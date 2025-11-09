Hétfőn az OTP-vel együtt a BUX is történelmi csúcson zárt, miközben az európai részvénypiacok többnyire gyengébben teljesítettek.
Ki vagy mi okozta a tüzet a százhalombattai finomítóban? Rendkívüli bejelentést tett Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója
Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója a washingtoni magyar nagykövetségen adott interjújában beszélt a százhalombattai finomítóban történt tűzesetről, hangsúlyozva, hogy személyi sérülés nem történt és környezetszennyezés sem lépett fel.
A Mandinernek nyilatkozó Hernádi Zsolt részletesen ismertette a finomítók összetett működését. Elmondása szerint egy ilyen létesítményben több mint húsz üzem működik egymásra épülve, az elsődleges feldolgozási egységektől kezdve a másodlagos feldolgozási folyamatokig, amelyek végeredményeként több tucatnyi termék keletkezik a kőolajipar, vegyipar és gyógyszeripar számára.
A MOL vezetője kiemelte a biztonság elsődlegességét: "Egy ilyen finomítónál, egy ilyen összetettségi finomítónál a balesetvédelem, a biztonság, az egészségvédelem minden mást megelőz. Tudomásul kell vennünk, hogy nem tudunk mindent kiszámítani. Technológiával dolgozunk, nagy nyomáson dolgozunk, magas hőmérsékleten dolgozunk."
A százhalombattai eseményekkel kapcsolatban Hernádi pozitívumként értékelte, hogy a tűzeset során senki nem sérült meg, és határérték feletti környezetszennyezés sem történt. A vezérigazgató közölte, hogy szakértők fogják megállapítani a tűz pontos okát, de az eddigi vizsgálatok technológiai problémára utalnak.
"Egy ronda nagy tűz volt egyébként, és köszönök mindenkit, aki ennek a megfékezésébe, illetve a további balesetek elkerülésében részt vett. De azt mondani, hogy ez külső behatás volt – nem" – fogalmazott a MOL vezetője.
Hernádi határozottan cáfolta a külső behatás lehetőségét, hozzátéve: "Magunk között szólva, ha ez külső behatás lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb a kár, és akkor gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy technikai problémáink vannak, és fogjuk a fejünket, hogy honnan szerezünk be olyan szivattyúalkatrészeket, amivel a leggyorsabban újra tudjuk indítani a teljes üzemben a termelést, hanem akkor lehet, hogy gyászolunk is. Hála Istennek nem ez történt."
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben, a helyszínről három férfit szállítottak a mentők kórházba.
A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX pénteken 0,35 százalékkal emelkedett, 373 ponttal erősödve 107 306 ponton zárt.
2025 elején a bankok minden ügyfelüknek értesítést küldenek arról, ha számukra kedvezőbb számlacsomag érhető el a pénzintézetnél.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.
A Mol szerint akkor sem omlana össze a hazai üzemanyag-ellátás, ha jelentősen visszaesne az orosz kőolaj behozatala
A nemzetgazdasági miniszter új kínai autóipari központot lengetett be Pécs mellé, és beszélt a kamatokról, az USA-val való egyezményről és a Trump–Orbán találkozóról is.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását.
Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében kiemelte, csütörtökön folytatódott a negatív korrekció a BÉT-en.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára közölte, hogy kiegészítik az árréscsökkentéssel érintett áruk listáját.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
A Mol szerint a Dunai Finomító hónapokig csak fél kapacitással működhet a tűzeset után, és félmillió tonnával kevesebb kőolajat dolgozhat fel idén.
Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.