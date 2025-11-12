2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Romanian national flag against dramatic cloudy sky in Bucharest, Romania
Gazdaság

Kockázatos lépésre szánta el magát Románia az olajpiacon: a szankciók sem érdeklik már őket

Pénzcentrum
2025. november 12. 09:11

Románia állami irányítás alá vonná a Lukoil helyi leányvállalatát az amerikai szankciók miatt, jelentette be Bogdan Ivan energiaügyi miniszter - írja a Reuters.

A román energiaügyi miniszter kedden közölte, hogy az állami átvétel a hazai energiarendszer stabilitását, a nemzetközi szankciók betartását és a munkahelyek védelmét szolgálná, bár nem részletezte az ellenőrzés pontos módját.

A Lukoil jelentős szereplő Romániában: 320 töltőállomást üzemeltet, birtokolja az ország harmadik legnagyobb finomítóját, és kutatási jogokkal rendelkezik a Fekete-tengeren.

Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba. Ivan miniszter Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy Románia nem kér haladékot a határidőre, és teljes mértékben támogatja a szankciók uniós szintű alkalmazását.

A Petrotel-Lukoil finomító a román üzemanyagpiac mintegy negyedét látja el. Korábbi energiaügyi miniszterek szerint az ország stratégiai készletei átmenetileg fedezni tudnák az esetleges kiesést, amíg új beszállítókat találnak.

A tárca olyan jogszabály-módosításokon dolgozik, amelyek lehetővé tennék a szankciók végrehajtását, miközben biztosítanák a finomító működésének és az üzemanyag-értékesítésnek a folytonosságát.

Szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy Romániának nincs megfelelő intézményi kapacitása egy finomító hatékony állami irányításához, miközben az ország az EU legmagasabb költségvetési hiányának csökkentésével is küzd.
Címlapkép: Getty Images
#benzinkút #üzemanyag #gazdaság #oroszország #románia #lukoil #szankció #orosz #olaj #állami #szankciók #energiaügyi minisztérium #energiarendszer

