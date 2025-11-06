Brutális roham a hazai nagybanknál: ilyet még nemigen láttak, milliókra ácsingóznak az ügyfelek

Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank, jelentős területi szórás mellett.

Miután augusztusban sokan felfüggesztették a lakásvásárlással kapcsolatos terveiket, hogy a szeptember 1-jén induló Otthon Start Hitel segítségével vásároljanak ingatlant, szeptembertől jelentősen emelkedett a lakáshitelek iránt érdeklődők száma a CIB Banknál.

A tapasztalatok alapján az igénylők átlagosan 37,5 millió forint értékben nyújtanak be kölcsönkérelmet, a legkisebb igényelt összeg 2 millió, a legnagyobb 50 millió forint volt. Bár sokaknak elég a tervei megvalósításához mindössze néhány millió forint, jelentős azok száma is, akik az Otthon Start keretében maximálisan felvehető 50 millió forintot igénylik.

A pénzintézet tapasztalatai szerint jelentős számban vannak olyan érdeklődők, akik a jövedelemarányos törlesztési mutató-szabályozás szerinti maximum finanszírozására törekednek, ahol az elérhető. Az Otthon Start iránt érdeklődők között nagy számban vannak, akik valamilyen egyéb kedvezményes konstrukcióval, más hiteltípussal és állami támogatással együtt kívánják felhasználni a támogatott lakáshitelt.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA