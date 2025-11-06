2025. november 6. csütörtök Lénárd
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.A CIB Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Hitel

Brutális roham a hazai nagybanknál: ilyet még nemigen láttak, milliókra ácsingóznak az ügyfelek

Pénzcentrum
2025. november 6. 15:40

Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank, jelentős területi szórás mellett.

Miután augusztusban sokan felfüggesztették a lakásvásárlással kapcsolatos terveiket, hogy a szeptember 1-jén induló Otthon Start Hitel segítségével vásároljanak ingatlant, szeptembertől jelentősen emelkedett a lakáshitelek iránt érdeklődők száma a CIB Banknál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tapasztalatok alapján az igénylők átlagosan 37,5 millió forint értékben nyújtanak be kölcsönkérelmet, a legkisebb igényelt összeg 2 millió, a legnagyobb 50 millió forint volt. Bár sokaknak elég a tervei megvalósításához mindössze néhány millió forint, jelentős azok száma is, akik az Otthon Start keretében maximálisan felvehető 50 millió forintot igénylik.

A pénzintézet tapasztalatai szerint jelentős számban vannak olyan érdeklődők, akik a jövedelemarányos törlesztési mutató-szabályozás szerinti maximum finanszírozására törekednek, ahol az elérhető. Az Otthon Start iránt érdeklődők között nagy számban vannak, akik valamilyen egyéb kedvezményes konstrukcióval, más hiteltípussal és állami támogatással együtt kívánják felhasználni a támogatott lakáshitelt.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
