Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
Nem az OTP volt a nap nyertese, mutatjuk, mi mozgatta a BUX-ot
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 600,54 pontos, 0,52 százalékos emelkedéssel, 116 510,12 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, hogy alacsony forgalom mellett, pozitív hangulatban telt a kereskedés a BÉT-en. Hozzátette, hogy a vezető részvények közül a legjobban Mol teljesített, amelynek az emelkedését a szerb olajvállalat megvásárlásával összefüggő hírek hajtották. Úgy vélte az OTP 0,57 százalékos csökkenése azt jelzi, hogy a bankapírban profitrealizálás történt.
A Mol 88 forinttal, 2,83 százalékkal 3200 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 0,57 százalékkal 36 590 forintra csökkent, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,2 százalékkal 1862 forintra nőtt, forgalma 516,8 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama változatlanul 10 280 forinton állt, a részvények forgalma 948,6 millió forintot ért el.
A BUMIX 10 299,14 ponton zárt pénteken, ez 133,79 pontos, 1,32 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Már látszanak 2026 sztárbefektetései: a számok nem hazudnak, a csúcson még mindig a magyarok kedvenc áll
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.
Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajkereskedelmi földrengésnek tűnhet, ám a piac jóval lassabban reagál.
Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.
Még egy pénzügyi szolgáltató függesztette fel működését itthon, Észak-Koreával került egy listára Magyarország
A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt.
Újabb népszerű pénzügyi szolgáltató vonul ki a magyar piacról, azonnali hatállyal leállítják a kereskedést, mutatjuk, mit kell tenned
A Strike értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban.
Schadl György már több pénzt keresett felfüggesztve, mint amennyire büntetnék: eddig 249 milliót zsebelt be az egykori végrehajtó-elnök
Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.
Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért.