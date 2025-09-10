Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult

Az OTP Bank és több más piaci szereplő alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a „kamatstop-rendelet” módosítása miatt. A bankok szerint a jogszabály szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, ezért kérik a rendelkezések Alaptörvénnyel való összeegyeztethetőségének vizsgálatát, írja a Portfolio.

Az OTP Bank közleménye szerint a benyújtott panasz szorosan kapcsolódik a május 30-án indított, hasonló eljáráshoz, ezért a bank kérte az ügyek egyesítését. A panasz tárgya a 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazását szabályozó kormányrendelet, illetve annak 2025. május 26-i módosítása.

A bankok álláspontja szerint a rendelet a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül avatkozik be utólag, szükségtelenül és aránytalanul. Kérik az Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg a rendelet rendelkezéseinek, illetve annak ismételt meghosszabbításainak Alaptörvénybe ütközését.

Az ügy előzményeként a Bankszövetség több tagja – köztük az OTP, az Erste, a K&H és a Raiffeisen – szintén alkotmányjogi panaszt nyújtott be a kamatstop rendelkezései ellen, de a kormány júniusban ismét meghosszabbította a kamatstopot 2025. december 31-ig.

A Magyar Nemzeti Bank korábban rámutatott, hogy a kamatstop ugyan csökkenti az adósok törlesztőterheit, de hátrányos következményekkel járhat: gyengíti a monetáris transzmissziót, közvetlen veszteséget okoz a bankoknak, és növeli az erkölcsi kockázatot. Továbbá indokolatlan előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.

Jelenleg mintegy 7 ezer olyan hosszú kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés van, amelynek kamatfordulója a kamatstop időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop hatálya alá.