Vegyesen alakult, kevéssé változott szerda reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Nagy Márton döntött: milliárdos befizetések várnak ezekre a fővárosi kerületekre
A nemzetgazdasági miniszter friss rendelete alapján 2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet. A legnagyobb összeget a II. kerület fizeti, több mint 439 millió forintot. A rendelet 2026 végéig marad hatályban.
A nemzetgazdasági miniszter Magyar Közlönyben megjelent 34/2025. (XI. 11.) NGM rendelete alapján a települési önkormányzatoknak 2025 novemberében fizetési kötelezettségük keletkezik, amennyiben a helyi iparűzési adóból (HIPA) többletbevételük származott. A rendelet célja, hogy a központi költségvetés számára visszacsatornázza a jelentősebb adóbevétellel rendelkező települések többletforrásait.
A rendelet részletesen meghatározza, hogy mely önkormányzatoknak mekkora összeget kell befizetniük. Az 1. mellékletben szereplő táblázat szerint például:
- Budapest I. kerületének közel 249 millió forintot,
- Budapest II. kerületének több mint 439 millió forintot,
- Budapest V. kerületének pedig 102 millió forintot kell befizetnie.
Ezzel szemben több kerület – például a III., VIII., XII., XIV., XV., XVII., XIX., XXII. és XXIII. – 0 forint fizetési kötelezettséggel szerepel a listán, mivel náluk nem keletkezett HIPA-többlet.
A rendelet 2026. december 31-ig marad hatályban, és a fizetési kötelezettség kizárólag azokra az önkormányzatokra vonatkozik, amelyeknél tényleges többlet keletkezett. A szabályozás a 2025. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény alapján született, és a közigazgatási és területfejlesztési miniszter egyetértésével került kihirdetésre.
A döntés várhatóan újabb vitákat generálhat az önkormányzatok és a kormányzat között, különösen a nagyobb iparűzési adóbevétellel rendelkező városrészekben.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egy friss jelentés szerint a Magyarországon működő német vállalatok gazdasági kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
A Google új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét – mindezt több milliárd euróból.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Ez nem álom, tényleg ennyi forintot ér most egy euró: időtlen idők óta nem volt ilyen erős a magyar pénz
További lökést adott a forintnak a hétvégi Orbán-Trump találkozó, ahol egy lehetséges amerikai-magyar pénzügyi védőpajzs lehetőségét is felvetették.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.