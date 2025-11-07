2025. november 7. péntek Rezső
Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Gazdaság

Hasít az OTP, de tízmilliárdokat vesz ki a zsebéből a bankadó: már nem Magyarországról jön a nyereség java

Pénzcentrum
2025. november 7. 08:44

Az OTP Bank a várakozásokat meghaladó, 330,5 milliárd forintos korrigált nyereséget ért el a harmadik negyedévben, miközben az év első kilenc hónapjában a különadók és felügyeleti terhek összesen több mint 100 milliárd forinttal csökkentették az eredményt. A külföldi leányvállalatok továbbra is erős profitmotorok, a csoport nyereségének több mint kétharmadát adják.

Az OTP Bank a várakozásokat felülmúló nyereséggel zárta az idei harmadik negyedévet: a friss jelentés szerint 330,5 milliárd forintos konszolidált, korrigált adózás utáni eredményt ért el, ami 4 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét, és meghaladja az elemzők 326,1 milliárd forintos konszenzusát is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A negyedéves profit mindössze félmilliárd forinttal múlta felül a második negyedév eredményét. Az év első kilenc hónapjában az OTP konszolidált adózott nyeresége 849,1 milliárd forint volt, ami 3 százalékos növekedést jelent éves összevetésben. Ugyanakkor a speciális banki terhek és felügyeleti díjak 111 milliárd forinttal csökkentették az eredményt. A bank számításai szerint, ha ezeket időarányosan osztották volna el, a kilenchavi profit 36,7 milliárd forinttal magasabb lehetett volna.

Kapcsolódó cikkeink:

A különadók és az ezekhez kapcsolódó elszámolások összesen 93,2 milliárd forinttal terhelték meg az adózott eredményt. A társasági adó előtti bruttó adóteher 102,4 milliárd forintot tett ki, ebből 32,8 milliárd a 2010-ben bevezetett pénzügyi különadó, 67,5 milliárd a 2025-ös extraprofitadó, míg 2 milliárd forint a bankkártyás tranzakciók után fizetendő illeték volt.

A január–szeptemberi időszakban az OTP összes külföldi leányvállalata nyereséget termelt, a külföldi tevékenységek a csoport profitjának 71 százalékát adták, ami 2 százalékpontos növekedés egy év alatt. Ezzel szemben a magyarországi működés 29 százalékos aránya 2 százalékponttal csökkent.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
