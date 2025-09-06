A Pénzcentrum 2025. szeptember 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Történelmi csúcson ez a népszerű befektetés: nagyon jól járhat, aki korábban ide tette a pénzét
Az arany ára pénteken megközelítette a rekordnak számító 3600 dolláros unciánkénti szintet, miután a gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok tovább erősítették a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos várakozásokat - közölte a Reuters.
A spot arany ára 1,4%-kal 3596,55 dollárra emelkedett unciánként péntek délután, miután korábban elérte a 3599,89 dolláros történelmi csúcsot. A nemesfém a legerősebb heti növekedését produkálja közel négy hónap óta. Az amerikai arany határidős jegyzések decemberi szállításra 1,3%-kal 3653,30 dollárra erősödtek.
Az arany árfolyama idén eddig 37%-kal emelkedett, miután 2024 első felében már 27%-os növekedést mutatott. A rally-t a dollár gyengülése, a központi bankok vásárlásai, a lazuló monetáris politika és a geopolitikai, valamint gazdasági bizonytalanságok táplálják.
A pénteki adatok szerint az amerikai munkahelyteremtés jelentősen lelassult augusztusban, miközben a munkanélküliségi ráta 4,3%-ra emelkedett, ami a munkaerőpiaci feltételek romlását jelzi. A kereskedők most 90%-os valószínűséggel számítanak 25 bázispontos, és 10%-os eséllyel 50 bázispontos kamatcsökkentésre szeptemberben.
"Az arany új csúcsokat ér el; a bikák a foglalkoztatás egyértelműen gyengülő trendjét figyelik, ami több kamatcsökkentést vetít előre", nyilatkozta Tai Wong független fémkereskedő. Hozzátette: "A kilátások kétségtelenül pozitívak az arany számára, mivel a munkaerőpiaci aggodalmak felülírják az inflációs félelmeket rövid, valószínűleg középtávon is."
Az elemzők szerint a Fed függetlensége is kulcsfontosságú tényező az arany árfolyamának alakulásában - ez a kérdés különösen előtérbe került, miután Donald Trump amerikai elnök megpróbálta elbocsátani Lisa Cook Fed-kormányzót, és ismételten nyomást gyakorolt a jegybankra a kamatok csökkentése érdekében.
Az arany, amely nem fizet kamatot, általában akkor teljesít jól, amikor az alapkamatok alacsonyak és a bizonytalanság magas, így biztonságos menedékeszközként szolgál a befektetők számára.
A fizikai arany iránti kereslet Kínában és Indiában - a két legnagyobb fogyasztó országban - a rekordmagas árak miatt csökkent ezen a héten. A kínai jegybank vasárnap közzéteendő augusztusi aranytartalék-adatai további információt nyújthatnak arról, hogyan befolyásolják a magas árak a központi bankok keresletét.
Az egyéb nemesfémek közül az ezüst ára 0,8%-kal 40,98 dollárra emelkedett unciánként, és a harmadik egymást követő heti nyereségére készül. A platina 0,5%-kal 1373,92 dollárra erősödött, míg a palládium 1,5%-kal 1110,32 dollárra gyengült.
A Magyar Államkincstár Hattyú utcai fiókjában mostantól elérhető a készpénzes állampapír-adásvétel és pénztári szolgáltatás.
A szolgáltató szűkszavúan nyilatkozott az SZTFH-val folytatott egyeztetésekről is.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet.
A részvénypiac forgalma 14,5 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből.
Az Nvidia 56%-os bevételnövekedést ért el a második negyedévben, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette próbál navigálni.
A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód.
A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről...
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A heti forgalom az előző heti 55,54 milliárd forintról 48,21 forintra csökkent, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.
Mivel augusztusban két utalás volt, szeptemberben nem várható újabb utalás
Különleges temetés fajták Magyarországon: hogy működik a zöld temetés erdőben, a hajós temetés és a légi temetés, milyen organikus temetés lehetőségek vannak? Mennyibe kerülnek?
