A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely, valamint a kormányszóvivő, Vitályos Eszter és Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter tart Kormányinfót csütörtökön.
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
Az OTP Bank és több más piaci szereplő alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a „kamatstop-rendelet” módosítása miatt. A bankok szerint a jogszabály szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba, ezért kérik a rendelkezések Alaptörvénnyel való összeegyeztethetőségének vizsgálatát, írja a Portfolio.
Az OTP Bank közleménye szerint a benyújtott panasz szorosan kapcsolódik a május 30-án indított, hasonló eljáráshoz, ezért a bank kérte az ügyek egyesítését. A panasz tárgya a 2009. évi CLXII. törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazását szabályozó kormányrendelet, illetve annak 2025. május 26-i módosítása.
A bankok álláspontja szerint a rendelet a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül avatkozik be utólag, szükségtelenül és aránytalanul. Kérik az Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg a rendelet rendelkezéseinek, illetve annak ismételt meghosszabbításainak Alaptörvénybe ütközését.
Az ügy előzményeként a Bankszövetség több tagja – köztük az OTP, az Erste, a K&H és a Raiffeisen – szintén alkotmányjogi panaszt nyújtott be a kamatstop rendelkezései ellen, de a kormány júniusban ismét meghosszabbította a kamatstopot 2025. december 31-ig.
A Magyar Nemzeti Bank korábban rámutatott, hogy a kamatstop ugyan csökkenti az adósok törlesztőterheit, de hátrányos következményekkel járhat: gyengíti a monetáris transzmissziót, közvetlen veszteséget okoz a bankoknak, és növeli az erkölcsi kockázatot. Továbbá indokolatlan előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.
Jelenleg mintegy 7 ezer olyan hosszú kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés van, amelynek kamatfordulója a kamatstop időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop hatálya alá.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A forint árfolyama kedden nem változott az euróval és a svájci frankkal szemben, gyengült kissé a dollár ellenében a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi...
Az amerikai gazdaság egyre nehezebben nevezhető egészségesnek, miközben a munkaerőpiac folyamatosan romlik és az infláció ismét emelkedni kezdett.
Az idei évben eddig 517 helyszínen összesen 2853 eszközt ellenőrzött a hatóság, ebből 71 helyszínen 336 eszköz nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.
Az élelmiszer árak a lényegében fix árréssel megvert termékkörben is emelkednek április óta, és ezt a lakosság is érzékeli.
A miniszter szerint ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésük.
A BÉT részvényindexe, a BUX 0,2 százalékos csökkenéssel 102 973,66 ponton zárt hétfőn.
A háztartási energiáért 11,0%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6%-kal drágult.
Az euró kedden hét órakor 393,18 forinton állt a hétfő kora esti 393,12 forint után.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 205,05 pontos, 0,2 százalékos csökkenéssel, 102 973,66 ponton zárt hétfőn
A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT Zrt.) projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. megvásárolja a Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi, 74 százalékos...
A K&H nagyvállalati növekedési index szerint a cégvezetők várakozásai a kintlévőségek minőségét illetően nagyrészt visszatértek a fél évvel ezelőtti szintre.
A kínai Popmart cég által gyártott szőrös figurák öt év alatt 70-szeres bevételnövekedést produkáltak.
A globális bizonytalanság közepette továbbra is a stabilitásra kell építeni a monetáris politikát – hangsúlyozta Varga Mihály.
A magyar államháztartás központi alrendszere 3025,5 milliárd forintos hiánnyal zárta az augusztus végi időszakot, ami az éves tervezett deficit 63,4 százalékának felel meg.
A világ kormányai egyre nagyobb mennyiségű bitcoint halmoznak fel, részben tudatos tartalékolási stratégiaként, részben bűnüldözési akciók során lefoglalt eszközök révén.
Az adószámlától kezdve a bevallásokon át egészen a foglalkoztatási adatokig minden lekérdezhető online.
Az MNB Monetáris Tanácsa várhatóan még hosszú ideig fenntartja a jelenlegi 6,5%-os alapkamatot, mivel az infláció továbbra is a jegybanki célsáv felett marad.