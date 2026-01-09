2026. január 9. péntek Marcell
Az ázsiai nők otthon ülnek az íróasztaluknál, és részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskednek. Otthon a nappaliban. Az emberek otthonról kezelik pénzügyeik különböző aspektusait. A TradingView pénzügyi piaci chartot ábrázolja.
Gazdaság

Nem az OTP volt a nap nyertese, mutatjuk, mi mozgatta a BUX-ot

Pénzcentrum/MTI
2026. január 9. 18:16

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 600,54 pontos, 0,52 százalékos emelkedéssel, 116 510,12 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, hogy alacsony forgalom mellett, pozitív hangulatban telt a kereskedés a BÉT-en. Hozzátette, hogy a vezető részvények közül a legjobban Mol teljesített, amelynek az emelkedését a szerb olajvállalat megvásárlásával összefüggő hírek hajtották. Úgy vélte az OTP 0,57 százalékos csökkenése azt jelzi, hogy a bankapírban profitrealizálás történt.

A Mol 88 forinttal, 2,83 százalékkal 3200 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 0,57 százalékkal 36 590 forintra csökkent, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,2 százalékkal 1862 forintra nőtt, forgalma 516,8 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama változatlanul 10 280 forinton állt, a részvények forgalma 948,6 millió forintot ért el.

A BUMIX 10 299,14 ponton zárt pénteken, ez 133,79 pontos, 1,32 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

