Kiderült, mekkora kárt okozott a százhalombattai tűz – a Mol most először vallott részletekről
A Mol harmadik negyedéves gyorsjelentésében nemcsak erős pénzügyi eredményekről számolt be, hanem a százhalombattai tűzeset következményeiről is. A vállalat először közölte, mekkora gazdasági kárt okozott az október 20-i incidens, és emiatt módosította az év végi eredményvárakozásait is, írja a Portfolio.
A Mol ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését, amelyben a vártnál jobb negyedéves számok mellett egy komoly figyelmeztetés is szerepel: a társaság lefelé módosította az év végi eredmény-előrejelzését. A változtatás oka a százhalombattai Dunai Finomítóban történt októberi tűzeset.
A Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a jelentés margóján elmondta: az „új kihívások” miatt a vállalat felülvizsgálta várakozásait. A közleményből kiderül, hogy a tűzeset következtében mintegy 500 ezer tonna kőolaj-feldolgozás esik ki, ami jelentős visszaesést jelent az éves termelésben.
A vállalat tájékoztatása szerint a Dunai Finomító a következő hónapokban 50–55 százalékos kapacitással fog működni az AV3-as egység javításáig. Ez havonta körülbelül 250–300 ezer tonna feldolgozási kiesést jelent. Ennek hatására a Mol az éves feldolgozási volument 12 millió tonnáról 11,5 millió tonnára csökkentette.
A tűzeset október 20-án éjjel történt a finomító AV3-as üzemében, amely a teljes kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek. A Mol már október végén megkezdte az újraindítást csökkentett üzemmódban, és hangsúlyozta: az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben.
A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Az amerikai elnök 2,5 órát fog a magyar delegációval tölteni, a találkozó után Florida felé veszi az irányt, és Palm Beachen zárja a napját.
Az euró hét órakor 386,35 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 386,10 forintnál.
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Jelentős energetikai megállapodások születhetnek, beleértve nukleáris fűtőanyag-beszerzést és LNG-vásárlást.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
A találkozóra több kormánytag is a miniszterelnökkel tart Washingtonba, az is kiderült, hogyan utaznak.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.