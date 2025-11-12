2025 novemberében azoknak az önkormányzatoknak kell befizetniük, ahol a helyi iparűzési adóbevétel meghaladta a meghatározott szintet.
Kockázatos lépésre szánta el magát Románia az olajpiacon: a szankciók sem érdeklik már őket
Románia állami irányítás alá vonná a Lukoil helyi leányvállalatát az amerikai szankciók miatt, jelentette be Bogdan Ivan energiaügyi miniszter - írja a Reuters.
A román energiaügyi miniszter kedden közölte, hogy az állami átvétel a hazai energiarendszer stabilitását, a nemzetközi szankciók betartását és a munkahelyek védelmét szolgálná, bár nem részletezte az ellenőrzés pontos módját.
A Lukoil jelentős szereplő Romániában: 320 töltőállomást üzemeltet, birtokolja az ország harmadik legnagyobb finomítóját, és kutatási jogokkal rendelkezik a Fekete-tengeren.
Az orosz olajvállalat az Egyesült Államok szankcióinak célpontjává vált, amelyek november 21-én lépnek hatályba. Ivan miniszter Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy Románia nem kér haladékot a határidőre, és teljes mértékben támogatja a szankciók uniós szintű alkalmazását.
A Petrotel-Lukoil finomító a román üzemanyagpiac mintegy negyedét látja el. Korábbi energiaügyi miniszterek szerint az ország stratégiai készletei átmenetileg fedezni tudnák az esetleges kiesést, amíg új beszállítókat találnak.
A tárca olyan jogszabály-módosításokon dolgozik, amelyek lehetővé tennék a szankciók végrehajtását, miközben biztosítanák a finomító működésének és az üzemanyag-értékesítésnek a folytonosságát.
Szakértők azonban figyelmeztetnek, hogy Romániának nincs megfelelő intézményi kapacitása egy finomító hatékony állami irányításához, miközben az ország az EU legmagasabb költségvetési hiányának csökkentésével is küzd.
Egy Csongrád-Csanád vármegyei hízópulykákat tartó gazdaságban magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nébih.
Donald Trump kivételt adott a MOL-csoportnak, így a szlovák Slovnaft olajfinomító ellátása is biztosított a szankciók ellenére.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az ATV Mérleg című műsorában, ahol Rónai Egon kérdezte.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 383,73 forintról 385,13 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Egy friss jelentés szerint a Magyarországon működő német vállalatok gazdasági kilátásai továbbra is kedvezőtlenek.
Kína gazdasága önpusztító árháborúba fulladt, a gyártók fillérekért árulják termékeiket, miközben a profit és a bérek eltűnnek.
A Google új adatközpontot építhet Frankfurt közelében, és fejlesztheti hanaui telephelyét – mindezt több milliárd euróból.
Több gyorselemzés is érkezett a friss, ma reggel közölt inflációs adatról: ezeket gyűjtöttük egy csokorba.
A svájci gazdasági minisztérium szóvivője nem kívánt nyilatkozni a folyamatban lévő tárgyalásokról.
A japán technológiai óriás kedden közzétett eredménykimutatásában jelentette be, hogy októberben megvált 32,1 millió Nvidia részvényétől.
Hamarosan több százezer ember halhat meg hőhullámok miatt? Még a finanszírozott országok is rendkívül sebezhetők az éghajlati hatásokkal szemben. Hogyan tovább?
A kormány megemeli a bankadót és a költségvetési hiánycélt - erről a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton beszélt.
Vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint erősödött hétfőn a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe, a BUX 527 ponttal, azaz 0,49 százalékkal emelkedett hétfőn, és 107 834 ponton zárt.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
A három munkavállaló közül ketten könnyű égési sérüléseket szenvedtek.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.