Friss hírek a százhalombattai finomítóról: fontos dolgot közölt a Mol, így áll a termelés a tűz után

A MOL százhalombattai Dunai Finomítójában csökkentett kapacitással újraindult az üzemanyag-termelés a múlt heti tűzeset után, miközben folytatódik a kárfelmérés és a helyreállítási munkálatok előkészítése.

A MOL kedden délelőtt kiadott közleménye szerint a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása az ütemterveknek megfelelően halad. "Az ütemtervek szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, így csökkentett kapacitással újra elindulhatott az üzemanyag-termelés a Dunai Finomítóban" – tájékoztatott az olajtársaság.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a tűz utáni kárfelmérés továbbra is folyamatban van, és egy tényfeltáró munkacsoport vizsgálja a szükséges helyreállítási munkálatokat. A MOL ismételten megerősítette, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, elegendő készlet áll rendelkezésre.

Szerbia helyzete ugyanakkor kevésbé kedvező, különösen mivel az ország egyetlen finomítója orosz tulajdonban van, és szankciók hatálya alá esik.

A százhalombattai finomítóban múlt hétfő éjjel keletkezett tűz, amelyet másnap délutánra sikerült eloltani. Az eset kapcsán rendőrségi nyomozás indult. Bár felmerültek szabotázsra vonatkozó találgatások, Pulay Krisztián, a MOL-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója, aki egész éjjel a helyszínen tartózkodott, kizárta a külső körülmények szerepét.

A tűz következtében a finomító AV3-as üzeme akár fél évre is kieshet a termelésből. Szakértői vélemények szerint a kiesés mértéke jelentős lehet. "A tűzesetről készült képek és felvételek alapján valószínűsítjük, hogy a finomító lepárló kapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető. Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozó kapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárló üzemből" – nyilatkozta korábban Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője a 444-nek.

A MOL-csoport összesen évi 20,9 millió tonnás finomítói kapacitással rendelkezik, amelynek legnagyobb részét a százhalombattai finomító 55 üzemből álló rendszere adja.