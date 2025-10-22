Vigyázat, ne maradj le! Így alakul a kukaürítés az október 23-i hosszú hétvégén

A MOHU Budapest Zrt. tájékoztatott, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a már megszokott rend szerint szállítja el a kommunális és a szelektív hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.

Mint írják, a környezettudatos budapestieknek október 23. kivételével, - amikor is a létesítmények zárva tartanak, - a hosszú hétvégén is változatlanul lehetőséget biztosítanak arra, hogy felesleges hulladékaiktól megváljanak.

A MOHU Budapest lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvarai és Szemléletformáló és Újrahasználati Központjai is az adott napi, szokásos nyitva tartás szerint a lakosok rendelkezésére állnak.

A MOHU Budapest Zrt. az október 23-i ünnephez kapcsolódó munkarendje az alábbiak szerint alakul: