Corporate skyscraper Raiffeisen Bank International headquarters, modern architectural landmark in global banking, global financial influence, Austria, Vienna - August 1, 2024
Hitel

Meglépte Magyarország slágerhitelével a hazai nagybank: indul a roham, rengetegen csaphatnak le az ajánlatra

Pénzcentrum
2025. november 6. 15:31

Egyre nagyobb összegben tudják igényelni hazánk legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitelét. November 4-től a Raiffeisen Bank emelte meg 15 millió forintra személyi kölcsönének maximális összegét - szúrta ki a Bankmonitor.

Hazánkban továbbra is igen népszerű a személyi hitel, az MNB statisztikái alapján az év első 9 hónapjában 836,3 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankokkal a magyarok. A havi átlagos hitelvolumen az idei évben eddig 92,92 milliárd forint. 2024-ben ez az érték csupán 68,25 milliárd forint volt.

Az egy szerződésre jutó átlagos összeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. 2024. év eleje óta több mint a harmadával emelkedett az egy ügyfél által igényelt átlagos kölcsönösszeg nagysága (2,42 millió forintról 3,26 millió forintra emelkedett az átlagos kölcsönösszeg).

Nem csoda, hogy erre a helyzetre a bankok is reagálnak, például azzal, hogy megemelik a náluk igényelhető maximális kölcsönösszeg nagyságát. November 4-én a Raiffeisen Bank élt ezzel az eszközzel: a náluk igényelhető maximális személyi hitel összegét 12 millió forintról 15 millió forintra emelték meg.

Így már az alábbi bankoknál lehet akár 15 millió forint személyi hitelt igényelni:

  • CIB Bank
  • Erste Bank
  • K&H Bank
  • OTP Bank
  • Raiffeisen Bank
  • UniCredit Bank (csak azon ügyfelek kaphatnak ekkora összeget, akik olyan cégnél dolgoznak, amellyel külön megállapodása van a banknak)

A Raiffeisen Bank kamatot is csökkentett a személyi hiteleinél. A legalább 450 ezer forintos nettó jövedelem, legalább 10 millió forintos kölcsönösszeg és aktív számlahasználat esetén 9,49 százalékos kamatot biztosít. (Teljesül az aktív számlahasználat, ha legalább a nettó minimálbérnek megfelelő jóváírás érkezik a banknál vezetett számlára és legalább 4 tranzakciót végrehajt havonta a kérdéses számlán, vagy a hitelkártya számláján az ügyfél.)

De mit jelent ez a kamatszint? 12 millió forint kölcsönösszeg, 7 éves futamidő, 1 millió forintos jövedelem és aktív számlahasználat vállalása esetén november 4-től az elérhető kamatszint 9,49%, a THM értéke pedig 10,27%. A havi törlesztőrészlet 196 066 forint, míg a teljes visszafizetendő összeg 16 589 591 forint.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

November 4. előtt a kérdéses hitelt 9,89 százalékos kamat mellett lehetett elérni, a THM értéke pedig 10,71%. A havi törlesztőrészlet 198 533 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 16 796 749 forint.

A kamatváltozás miatt tehát a kérdéses ügyfél havonta 2467, összességében pedig 207 158 forintot spórolhat. Emellett újfent ki kell hangsúlyozni, hogy a maximális kölcsönösszeg is megemelkedett.

Egy személyi kölcsön igénylése előtt is érdemes össszehasonlítani az egyes banki ajánlatokat, lehetősgeket. Ezt pár kattntással bárki megteheti a Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátorának használatával.
Címlapkép: Getty Images
