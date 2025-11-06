Brutális roham a hazai nagybanknál: ilyet még nemigen láttak, milliókra ácsingóznak az ügyfelek

Egyre nagyobb összegben tudják igényelni hazánk legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitelét.
Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank, jelentős területi szórás mellett.
Miután augusztusban sokan felfüggesztették a lakásvásárlással kapcsolatos terveiket, hogy a szeptember 1-jén induló Otthon Start Hitel segítségével vásároljanak ingatlant, szeptembertől jelentősen emelkedett a lakáshitelek iránt érdeklődők száma a CIB Banknál.
A tapasztalatok alapján az igénylők átlagosan 37,5 millió forint értékben nyújtanak be kölcsönkérelmet, a legkisebb igényelt összeg 2 millió, a legnagyobb 50 millió forint volt. Bár sokaknak elég a tervei megvalósításához mindössze néhány millió forint, jelentős azok száma is, akik az Otthon Start keretében maximálisan felvehető 50 millió forintot igénylik.
A pénzintézet tapasztalatai szerint jelentős számban vannak olyan érdeklődők, akik a jövedelemarányos törlesztési mutató-szabályozás szerinti maximum finanszírozására törekednek, ahol az elérhető. Az Otthon Start iránt érdeklődők között nagy számban vannak, akik valamilyen egyéb kedvezményes konstrukcióval, más hiteltípussal és állami támogatással együtt kívánják felhasználni a támogatott lakáshitelt.
