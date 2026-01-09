2025-ben tovább nőtt a pótdíjazási esetek száma a budapesti közösségi közlekedésben.
Fennakadások a Revolutnál: rengeteg magyar nem tudott fizetni a kártyájával
Január 9-én kora délután több felhasználó is problémákat jelzett a Revolut működésében. A visszajelzések szerint az alkalmazás akadozik, és a kártyás fizetés sem minden esetben működik. A hibákról a Revolut közösségi csoportjaiban is egyre több bejegyzés jelent meg, és a fennakadások több felhasználónál egy időben jelentkeztek.
A Revb.hu szerint a tapasztalatok alapján több funkció is érintett. Többen arról számoltak be, hogy a kártyás fizetést elutasította a rendszer, nem működött a pénz áthelyezése, a zsebekből nem lehetett kivenni összeget, az alkalmazás hibaüzenetet írt ki, valamint a pénzváltás is elérhetetlenné vált.
A Revolut rendszerfigyelő oldala szerint 14 óra után elsősorban a Revolut Business üzleti alkalmazásban és a webes felületen észleltek hibát, miközben más szolgáltatások ekkor még működőképesnek látszottak. A fennakadás várhatóan átmeneti. A javításig érdemes alternatív bankkártyát használni a fizetésekhez.
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.
Tényleg olajárzuhanás jön Trump venezuelai támadása után? Vallottak a szakértők, csattanós válasz érkezett
A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajkereskedelmi földrengésnek tűnhet, ám a piac jóval lassabban reagál.
Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.
Még egy pénzügyi szolgáltató függesztette fel működését itthon, Észak-Koreával került egy listára Magyarország
A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Újabb népszerű pénzügyi szolgáltató vonul ki a magyar piacról, azonnali hatállyal leállítják a kereskedést, mutatjuk, mit kell tenned
A Strike értesítést küldött magyar ügyfeleinek, miszerint felfüggeszti kereskedelmi szolgáltatásait az országban.
Schadl György már több pénzt keresett felfüggesztve, mint amennyire büntetnék: eddig 249 milliót zsebelt be az egykori végrehajtó-elnök
Schadl György felfüggesztett végrehajtóként már több pénzt keresett, mint amekkora büntetést az ügyészség indítványa szerint elítélése esetén fizetnie kellene.
Az Energiaügyi Minisztérium szerint jelenleg nincs érdemi árvízi vagy belvízi kockázat Magyarországon.
A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az euró hét órakor 384,74 forinton állt, alacsonyabban a szerda esti 384,98 forintnál.
Magához tér a magyar gazdaság 2026-ban? Újra láthatáron a 400-as euró, lendületet kaphat az infláció
A Pénzcentrum gazdasági elemzőket kérdezett arról, mi várhat hazánkra 2026-ban.
Az amerikai vállalat 184 millió eurót, vagyis mintegy 71 milliárd forintot fizet a 80 százalékos részesedésért.
Az elmúlt napokban oldalazó mozgást mutatott a forint, a hét eleji enyhe erősödést azonban tegnap gyengülés követte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 134,16 pontos, 0,12 százalékos emelkedéssel, 116 560,10 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.