Döntött a kormány a kamatstop jövőjéről: maga Orbán Viktor jelentette be
A kormány döntött a kamatstop meghosszabbításáról, amely közel 300 ezer családot érint, miközben a bankszektor alkotmányjogi panasszal él a szerintük gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés miatt.
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Harcosok Klubja Facebook-csoportban jelentette be, hogy a kormány meghosszabbítja a december 31-én lejáró kamatstopot. "A kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk" – fogalmazott a kormányfő a Telex cikke szerint.
A lakossági kamatstopot eredetileg 2022 januárjában vezették be, és azóta több alkalommal meghosszabbították. Az intézkedés hatályát 2023 elején a diákhitelekre is kiterjesztették.
A pénzintézetek azonban nem értenek egyet a kormányzati lépéssel. Az OTP Bank a közelmúltban nyilvánosságra hozta, hogy több piaci szereplővel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtottak be a kamatstop miatt.
A Bankszövetség májusban kiadott közleményében hangsúlyozta, hogy a kamatstop több szempontból is problémás intézkedés. Érvelésük szerint a bankok a szabályozó és felügyeleti szervek előírásainak megfelelően többször írásban tájékoztatták ügyfeleiket a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint felajánlották a fix kamatozásra való áttérés lehetőségét is, amellyel az ügyfelek egy része élt is.
Az OTP Bank több pénzintézettel közösen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az ATM-törvény ellen.
