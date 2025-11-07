Kiderült, mekkora kárt okozott a százhalombattai tűz – a Mol most először vallott részletekről

A Mol harmadik negyedéves gyorsjelentésében nemcsak erős pénzügyi eredményekről számolt be, hanem a százhalombattai tűzeset következményeiről is. A vállalat először közölte, mekkora gazdasági kárt okozott az október 20-i incidens, és emiatt módosította az év végi eredményvárakozásait is, írja a Portfolio.

A Mol ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését, amelyben a vártnál jobb negyedéves számok mellett egy komoly figyelmeztetés is szerepel: a társaság lefelé módosította az év végi eredmény-előrejelzését. A változtatás oka a százhalombattai Dunai Finomítóban történt októberi tűzeset.

A Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a jelentés margóján elmondta: az „új kihívások” miatt a vállalat felülvizsgálta várakozásait. A közleményből kiderül, hogy a tűzeset következtében mintegy 500 ezer tonna kőolaj-feldolgozás esik ki, ami jelentős visszaesést jelent az éves termelésben.

A vállalat tájékoztatása szerint a Dunai Finomító a következő hónapokban 50–55 százalékos kapacitással fog működni az AV3-as egység javításáig. Ez havonta körülbelül 250–300 ezer tonna feldolgozási kiesést jelent. Ennek hatására a Mol az éves feldolgozási volument 12 millió tonnáról 11,5 millió tonnára csökkentette.

A tűzeset október 20-án éjjel történt a finomító AV3-as üzemében, amely a teljes kapacitás mintegy 40 százalékát adja. A tűzoltóság és a katasztrófavédelem gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok továbbterjedjenek. A Mol már október végén megkezdte az újraindítást csökkentett üzemmódban, és hangsúlyozta: az eset nem veszélyezteti a magyarországi üzemanyag-ellátást.