2026. január 9. péntek Marcell
-5 °C Budapest
Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Gazdaság

Fennakadások a Revolutnál: rengeteg magyar nem tudott fizetni a kártyájával

Pénzcentrum
2026. január 9. 14:54

Január 9-én kora délután több felhasználó is problémákat jelzett a Revolut működésében. A visszajelzések szerint az alkalmazás akadozik, és a kártyás fizetés sem minden esetben működik. A hibákról a Revolut közösségi csoportjaiban is egyre több bejegyzés jelent meg, és a fennakadások több felhasználónál egy időben jelentkeztek.

A Revb.hu szerint a tapasztalatok alapján több funkció is érintett. Többen arról számoltak be, hogy a kártyás fizetést elutasította a rendszer, nem működött a pénz áthelyezése, a zsebekből nem lehetett kivenni összeget, az alkalmazás hibaüzenetet írt ki, valamint a pénzváltás is elérhetetlenné vált.

A Revolut rendszerfigyelő oldala szerint 14 óra után elsősorban a Revolut Business üzleti alkalmazásban és a webes felületen észleltek hibát, miközben más szolgáltatások ekkor még működőképesnek látszottak. A fennakadás várhatóan átmeneti. A javításig érdemes alternatív bankkártyát használni a fizetésekhez.

 
Címlapkép: Getty Images
