egy férfi, szürke pulóvert viselve, magyar forint bankjegyeket számol egy fapadlós szobában állva
Gazdaság

Feltámadt a forint: komoly nyereséggel zárta a hetet!

Pénzcentrum
2025. november 7. 20:31

A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.

Este hat órakor az eurót 384,65 forinton, a dollárt 332,21 forinton, a svájci frankot pedig 413,21 forinton jegyezték. Reggel még 386,35, 334,99 és 414,74 forint volt az árfolyamuk, vagyis a magyar fizetőeszköz mindhárommal szemben erősödött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint a hét eleje óta az euróval szemben 0,9 százalékkal, a dollárral és a frankkal szemben 1,2 százalékkal értékelődött fel.

Az év eleje óta is jól teljesít: januárhoz képest 6,5 százalékkal erősebb az euróval, 16,4 százalékkal a dollárral, és 5,7 százalékkal a svájci frankkal szemben.

A pénteki erősödés így tovább növelte a forint idei nyereségét, miközben a nemzetközi piacon vegyes hangulat uralkodott.
Címlapkép: Getty Images
