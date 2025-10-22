2025. október 22. szerda Előd
Vigyázat, ne maradj le! Így alakul a kukaürítés az október 23-i hosszú hétvégén
Gazdaság

Vigyázat, ne maradj le! Így alakul a kukaürítés az október 23-i hosszú hétvégén

Pénzcentrum
2025. október 22. 20:32

A MOHU Budapest Zrt. tájékoztatott, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.

Mint írják, a környezettudatos budapestieknek október 23. kivételével, - amikor is a létesítmények zárva tartanak, - a hosszú hétvégén is változatlanul lehetőséget biztosítanak arra, hogy felesleges hulladékaiktól megváljanak.

A MOHU Budapest lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvarai és Szemléletformáló és Újrahasználati Központjai is az adott napi, szokásos nyitva tartás szerint a lakosok rendelkezésére állnak.

A MOHU Budapest Zrt. az október 23-i ünnephez kapcsolódó munkarendje az alábbiak szerint alakul:

  • 2025. október 23. (csütörtök): kommunális és szelektív hulladékszállítás a szokásos munkanapi, csütörtöki program szerint
  • 2025. október 24. (péntek): kommunális és szelektív hulladékszállítás a szokásos munkanapi, pénteki program szerint
  • 2025. október 25. (szombat): kommunális hulladékszállítás a szokásos szombati program szerint
  • 2025. október 26. (vasárnap): kommunális hulladékszállítás a szokásos vasárnapi program szerint
