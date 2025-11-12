Nagy Márton döntött: milliárdos befizetések várnak ezekre a fővárosi kerületekre

A nemzetgazdasági miniszter friss rendelete alapján 2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet. A legnagyobb összeget a II. kerület fizeti, több mint 439 millió forintot. A rendelet 2026 végéig marad hatályban.

A nemzetgazdasági miniszter Magyar Közlönyben megjelent 34/2025. (XI. 11.) NGM rendelete alapján a települési önkormányzatoknak 2025 novemberében fizetési kötelezettségük keletkezik, amennyiben a helyi iparűzési adóból (HIPA) többletbevételük származott. A rendelet célja, hogy a központi költségvetés számára visszacsatornázza a jelentősebb adóbevétellel rendelkező települések többletforrásait.

A rendelet részletesen meghatározza, hogy mely önkormányzatoknak mekkora összeget kell befizetniük. Az 1. mellékletben szereplő táblázat szerint például:

Budapest I. kerületének közel 249 millió forintot,

Budapest II. kerületének több mint 439 millió forintot,

Budapest V. kerületének pedig 102 millió forintot kell befizetnie.

Ezzel szemben több kerület – például a III., VIII., XII., XIV., XV., XVII., XIX., XXII. és XXIII. – 0 forint fizetési kötelezettséggel szerepel a listán, mivel náluk nem keletkezett HIPA-többlet.

A rendelet 2026. december 31-ig marad hatályban, és a fizetési kötelezettség kizárólag azokra az önkormányzatokra vonatkozik, amelyeknél tényleges többlet keletkezett. A szabályozás a 2025. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény alapján született, és a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egyetértésével került kihirdetésre.

A döntés várhatóan újabb vitákat generálhat az önkormányzatok és a kormányzat között, különösen a nagyobb iparűzési adóbevétellel rendelkező városrészekben.