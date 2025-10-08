Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Brutális csúcson az arany ára: óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve a növekvő gazdasági és geopolitikai bizonytalanság, valamint a várható amerikai kamatcsökkentések hatására.
A spot arany ára 0,9%-kal emelkedett, elérve a 4017,16 dollárt unciánként, míg a decemberi szállítású amerikai arany határidős ügyletek 0,9%-kal 4040 dollárra nőttek. Az arany, amely hagyományosan értékőrzőnek számít bizonytalan időkben, 2025 egyik legjobban teljesítő eszköze: az év elejétől számítva 53%-kal erősödött, miután 2024-ben már 27%-os növekedést mutatott - írja a Reuters.
Jelenleg olyan nagy a bizalom ebben a kereskedésben, hogy a piac a következő nagy kerek számot, az 5000 dollárt célozza meg, miközben a Fed várhatóan folytatja a kamatok csökkentését
- nyilatkozta Tai Wong független fémkereskedő. Hozzátette: "Lesznek ugyan akadályok, mint például egy tartós tűzszünet a Közel-Keleten vagy Ukrajnában, de a kereskedelem alapvető mozgatórugói - a hatalmas és növekvő adósság, a tartalékok diverzifikálása és a gyengülő dollár - középtávon valószínűleg nem változnak."
Az amerikai kormányzati leállás már a hetedik napjába lépett, ami késlelteti a kulcsfontosságú gazdasági mutatók közzétételét. A befektetők így kénytelenek másodlagos, nem kormányzati adatokra támaszkodni a Fed kamatcsökkentéseinek időzítésének és mértékének megítéléséhez. A piacok jelenleg 25 bázispontos csökkentést áraznak be a Fed e havi ülésére, és további 25 bázispontos vágást várnak decemberben.
Az elemzők szerint a "kimaradástól való félelem" (FOMO) is erősíti a versenyt. Emellett a franciaországi és japán politikai zavarok szintén növelték a biztonságos menedéknek számító nemesfém iránti keresletet. "A legutóbbi emelkedést Sanae Takaichi hétvégi megválasztása és a mélyebb japán költségvetési hiány kilátása váltotta ki" - magyarázta Kyle Rodda, a Capital.com elemzője.
A szakértők 2026-ra erős beáramlást várnak a fizikai arannyal fedezett tőzsdén kereskedett alapokba, folytatódó jegybanki vásárlásokat és az alacsonyabb amerikai kamatlábak kilátását, ami támogatja az aranyárakat. Ennek hatására a Goldman Sachs és az UBS is megemelte árelőrejelzéseit.
Az egyéb nemesfémek piacán a spot ezüst 1,3%-kal 48,44 dollárra emelkedett unciánként, a platina 2,4%-kal 1657,33 dollárra nőtt, a palládium pedig 2,3%-kal 1368,68 dollárra erősödött.
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
