Társasági adó 2025: befizetés, bevallás és mentesség - TAO mértéke, számítása

A magyar vállalkozásokat érintő adónemek egyike a társasági adó, röviden TAO, melynek jogszabálya éppen a közelmúltban változott. Járjunk utána, mi az a társasági adó és hogyan változik a társasági adó 2025 évében, milyen törvénymódosításokra kell figyelniük a társas vállalkozásoknak és mennyi a társasági adó mértéke 2025 évében! Mi a NAV társasági adó beszedési számla száma és hogyan kezelendő a behajthatatlan követelés társasági adó esetében?

Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk a társasági adó 2025 évi szabályaival kapcsolatban: tudd meg, hogyan változott a társasági adó törvény, milyen új társasági adó jogszabályra kell figyelni, mi a társasági adó számlaszám 2025-ben, azaz melyik a NAV társasági adó beszedési számla. Mennyi a társasági adó mértéke 2025 évében, mely vállalkozások a társasági adó alanyai, hogyan történik a társasági adó számítása és bevallása, kiknek jár társasági adómentesség?

Mi a társasági adó törvény lényege?

Magyarországon vállalkozóként számos lehetőségünk van, ha üzleti tevékenységbe szeretnénk fogni, azonban elöljáróban érdemes megkülönböztetni az egyéni vállalkozókat és a társas vállalkozókat. A társas vállalkozások közé tartoznak a korlátolt felelősségű társaságok (kft.), a betéti társaságok (bt.) és a részvénytársaságok (rt.). Ezek attól függően, hogy melyik adózási lehetőség a megfelelőbb számukra, opcionálisan választhatják a kisvállalati adót (KIVA) vagy a társasági adót (TAO).

A társasági adófizetés kötelezettségének szabályrendszerét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szabályozza. A TAO 2025 jogszabály rögzíti, kik a társasági adó alanyai, hány százalék a társasági adó mértéke, hogyan történik a társasági adó befizetése és kinek, milyen esetekben jár társasági adómentesség. A társasági adó jogszabály 2025 évében is tartogat újdonságokat, amelyekre mindenképpen érdemes odafigyelni belföldi vagy külföldi adóalanyként.

Mennyi a társasági adó mértéke 2025-ben?

A leendő vállalkozók részéről a leggyakoribb kérdések közé tartozik, hogy hány százalék a társasági adó Magyarországon, illetve hogyan történik a TAO 2025 évi számítása, mennyi a társasági adó alapja és milyen jövedelem után fizetendő társasági adó. Elsődleges kérdésünkre válaszolva elárulhatjuk, hogy

a társasági adó mértéke 2025-ben 9%, ami uniós szinten is alacsonynak mondható, így alapvetően vonzó lehetőséget biztosít a társas vállalkozóknak.

A társasági adó mértéke az elmúlt évek során folyamatosan változott: 2003-ig 18% volt, 2004-től 2009-ig pedig 16%-ban határozták meg. 2006-tól 5 millió Ft adóalapig feltételektől függően 10% volt a társasági adó, 2008-tól pedig, 50 millió Ft adóalapig csökkent 10%-ra. 2010 és 2016 között 19% volt a TAO mértéke - 500 millió Ft adóalapig 10% -, 2017-től pedig nagyobb változást iktattak be a társasági adó számítás folyamatába, így lett a TAO egységesen a pozitív adóalap 9%-a.

A társasági adó számítása

A társasági adó számítás az elmúlt időszakban nem változott: a TAO tárgya a társas vállalkozás vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenysége, az adó alapja az éves üzleti beszámolóban kimutatott adózási eredmény, amelyet ún. „korrekciós tételek” befolyásolnak.

Az adóalapot csökkentő korrekciós tételekről akkor beszélünk, ha a társaság olyan tevékenységet végez, amelyet az állam támogat (ilyenek pl. a kutatási tevékenységek, az ingatlanfejlesztés vagy a KKV beruházások).

Az adóalapot növelő korrekciós tételek közé tartoznak az olyan szankcionálható magatartások, melyek megkérdőjelezik, hogy a társaság valóban az észszerű gazdálkodás elvei szerint járt-e el.

A társasági adó számítás lényege dióhéjban a következő:

adóévi bevételek – adóévi költségek és ráfordítások = adózás előtti eredmény; adózás előtti eredmény – csökkentő korrekciós tételek + növelő korrekciós tételek = a társasági adó alapja; adóalap x 9% társasági adókulcs = számított társasági adó; számított társasági adó – társasági adókedvezmény = a befizetendő társasági adó összege.

A csoportos adóalanyok fizetendő adóját a csoporttagok között az egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában kell felosztani.

TAO 2025: mik a társasági adó 2025 évi változásai?

A társasági adó törvény az elmúlt évek során számos ponton módosult: a társasági adó 2023 évi változásai többek között érintették a tag/csoport megszűnését, a vagyonkezelő alapítványok működését, bizonyos adókedvezményeket és a transzferár-adatszolgáltatást is. A társasági adó 2024-ben szintén több esetben megújult: bővült a nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek köre, új K+F adókedvezmény került bevezetésre a globális minimumadó szabályzás révén és az adóalanyoknak lehetősége nyílt a korábban be nem jelentett részesedések egyszeri, utólagos bejelentésére is.

TAO adóalap korrekció 2025

Mivel minden országban más-más jogszabályok vonatkozhatnak a társasági adózásra, az ilyen esetekből adódó eltérések miatt előfordulhat, hogy ugyanazon tényállás alapján egy külföldi és egy magyar személy is csökkentheti az adóját. A kettős adóalap-csökkentés lehetőségét és az adó elkerülését különféle jogszabályok korlátozzák:

az új, 2024.11.29-én hatályba lépett szabályzás lehetővé teszi, hogy a kettős költség- és ráfordításlevonásokat az adott adóévben vagy az azt követő évek során az adóalapot csökkentő korrekciós tételként számolják el, amennyiben ez valóban a duplán elszámolt bevétellel szemben történik.

Bővült a vállalkozás érdekében felmerülő költségek és ráfordítások köre

2025. január 1-től visszafizetési kötelezettség nélkül, ráfordításként elszámolhatóvá válnak azok a különféle ingyenes juttatások, amelyeket olyan látványcsapatsportban működő hivatásos sportszervezetek számára teljesítenek, amelyek sporttevékenységükből szerzik árbevételüknek legalább a 75%-át. Feltétel, hogy az ilyen juttatások összege nem haladhatja meg a juttató fél adóévi árbevételének az 1%-át, továbbá a juttatónak rendelkeznie kell ehhez egy, a sportszervezet által kiállított igazolással is. Szintén feltétel, hogy a juttatás nem történhet a korábban már ismert TAO alap és kedvezmény keretei között.

Veszélyes hulladéktárolás céljára használt ingatlanok értékcsökkenése

További újdonság a társasági adó jogszabály kapcsán, hogy a veszélyes hulladék tárolására használt földterület és telek után elszámolt értékcsökkenés most már a TAO-ban is érvényesíthető.

A társasági adó belföldi adóalanyai

Belföldi illetőségű személyeknél azon a napon jön létre TAO fizetési kötelezettség, amikor létrejön a vállalat, vagy amikor közokiratba foglalják a társasági adószerződést. Belföldi társasági adóalanyoknak minősülnek:

az egyéni cégek;

a gazdasági társaságok;

az ügyvédi irodák;

a végrehajtó irodák;

a közjegyzői irodák;

a szabadalmi ügyvivői irodák;

az állami vállalatok;

az állami gazdálkodó szervek;

a szövetkezetek;

az alapítványok és a közalapítványok;

a köztestületek;

az egyesületek;

a lakásszövetkezetek;

az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak;

a bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján kezelt vagyon;

az erdőbirtokossági társulatok;

a vízitársulatok;

az európai területi társulások;

a trösztök;

egyes jogi személyek vállalatai, leányvállalatai;

a felsőoktatási intézmények és az általuk működtetett intézmények;

az egyházi jogi személyek;

azok a külföldi személyek, akik hazai üzletvezetési székhellyel rendelkeznek;

az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program);

az ERIC (Európai Kutatási Infrastruktúráért Felelős Konzorcium).

Belföldi adóalanyoknál a társasági adófizetési kötelezettség akkor szűnik meg, amikor a belföldi vállalkozás is megszűnik, vagy amikor a vállalkozás kikerül a társasági adó törvény hatálya alól. Értelemszerűen abban az esetben, ha a társas vállalkozás más adózási formát választ (KIVA), nem kell tovább TAO-t fizetni a másik adónemmel párhuzamosan.

A társasági adó külföldi adóalanyai

Külföldi illetőségű személy esetében akkor keletkezik társasági adófizetési kötelezettség, amikor megtörténik a fiók cégbírósági bejegyzése. Nyilvántartásba be nem jegyzett telephely esetén az első jognyilatkozat megtételének dátumától áll fenn adókötelezettség. Ebbe a kategóriába tartoznak az ingatlannal rendelkező magyar társaságok olyan külföldi tagjai is, akik részesedésük kivonása, elidegenítése során jövedelemhez jutnak, illetve az olyan külföldi vállalkozások is, amelyeknek a telephelye Magyarországon található. Külföldi illetőségű társasági adóalany esetében az adókötelezettség akkor szűnik meg, amikor megtörténik a fióktelep törlése a cégnyilvántartásból, egyéb esetben a felszámolási eljárás kezdetétől vagy a vállalkozás megszűnését eredményező jognyilatkozat megtételének napjától.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kik mentesülnek a társasági adó alól?

2025-ben változatlanul nem vonatkozik társasági adófizetési kötelezettség az alábbi jogi személyekre:

magyar politikai pártok;

Magyar Nemzeti Bank;

Magyar Távirati Iroda;

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;

Közlekedési, hírközlési és vízügyi tartalékgazdálkodási Kht-k;

Közszolgálati műsorszolgáltatás;

Foglalkoztatottak foglalkoztatása céljából létrehozott Kht-k;

Tartalékgazdálkodási Kht.

TAO 2025 kedvezmények: kinek, mennyi TAO kedvezmény jár?

A társasági adó alapját csökkentő korrekciós tételeken felül érvényesíthetők társasági adókedvezmények is, amelyek a már kiszámított adóból kerülnek levonásra. A TAO kedvezmények közé soroljuk a fentiekben már említett K+F kedvezmény mellett a beruházási kedvezményt, a térségi- és egyéb kedvezményeket, illetve a kis- és középvállalkozók kedvezményét is.

Friss változás: 2024.11.29-én lépett hatályba a nemrégiben bevezetett K+F adókedvezmények pontosítása: a K+F társasági adókedvezményt első alkalommal most már csak a 2024. január 1-jén, illetve az azt követően megkezdett projektek költségeire lehet elszámolni.

Szintén újdonság, hogy a látványcsapatsportok országos sportági szakszövetsége részére nyújtható támogatások keretei között új jogcím került bevezetésre, melynek értelmében a sportcélú ingatlanok üzemeltetési költségeire is adható támogatás. Fontos, hogy ilyen esetben a társasági adó támogatási igazolásban meg kell erősíteni, hogy a jogosult szervezet vonatkozásában vagyonmegóvási intézkedés alkalmazása nem vált szükségessé.

Behajthatatlan követelés társasági adó esetében

A társasági adó alapját csökkentő/növelő korrekciós tételekkel kapcsolatban gyakran kerül elő az ún. behajthatatlan követelések kérdése. A követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés, a követelés átruházásakor, beszámításakor vagy kiegyenlítésekor elszámolt bevétel, illetve a követelés bekerülési értékéből a behajthatatlanná vált rész (de legfeljebb a nyilvántartott értékvesztés) a társasági adó alapját csökkentő tételeknek minősülnek.

A TAO törvény és a számviteli törvény a következő eseteket ismeri el behajthatatlannak – amennyiben a vállalkozás képes bizonyítani a behajthatatlanság tényét és mértékét:

a hitelező által egyezségi megállapodás keretében elengedett követelés csődeljárás, felszámolási eljárás és önkormányzatok adósságrendezési eljárásai esetében;

ha az adós ellen vezetett végrehajtási eljárás vagy a felszámolási eljárás során nincs fedezet a fennálló követelésre, illetve, ha a felszámolási vagy az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem fedezi a fennálló követelést;

ha a követelés behajtása veszteséget eredményezne (a követelést nem lehet eredményesen érvényesíteni, a költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével);

illetve, ha az adós felkutatása igazoltan eredménytelen.

A társasági adó törvény szerint behajthatatlan követelésnek minősül: „az a követelés, amely megfelel a számvitelről szóló törvény szerinti behajthatatlan követelés fogalmának, valamint azon követelés bekerülési értékének 20%-a, amelyet a fizetési határidőt követő 365 napon belül nem egyenlítettek ki, kivéve, ha a követelés elévült vagy bíróság előtt nem érvényesíthető”.

A társasági adó befizetése 2025-ben: mi a NAV társasági adó beszedési számla száma?

A társasági adó 2025 évi megfizetése (a TAO megállapítása és bevallása forintban történik, de amerikai dollárban és euróban is be lehet fizetni) az előlegfizetés rendszerében történik. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét

a naptári év szerint működő adózó az adóévet követő év május 31-éig, a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell, hogy megfizesse (vagy ettől az időponttól igényelheti vissza).

A társasági adó éves összegét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére kell elutalni a fentiekben megadott határidő szerint a következő NAV társasági adó beszedési számlára:

Költségvetési számla megnevezése: NAV Társasági adó bevételi számla (adónemkód: 101)

Költségvetési számla száma: 10032000-01076019

IBAN számlaszám: HU57100320000107601900000000

TAO bevallás 2025: a társasági adó bevallása

A társasági adó 2025 évi bevallását minden társas vállalkozás egyszerűen megteheti az éves adóbevallással egyidejűleg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programján keresztül (’29-es számú bevallási nyomtatvány).

A társasági adó bevallási határideje mindig az adóévet jövető év ötödik hónapjának az utolsó napja (jelen esetben 2025.05.31.).

A naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig fizeti meg a TAO-t, vagy ettől az időponttól igényelheti vissza.

Társasági adóelőleg bevallás 2025

Az adózónak a TAO fő szabálya szerint az éves adóbevallással egyidejűleg adóelőleget kell bevallania az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra (ezt a ’29 jelű bevallási nyomtatvány előlegbevallási lapján teheti meg). A társasági adóelőleg havi rendszerességgel (minden hónap 20. napjáig) vagy negyedévente, azaz háromhavonta (a negyedévet követő hó 20. napjáig) teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a társasági adótörvénnyel kapcsolatos információink tájékoztató jellegűek! A TAO jogszabály leírása nem terjed ki az adófizetési kötelezettségek és kedvezmények speciális, egyedi eseteire. Bővebb tájékoztatásért lapozzuk fel a társasági adó 2025 évi tudnivalóiról szóló NAV füzetet vagy forduljunk kérdéseinkkel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszolgálatához!