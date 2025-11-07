2025. november 7. péntek Rezső
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyarcsanád, Hungary - July 2022: New gas station of Hungarian oil and gas company MOL along the highway.
Gazdaság

Kiderült, mekkora kárt okozott a százhalombattai tűz – a Mol most először vallott részletekről

Pénzcentrum
2025. november 7. 08:02

A Mol harmadik negyedéves gyorsjelentésében nemcsak erős pénzügyi eredményekről számolt be, hanem a százhalombattai tűzeset következményeiről is. A vállalat először közölte, mekkora gazdasági kárt okozott az október 20-i incidens, és emiatt módosította az év végi eredményvárakozásait is, írja a Portfolio.

A Mol ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését, amelyben a vártnál jobb negyedéves számok mellett egy komoly figyelmeztetés is szerepel: a társaság lefelé módosította az év végi eredmény-előrejelzését. A változtatás oka a százhalombattai Dunai Finomítóban történt októberi tűzeset.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a jelentés margóján elmondta: az „új kihívások” miatt a vállalat felülvizsgálta várakozásait. A közleményből kiderül, hogy a tűzeset következtében mintegy 500 ezer tonna kőolaj-feldolgozás esik ki, ami jelentős visszaesést jelent az éves termelésben.

A vállalat tájékoztatása szerint a Dunai Finomító a következő hónapokban 50–55 százalékos kapacitással fog működni az AV3-as egység javításáig. Ez havonta körülbelül 250–300 ezer tonna feldolgozási kiesést jelent. Ennek hatására a Mol az éves feldolgozási volument 12 millió tonnáról 11,5 millió tonnára csökkentette.

A tűzeset október 20-án éjjel történt a finomító AV3-as üzemében, amely a teljes kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek. A Mol már október végén megkezdte az újraindítást csökkentett üzemmódban, és hangsúlyozta: az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #mol #tűz #gazdaság #vállalat #hernádi zsolt #károk #tűzeset #százhalombatta #kőolaj #finomító

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:35
08:25
08:17
08:14
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 6. 16:30
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?  
Media1
2025. október 27. 10:24
Újságírás-Etika Kelet-Európában - interjú Bajomi-Lázár Péterrel és Boldog Dalmával  
KonyhaKontrolling  |  2025. november 7. 07:45
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kivál...
MEDIA1  |  2025. november 7. 07:27
Csuhaj Ildikó, az ATV volt főmunkatársa az MTVA-hoz igazolt és máris Orbán-interjúval nyitott
Csuhaj Ildikó nemrég távozott az ATV-től, most viszont már az állami média képviseletében volt ott a...
Bankmonitor  |  2025. november 6. 12:03
Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarors...
Holdblog  |  2025. november 6. 10:53
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelke...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 6.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2025. november 6.
Horror áron mérik 2025-ben a magyarok kedvenc őszi-téli csemegéjét: igazi luxus, kilónként 23 ezerért
2025. november 6.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2
1 hete
Zsiday Viktor szerint a magyar gazdaság számára egyetlen út maradt: meg kell lépni, mielőtt túl késő lesz
3
1 hete
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
4
2 hete
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
5
4 napja
Elbukott egy adónem Magyarországon, ki kell vezetni? Itt az uniós bírósági döntés: a helyzet egyértelmű
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 08:14
Kiszivárgott, erről állapodhat meg Orbán és Trump: százmilliárdos gáz- és atomüzletet köthet az USA-val a miniszterelnök
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 06:31
Indul a bejgli-őrület a magyar diszkontokban: megjött az első fecske, polcra rakták a magyarok ünnepi kedvencét - csak a készlet erejéig!
Agrárszektor  |  2025. november 7. 08:16
Közel a határidő: ezt már csak november 21-ig intézhetik el a magyarok