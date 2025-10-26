2025. október 26. vasárnap Dömötör
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
magyar, HUF, 20,000, bankjegyek,
Gazdaság

Három nap is bőven elég volt a BUX-nak: ennek örülhetett most rengeteg magyar befektető

Pénzcentrum/MTI
2025. október 26. 20:02

Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten, a BUX szerdán 104 182,83 ponton zárt, 1214,16 ponttal, 1,18 százalékkal magasabban a péntekihez képest.

A heti forgalom három nap alatt 56,86 milliárd forintot ért el, míg az előző héten 75,29 milliárd forintot tett ki, a vezető részvények emelkedtek. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy a monetáris tanács a keddi ülésén a várakozásoknak megfelelően 6,5 százalékon tartotta a jegybanki alapkamatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tanács megítélése szerint az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A Mol pénteken bejelentette, hogy november 27-ére rendkívüli közgyűlést hív össze, amelyen a vállalatcsoport új, holding típusú szerkezetéről hoznak döntést.

Az új struktúra szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak - upstream, downstream és retail - önálló társaságokként működnek tovább, a Mol 100 százalékos tulajdonában. Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait. Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol Dunai Finomítójának AV3-as desztilláló üzemében, Százhalombattán, a tüzet megfékezték, személyi sérülés nem történt.

A társaság közölte, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított a tűzesetet követően is. Hétfőn a kedvező befektetői hangulat hatására emelkedtek a globális tőkepiacok, és ezzel együtt a budapesti börze is. Vállalatspecifikus hírek nem érkeztek, viszont kiemelkedő, közel 5 milliárd forintos forgalomban az előző heti rali után hétfőn is folytatódott a 4iG papírjainak meredek emelkedése.

Kedden az európai tőzsdéken vegyes volt a hangulat, nagy árfolyamváltozás általában nem volt, inkább bizonytalanok voltak a befektetők. A BUX mínuszban zárt, a hazai vezető részvények az OTP kivételével gyengültek, a Mol esését a vállalat százhalombattai finomítójában keletkezett tűz indokolta. Szerdán a BUX a keddi csökkenését ellentételezte, és emelkedett. Míg Európában és Amerikában a részvényindexek csökkentek, a magyar tőzsde teljesítménye eltért a nemzetközi hangulattól, emelkedésével felülteljesített a külföldi börzékhez képest.

A vezető magyar részvények között szerdán is az OTP volt a meghatározó, a Richter a többnapos csökkenést követően több mint egy százalékot emelkedett, a Mol árfolyama is felfelé korrigált. Szerdán továbbra is kiugró forgalmat bonyolított le a 4iG.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A héten a vezető részvények közül az OTP árfolyama 1,78 százalékkal erősödött, szerdán a banki papír 30 870 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 26,5 milliárd forintot.

A Richter árfolyama a héten 0,68 százalékkal emelkedett, a részvény 10 430 forinton fejezte be a kereskedést szerdán, heti forgalma 4,26 milliárd forintot tett ki.

A Mol árfolyama 0,44 százalékkal emelkedett a héten, az olajipari részvény 2756 forinton zárt szerdán, heti forgalma 3,12 milliárd forint volt.

A héten a Magyar Telekom árfolyama 0,56 százalékkal emelkedett, szerdai záró árfolyama 1796 forint volt, heti forgalma 1,74 milliárd forintot ért el. A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX szerdán 9941,28 ponton zárt, 86,70 ponttal, 0,88 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:02
19:05
18:01
17:03
16:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. október 26. 15:33
Így áll a magyar reklámipar - Interjú Novák Péterrel, a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnökével (Media1, 2025.04.14)  
Portfolio Checklist
2025. október 25. 06:00
Préda 2. évad: A komáromi Filiberto  
MEDIA1  |  2025. október 26. 16:11
Így áll a magyar reklámipar - Interjú Novák Péterrel, az MRSZ elnökével
A Media1 podcast- és rádióműsorának vendége volt Novák Péter, a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elnöke...
Összkép  |  2025. október 25. 22:14
Magyar vállalkozás: viharban, jó irányba
Habár a vállalkozások számára komoly csapások sorát hozta a COVID-dal megnyíló bizonytalanság kora,...
Holdblog  |  2025. október 24. 08:33
Ezüstpénz rézből? - Római sztori a fiat valutákkal
Aurelianus császár nem értette jól a fiat valuták rendszerét: növelni akarta a pénz vásárlóerejét, e...
KonyhaKontrolling  |  2025. október 24. 07:47
Személyes pénzügyek válságos helyzetben
A jelenlegi gazdasági berendezkedés gyakran kerül komolyabb válságba, amit az emberek is megéreznek....
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 25.
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2025. október 26.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 26. vasárnap
Dömötör
43. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Egyre több autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a bolt vezetőjének
2
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
3
2 hete
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
4
6 órája
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
5
5 napja
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 19:05
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 18:01
Kvíz: Okosabb vagy, mint egy harmadikos? Lássuk, megy-e még a kisiskolás matek!
Agrárszektor  |  2025. október 26. 18:33
Olyan meleg jöhet, amilyen rég volt itthon: beüt a novemberi nyár?