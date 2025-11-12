Döntött a kormány a kamatstop jövőjéről: maga Orbán Viktor jelentette be

A kormány döntött a kamatstop meghosszabbításáról, amely közel 300 ezer családot érint, miközben a bankszektor alkotmányjogi panasszal él a szerintük gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot. "A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk" – fogalmazott a kormányfő a Telex cikke szerint.

A lakossági kamatstopot eredetileg 2022 januárjában vezették be, és azóta több alkalommal meghosszabbították. Az intézkedés hatályát 2023 elején a diákhitelekre is kiterjesztették.

A pénzintézetek azonban nem értenek egyet a kormányzati lépéssel. Az OTP Bank a közelmúltban nyilvánosságra hozta, hogy több piaci szereplővel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtottak be a kamatstop miatt.

A Bankszövetség májusban kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy a kamatstop több szempontból is problémás intézkedés. Érvelésük szerint a bankok a szabályozó és felügyeleti szervek előírásainak megfelelően többször írásban tájékoztatták ügyfeleiket a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint felajánlották a fix kamatozásra való áttérés lehetőségét is, amellyel az ügyfelek egy része élt is.