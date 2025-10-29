2025. október 29. szerda Nárcisz
Felnőtt nő megbeszélést folytat a munkáról a raktárban dolgozó munkások csapatával. Nagy látószögű raktárvezető, aki a raktárban tartott megbeszélésen a csapattal a szállítási ütemtervet készíti.
Gazdaság

Importrobbanás és exportlassulás: így alakult a külkereskedelem szeptemberben

Pénzcentrum
2025. október 29. 08:30

Az aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,4%-kal maradt el a 2025. augusztusitól, az importé pedig 3,8%-kal meghaladta azt, közölte a KSH.

2025. szeptemberénen a kivitel értéke 13,1 milliárd euró (5142 milliárd forint), a behozatalé 12,5 milliárd euró (4911 milliárd forint) volt. Ez egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 4,9%-kal, az importé 7,8%-kal nőtt. Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,4%-kal csökkent, a behozatalé 4,8%-kal emelkedett.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,5%-kal emelkedett, a behozatalban 1,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,0%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,8%-kal, a dollárral szemben 6,1%-kal erősödött.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 1,0%-kal csökkent, importvolumene 17%-kal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 0,6 százalékponttal fogta vissza a teljes export, a behozatalban 7,6 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 4,6%-kal csökkent, importvolumene 1,9%-kal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,3 százalékponttal lassította a teljes kivitel, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 89%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál, az importjuké viszont gyakorlatilag stagnált. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 2,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumennövekedéséhez, importoldalon nem befolyásolta azt érdemben.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 1,6%-kal nőtt, a behozatalé alapvetően nem változott. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,1 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumennövekedését, importban azonban nem járult hozzá érdemben a volumenváltozáshoz.

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene minimálisan, 0,1%-kal, az onnan érkező behozatalé 4,5%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 275 millió euróval romlott a 2024. szeptemberi egyenleghez képest, 908 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 2,5%-kal, a behozatalé 16%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 22 millió euróval romlott, 319 millió eurós passzívumot mutatott.

2025. január–szeptemberben a kivitel értéke 110,4 milliárd euró (44 336 milliárd forint), a behozatalé 102,6 milliárd euró (41 207 milliárd forint) volt, az egy évvel korábbi időszakhoz képest a kivitel volumene gyakorlatilag stagnált, a behozatalé 2,1%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 701 millió euróval javult, a többlet 7,8 milliárd euró volt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,2%-kal, a behozatalban 1,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A cserearány 2,7%-kal javult. A forint az euróhoz képest 2,6%-kal gyengült, a dollárhoz viszonyítva az árfolyam nem változott az előző év azonos időszakihoz képest.
Címlapkép: Getty Images
