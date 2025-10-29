Az euró - röviddel hét óra előtt - 388,24 forinton állt, magasabban a kedd esti 388,08 forintnál.
Importrobbanás és exportlassulás: így alakult a külkereskedelem szeptemberben
Az aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatalé 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 2,4%-kal maradt el a 2025. augusztusitól, az importé pedig 3,8%-kal meghaladta azt, közölte a KSH.
2025. szeptemberénen a kivitel értéke 13,1 milliárd euró (5142 milliárd forint), a behozatalé 12,5 milliárd euró (4911 milliárd forint) volt. Ez egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 4,9%-kal, az importé 7,8%-kal nőtt. Naptárhatással kiigazítva, a kivitel volumene 3,4%-kal csökkent, a behozatalé 4,8%-kal emelkedett.
A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,5%-kal emelkedett, a behozatalban 1,4%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 5,0%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 0,8%-kal, a dollárral szemben 6,1%-kal erősödött.
A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 1,0%-kal csökkent, importvolumene 17%-kal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 0,6 százalékponttal fogta vissza a teljes export, a behozatalban 7,6 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.
A feldolgozott termékek exportvolumene 4,6%-kal csökkent, importvolumene 1,9%-kal nőtt. A feldolgozott termékek árufőcsoport exportban 1,3 százalékponttal lassította a teljes kivitel, az importban 0,7 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.
Az energiahordozók exportvolumene 89%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál, az importjuké viszont gyakorlatilag stagnált. Az energiahordozók forgalombővülése exportoldalon 2,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumennövekedéséhez, importoldalon nem befolyásolta azt érdemben.
Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 1,6%-kal nőtt, a behozatalé alapvetően nem változott. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás exportban 0,1 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumennövekedését, importban azonban nem járult hozzá érdemben a volumenváltozáshoz.
Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene minimálisan, 0,1%-kal, az onnan érkező behozatalé 4,5%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 275 millió euróval romlott a 2024. szeptemberi egyenleghez képest, 908 milliós eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 71%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 2,5%-kal, a behozatalé 16%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 22 millió euróval romlott, 319 millió eurós passzívumot mutatott.
2025. január–szeptemberben a kivitel értéke 110,4 milliárd euró (44 336 milliárd forint), a behozatalé 102,6 milliárd euró (41 207 milliárd forint) volt, az egy évvel korábbi időszakhoz képest a kivitel volumene gyakorlatilag stagnált, a behozatalé 2,1%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 701 millió euróval javult, a többlet 7,8 milliárd euró volt.
A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,2%-kal, a behozatalban 1,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A cserearány 2,7%-kal javult. A forint az euróhoz képest 2,6%-kal gyengült, a dollárhoz viszonyítva az árfolyam nem változott az előző év azonos időszakihoz képest.
Már az is valami, ha nem zuhan tovább: súlyos ítélet született a magyar gazdaságról, erre számíthatunk 2025 hátralévő részében
A magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben is stagnálhatott az előző negyedévhez képest a Portfolio elemzői felmérése szerint.
Karácsony Gergely szerint az az újabb kormányzati sarc nem az utolsó csepp, hanem már halálos döfés.
Enyhe negatív korrekcióval, iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője.
Bizonytalanná vált három budapesti történelmi fürdő felújítása, mivel megakadályozták a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. hitelfelvételi tervét.
Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákhoz képest kedd reggelre a nemzetközi piacokon.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Az energiapolitikai szakértő szerint a kormány már belátja, hogy az orosz energiafüggés fenntarthatatlan, a technológiai átállás pedig akár "holnap" is elkezdődhetne.
Aki december 1-ig beadja az igényét, akár már jövő januárban megkaphatja az összeget.
A részvénypiac forgalma 27,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor.
Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek.
A pénzügyőrök egy parkoló autóban és egy nyitott raktárban több mint húszmillió forint értékű illegális dohányterméket foglaltak le.
Orbán Viktor a jövő héten Washingtonban egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel az orosz szankciókról.
Az amerikai importőrök a vámok miatti aggodalmak hatására előrehozták a tavaszi rendeléseiket.
Az arany ára közel 2%-kal esett vissza hétfőn, mivel az enyhülő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek növelték a kockázatvállalási hajlandóságot a részvénypiacokon.
A világ két legnagyobb gazdasága egy lépéssel közelebb került a békéhez – még a TikTok sorsáról is megállapodtak.
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Hatalmas feladat előtt áll a Varga Mihály vezette jegybank: veszélyes tendencia rajzolódik ki a világban
Világszerte egyre több jegybank működik negatív saját tőkével, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
