerint a kamatszint mellett az eddigi üzenetek is fennmaradnak, sőt azokon akár még szigoríthat is a jegybank a forint piacán látott folyamatok miatt. A befektetők érzékenyen reagáltak a monetáris politikát érintő kormányzati kommentárokra.

A mostani elemzői felmérésben újdonság, hogy először jelent meg olyan előrejelzés, mely szerint még 2026 végén is a jelenlegi 6,5%-os alapkamat lesz érvényben. Becsey Zsolt szerint majd csak 2027-ben léphet a lazítás útjára a jegybank, mivel erősödtek az inflációs és költségvetési kockázatok.

Árokszállási Zoltán szerint legkorábban 2026 közepe táján lehet lehetőség kamatcsökkentésre, de csak akkor, ha a fogyasztásélénkítő intézkedések, a béremelések és az árrésstop-intézkedések kivezetése ellenére a releváns horizonton célon lehet az infláció.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A forint szempontjából kedvező lehet a kamatok hosszabb ideig tartó magasan tartása. A régióban a forint relatív kamatelőnye egyre tovább nőhet a zlotyhoz képest, ahol folytatódhat a kamatok mérséklése. Jövő év közepe táján a magyar irányadó kamat 250-300 bázisponttal lehet a cseh és a lengyel alapkamat felett.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint a következő időszak egyik kérdése lesz az is, mi az a forintárfolyam, ami már túl erős a jegybanknak. Véleménye szerint az infláció szempontjából ennél az árfolyamnál még biztosan nem tartunk.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!

címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA
#mnb #alapkamat #forint #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #kamatdöntés #kamatcsökkentés #monetáris tanács #nagy márton

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:42
09:31
09:26
09:16
09:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 18. 06:00
Préda 2. évad: A garantált veszteség  
Media1
2025. október 13. 15:26
Nulláról 140 ezerre: Palik Lászlóval beszélgettünk a Palikék Világa kulisszatitkairól | Media1  
Holdblog  |  2025. október 19. 22:42
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila...
Kasza Elliott-tal  |  2025. október 19. 19:32
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok...
Összkép  |  2025. október 18. 13:39
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései...
Bankmonitor  |  2025. október 18. 11:31
Otthon Start: így spórolhatsz napokat a DÁP-pal az igazolások beszerzésén
Az Otthon Start program beindulásával párhuzamosan számos új funkcióval bővült a Digitális Állampolg...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
3
5 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
4
2 hete
Visszaszólt Nagy Mártonnak Bod Péter Ákos: Ha valaki befolyásos, és kamatcsökkentést szeretne, jobb, ha hallgat!
5
2 hete
Óriási NAV-razzia a Facebook-on: rengeteg magyar retteghet, ez a bűnük
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 09:16
Hatalmas változás élesedhet a jogosítványoknál: most szavaznak róla, sokakra kihat a döntés
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 07:20
Teljesen letérdelt a MÁV: kimarad egy csomó járat, mutatjuk, mire számíts ma
Agrárszektor  |  2025. október 20. 08:59
Áttörés jöhet az állattenyésztésben: ez az ötlet mindent megváltoztathat