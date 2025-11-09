Ki vagy mi okozta a tüzet a százhalombattai finomítóban? Rendkívüli bejelentést tett Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója a washingtoni magyar nagykövetségen adott interjújában beszélt a százhalombattai finomítóban történt tűzesetről, hangsúlyozva, hogy személyi sérülés nem történt és környezetszennyezés sem lépett fel.

A Mandinernek nyilatkozó Hernádi Zsolt részletesen ismertette a finomítók összetett működését. Elmondása szerint egy ilyen létesítményben több mint húsz üzem működik egymásra épülve, az elsődleges feldolgozási egységektől kezdve a másodlagos feldolgozási folyamatokig, amelyek végeredményeként több tucatnyi termék keletkezik a kőolajipar, vegyipar és gyógyszeripar számára.

A MOL vezetője kiemelte a biztonság elsődlegességét: "Egy ilyen finomítónál, egy ilyen összetettségi finomítónál a balesetvédelem, a biztonság, az egészségvédelem minden mást megelőz. Tudomásul kell vennünk, hogy nem tudunk mindent kiszámítani. Technológiával dolgozunk, nagy nyomáson dolgozunk, magas hőmérsékleten dolgozunk."

A százhalombattai eseményekkel kapcsolatban Hernádi pozitívumként értékelte, hogy a tűzeset során senki nem sérült meg, és határérték feletti környezetszennyezés sem történt. A vezérigazgató közölte, hogy szakértők fogják megállapítani a tűz pontos okát, de az eddigi vizsgálatok technológiai problémára utalnak.

"Egy ronda nagy tűz volt egyébként, és köszönök mindenkit, aki ennek a megfékezésébe, illetve a további balesetek elkerülésében részt vett. De azt mondani, hogy ez külső behatás volt – nem" – fogalmazott a MOL vezetője.

Hernádi határozottan cáfolta a külső behatás lehetőségét, hozzátéve: "Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár, és akkor gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy technikai problémáink vannak, és fogjuk a fejünket, hogy honnan szerezünk be olyan szivattyúalkatrészeket, amivel a leggyorsabban újra tudjuk indítani a teljes üzemben a termelést, hanem akkor lehet, hogy gyászolunk is. Hála Istennek nem ez történt."

