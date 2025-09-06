Történelmi csúcson ez a népszerű befektetés: nagyon jól járhat, aki korábban ide tette a pénzét

Az arany ára pénteken megközelítette a rekordnak számító 3600 dolláros unciánkénti szintet, miután a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok tovább erősítették a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat - közölte a Reuters.

A spot arany ára 1,4%-kal 3596,55 dollárra emelkedett unciánként péntek délután, miután korábban elérte a 3599,89 dolláros történelmi csúcsot. A nemesfém a legerősebb heti növekedését produkálja közel négy hónap óta. Az amerikai arany határidős jegyzések decemberi szállításra 1,3%-kal 3653,30 dollárra erősödtek.

Az arany árfolyama idén eddig 37%-kal emelkedett, miután 2024 első felében már 27%-os növekedést mutatott. A rally-t a dollár gyengülése, a központi bankok vásárlásai, a lazuló monetáris politika és a geopolitikai, valamint gazdasági bizonytalanságok táplálják.

A pénteki adatok szerint az amerikai munkahelyteremtés jelentősen lelassult augusztusban, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3%-ra emelkedett, ami a munkaerőpiaci feltételek romlását jelzi. A kereskedők most 90%-os valószínűséggel számítanak 25 bázispontos, és 10%-os eséllyel 50 bázispontos kamatcsökkentésre szeptemberben.

"Az arany új csúcsokat ér el; a bikák a foglalkoztatás egyértelműen gyengülő trendjét figyelik, ami több kamatcsökkentést vetít előre", nyilatkozta Tai Wong független fémkereskedő. Hozzátette: "A kilátások kétségtelenül pozitívak az arany számára, mivel a munkaerőpiaci aggodalmak felülírják az inflációs félelmeket rövid, valószínűleg középtávon is."

Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az arany árfolyamának alakulásában - ez a kérdés különösen előtérbe került, miután Donald Trump amerikai elnök megpróbálta elbocsátani Lisa Cook Fed-kormányzót, és ismételten nyomást gyakorolt a jegybankra a kamatok csökkentése érdekében.

Az arany, amely nem fizet kamatot, általában akkor teljesít jól, amikor az alapkamatok alacsonyak és a bizonytalanság magas, így biztonságos menedékeszközként szolgál a befektetők számára.

A fizikai arany iránti kereslet Kínában és Indiában - a két legnagyobb fogyasztó országban - a rekordmagas árak miatt csökkent ezen a héten. A kínai jegybank vasárnap közzéteendő augusztusi aranytartalék-adatai további információt nyújthatnak arról, hogyan befolyásolják a magas árak a központi bankok keresletét.

Az egyéb nemesfémek közül az ezüst ára 0,8%-kal 40,98 dollárra emelkedett unciánként, és a harmadik egymást követő heti nyereségére készül. A platina 0,5%-kal 1373,92 dollárra erősödött, míg a palládium 1,5%-kal 1110,32 dollárra gyengült.