A kormány árcsökkentési nyomása a gyártókat is sújtja: a hazai termékek helyett olcsó importáru kerül a polcokra, sokszor gyengébb minőségben.
Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java
Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben, miközben az év első kilenc hónapjában a különadók és felügyeleti terhek összesen több mint 100 milliárd forinttal csökkentették az eredményt. A külföldi leányvállalatok továbbra is erős profitmotorok, a csoport nyereségének több mint kétharmadát adják.
Az OTP Bank a várakozásokat felülmúló nyereséggel zárta az idei harmadik negyedévet: a friss jelentés szerint 330,5 milliárd forintos konszolidált, korrigált adózás utáni eredményt ért el, ami 4 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét, és meghaladja az elemzők 326,1 milliárd forintos konszenzusát is.
A negyedéves profit mindössze félmilliárd forinttal múlta felül a második negyedév eredményét. Az év első kilenc hónapjában az OTP konszolidált adózott nyeresége 849,1 milliárd forint volt, ami 3 százalékos növekedést jelent éves összevetésben. Ugyanakkor a speciális banki terhek és felügyeleti díjak 111 milliárd forinttal csökkentették az eredményt. A bank számításai szerint, ha ezeket időarányosan osztották volna el, a kilenchavi profit 36,7 milliárd forinttal magasabb lehetett volna.
A különadók és az ezekhez kapcsolódó elszámolások összesen 93,2 milliárd forinttal terhelték meg az adózott eredményt. A társasági adó előtti bruttó adóteher 102,4 milliárd forintot tett ki, ebből 32,8 milliárd a 2010-ben bevezetett pénzügyi különadó, 67,5 milliárd a 2025-ös extraprofitadó, míg 2 milliárd forint a bankkártyás tranzakciók után fizetendő illeték volt.
A január–szeptemberi időszakban az OTP összes külföldi leányvállalata nyereséget termelt, a külföldi tevékenységek a csoport profitjának 71 százalékát adták, ami 2 százalékpontos növekedés egy év alatt. Ezzel szemben a magyarországi működés 29 százalékos aránya 2 százalékponttal csökkent.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Szijjártó Péter nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval.
Kikből áll az Orbán-Trump találkozó magyar delegációja: itt a washingtoni különítmény teljes névsora
Útnak indult csütörtök reggel a magyar delegáció az USA-ba. A magyar miniszterelnök és csapata kétoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.
A szakértő szerint a hivatalos inflációs adat még ennél is rosszabb lenne, ha nem lennének érvényben a kormányzati árkorlátozások.
2025 szeptemberében az ipari termelés volumene 1,3%-kal meghaladta, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.
Maximum 1 évet kaphat Magyarország: hiába az Orbán-Trump találkozó, végleg elzárják a Barátság-vezetéket?
Orbán Viktor Washingtonban találkozik Donald Trumppal a megbeszélés középpontjában a gazdasági és energiapolitikai együttműködés áll, a háttérben komoly geopolitikai érdekek is húzódnak.
Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
A jegybank az emlékérmék mellett 200 Ft-os forgalmiérme-emlékváltozatot is kibocsát 1 millió példányban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 550,03 pontos, 0,51 százalékos csökkenéssel, 107 479,46 ponton zárt szerdán.
Szakértői fórumot tartottak Bicsérden a település mellé tervezett 600 hektáros, nemzetgazdasági szempontból kiemelt ipari parkról.
Buenos Airesben 89%-kal drágult a sör, miközben Dubajban és Tokióban jelentősen csökkent a közkedvelt ital ára.
A találkozóra több kormánytag is a miniszterelnökkel tart Washingtonba, az is kiderült, hogyan utaznak.
Módosulnak a Bérgarancia Alapból történő támogatás-lehívás veszélyhelyzeti szabályai.
Nemzetközi körözést adtak ki a pesti parkolási maffia feje ellen: sejthető, melyik országba menekült Fürst György
A Centrum Parkoló Kft. egykori ügyvezetőjét a pesti parkolási maffia perében ítélték el, a büntetése elől Izraelbe szökött.
Kevéssé változott, gyengült kissé a forint árfolyama szerda reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
Lengyelország gazdasága lendületet vett, és a legfrissebb nyilatkozatok azt mutatják: a növekedés üteme a következő negyedévben várhatóan tovább gyorsulni fog.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 387,66 forintról 387,40 forintra csökkent 18 órakor.