Meglépte Magyarország slágerhitelével a hazai nagybank: indul a roham, rengetegen csaphatnak le az ajánlatra

Egyre nagyobb összegben tudják igényelni hazánk legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitelét. November 4-től a Raiffeisen Bank emelte meg 15 millió forintra személyi kölcsönének maximális összegét - szúrta ki a Bankmonitor.

Hazánkban továbbra is igen népszerű a személyi hitel, az MNB statisztikái alapján az év első 9 hónapjában 836,3 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankokkal a magyarok. A havi átlagos hitelvolumen az idei évben eddig 92,92 milliárd forint. 2024-ben ez az érték csupán 68,25 milliárd forint volt.

Az egy szerződésre jutó átlagos összeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. 2024. év eleje óta több mint a harmadával emelkedett az egy ügyfél által igényelt átlagos kölcsönösszeg nagysága (2,42 millió forintról 3,26 millió forintra emelkedett az átlagos kölcsönösszeg).

Nem csoda, hogy erre a helyzetre a bankok is reagálnak, például azzal, hogy megemelik a náluk igényelhető maximális kölcsönösszeg nagyságát. November 4-én a Raiffeisen Bank élt ezzel az eszközzel: a náluk igényelhető maximális személyi hitel összegét 12 millió forintról 15 millió forintra emelték meg.

Így már az alábbi bankoknál lehet akár 15 millió forint személyi hitelt igényelni:

CIB Bank

Erste Bank

K&H Bank

OTP Bank

Raiffeisen Bank

UniCredit Bank (csak azon ügyfelek kaphatnak ekkora összeget, akik olyan cégnél dolgoznak, amellyel külön megállapodása van a banknak)

A Raiffeisen Bank kamatot is csökkentett a személyi hiteleinél. A legalább 450 ezer forintos nettó jövedelem, legalább 10 millió forintos kölcsönösszeg és aktív számlahasználat esetén 9,49 százalékos kamatot biztosít. (Teljesül az aktív számlahasználat, ha legalább a nettó minimálbérnek megfelelő jóváírás érkezik a banknál vezetett számlára és legalább 4 tranzakciót végrehajt havonta a kérdéses számlán, vagy a hitelkártya számláján az ügyfél.)

De mit jelent ez a kamatszint? 12 millió forint kölcsönösszeg, 7 éves futamidő, 1 millió forintos jövedelem és aktív számlahasználat vállalása esetén november 4-től az elérhető kamatszint 9,49%, a THM értéke pedig 10,27%. A havi törlesztőrészlet 196 066 forint, míg a teljes visszafizetendő összeg 16 589 591 forint.

November 4. előtt a kérdéses hitelt 9,89 százalékos kamat mellett lehetett elérni, a THM értéke pedig 10,71%. A havi törlesztőrészlet 198 533 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 16 796 749 forint.

A kamatváltozás miatt tehát a kérdéses ügyfél havonta 2467, összességében pedig 207 158 forintot spórolhat. Emellett újfent ki kell hangsúlyozni, hogy a maximális kölcsönösszeg is megemelkedett.

Egy személyi kölcsön igénylése előtt is érdemes össszehasonlítani az egyes banki ajánlatokat, lehetősgeket. Ezt pár kattntással bárki megteheti a Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátorának használatával.